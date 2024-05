Top 100 Available 2024 NFL Free Agents List

Here’s our updated Top 2024 NFL Free Agents list for the upcoming offseason.

We will be making changes to the list throughout the season based on performance and injury, so be sure to check back for the latest updates on the Top NFL Free Agents.

2024 NFL Free Agents list by position

Player ages are as of Sept 1. 2024.

Top 100 – 2024 NFL Free Agents List

Rank Player Pos. Team Age 1 Connor Williams C MIA 27 2 Xavien Howard CB MIA 31 3 Justin Simmons S DEN 30 4 Stephon Gilmore CB DAL 33 5 Steven Nelson CB HOU 31 6 Corey Davis WR NYJ 29 7 DJ Humphries OT ARI 30 8 Charles Leno OT WAS 32 9 Quandre Diggs S SEA 31 10 Eddie Jackson S CHI 30

11 Cameron Sutton CB DET 29 12 Adoree’ Jackson CB NYG 28 13 Carl Lawson EDGE NYJ 29 14 David Bakhtiari OT GB 32 15 Michael Thomas WR NO 34 16 Calais Campbell EDGE ATL 38 17 Rudy Ford S GB 29 18 Mason Cole C PIT 28 19 Nick Gates C WAS 28 20 Dalton Risner G MIN 29 21 Rasheem Green EDGE CHI 27 22 Yannick Ngakoue EDGE CHI 29 23 Cameron Fleming OT DEN 31 24 Marcus Maye S NO 31 25 Mark Glowinski G NYG 32

26 Emmanuel Ogbah EDGE MIA 30 27 Marcus Peters CB FA 31 28 Adrian Amos S HOU 31 29 Micah Hyde S BUF 33 30 Jayron Kearse S DAL 30 31 Adrian Phillips S NE 32 32 Connor McGovern C NYJ 31 33 Frank Clark EDGE SEA 31 34 Donovan Smith OT KC 31 35 Cam Akers RB MIN 25 36 Dalvin Cook RB BAL 29 37 Kareem Hunt RB CLE 29 38 Markus Golden EDGE PIT 33 39 Patrick Peterson CB PIT 34 40 Tashaun Gipson S SF 34

41 Greg Van Roten G LV 34 42 Ryan Tannehill QB TEN 36 43 Jerry Hughes EDGE HOU 36 44 Kareem Jackson S HOU 36 45 Shaquille Leonard LB PHI 29 46 Zach Cunningham LB PHI 29 47 Tre Herndon CB JAX 28 48 Ahkello Witherspoon CB LAR 29 49 JC Jackson CB NE 28 50 Tracy Walker S DET 29 51 Jamal Adams S SEA 28 52 Ryan Neal S TB 28 53 Duke Shelley CB LAR 27 54 Romeo Okwara EDGE DET 29 55 Abdullah Anderson DL WAS 28

56 Mecole Hardman WR KC 26 57 Richie James WR KC 28 58 Chandon Sullivan CB PIT 28 59 Duron Harmon S CLE 33 60 Fabian Moreau CB DEN 30 61 John Johnson S LAR 28 62 Conor McDermott OT NE 31 63 Justin Houston EDGE MIA 35 64 Justin Evans S PHI 29 65 Ben Niemann LB DEN 29 66 Hunter Renfrow WR LV 28 67 Eno Benjamin RB NO 25 68 Joshua Kelley RB LAC 26 69 Matt Breida RB NYG 29 70 Trevon Wesco TE TEN 28

71 Jerick McKinnon RB KC 32 72 Latavius Murray RB BUF 34 73 Melvin Ingram EDGE MIA 35 74 Marcedes Lewis TE CHI 40 75 Byron Pringle WR WAS 30 76 Jamal Agnew WR JAX 29 77 Alex Erickson WR LAC 31 78 DeAndre Carter WR LV 31 79 Robbie Chosen WR MIA 31 80 Kwon Alexander LB PIT 30 81 Anthony Barr LB MIN 32 82 Logan Ryan S SF 33 83 K’Waun Williams CB DEN 33 84 Mike Purcell DL DEN 33 85 Jerry Jacobs CB DET 26

86 Essang Bassey CB LAC 26 87 Justin Hollins EDGE LAC 28 88 Phil Haynes G SEA 28 89 Tyre Phillips OT NYG 27 90 Eli Apple CB MIA 29 91 Keanu Neal S PIT 29 92 Marquis Haynes EDGE CAR 30 93 Shaq Lawson EDGE BUF 30 94 DeAndre Houston-Carson S HOU 31 95 Geoff Swaim TE ARI 30 96 Logan Thomas TE WAS 33 97 Bradley Roby CB PHI 32 98 Pat Elflein C ARI 30 99 Matt Feiler G TB 32 100 Gabe Jackson G CAR 33