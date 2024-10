Available 2024 NFL Free Agent List By Position

Here’s a running list of Available 2024 NFL Free Agents broken down by position. We’ll be making changes to the list throughout the season as players are signed and released.

2024 NFL Free Agent List

Player Pos Team Age Note Nathan Rourke QB AT 26 John Paddock QB ATL Emory Jones QB BAL Anthony Brown QB BUF 30 Ben DiNucci QB BUF 27 Jake Luton QB CAR 28 AJ McCarron QB CIN Rocky Lombardi QB CIN Nate Sudfeld QB DET 30 Teddy Bridgewater QB DET 31 Retired Jacob Eason QB GB 26 CJ Beathard QB JAX 30 EJ Perry QB JAX 26 Matt Barkley QB JAX 33 Blaine Gabbert QB KC 34 Chris Oladokun QB KC 26 Ian Book QB KC 26 Casey Bauman QB LAC Luis Perez QB LAC Max Duggan QB LAC 23 Dresser Winn QB LAR Brian Hoyer QB LV 38 Gavin Hardison QB MIA Matt Corral QB MIN 25 Kellen Mond QB NO 25 Andrew Peasley QB NYJ Ben Bryant QB NYJ Colby Suits QB NYJ Peewee Jarrett QB NYJ Trevor Siemian QB NYJ 32 Will Grier QB PHI 29 Chevan Cordeiro QB SEA PJ Walker QB SEA 29 John Wolford QB TB 28 Zack Annexstad QB TB Ryan Tannehill QB TEN 36 Trace McSorley QB WAS 29

Player Pos. Team Age Note Hassan Hall RB ARI Marlon Mack RB ARI 28 Tony Jones RB ARI 26 Robert Burns RB ATL 25 Spencer Brown RB ATL 26 Melvin Gordon RB BAL 31 Latavius Murray RB BUF 34 Jaden Shirden RB CAR Elijah Collins RB CIN Noah Cain RB CIN Aidan Robbins RB CLE Jacob Saylors RB CLE Nathaniel Peat RB DAL Snoop Conner RB DAL 24 Dwayne Washington RB DEN 30 Jake Funk RB DET 26 Zonovan Knight RB DET 23 Jarveon Howard RB GB La’Mical Perine RB GB 26 Nate McCrary RB GB 25 Gerrid Doaks RB HOU 26 Jawhar Jordan RB HOU Demetric Felton RB IND 26 Trent Pennix RB IND Jerick McKinnon RB KC 32 Elijah Dotson RB LAC 25 Isaiah Spiller RB LAC 23 SaRodorick Thompson RB LAR 24 Zach Evans RB LAR Austin Walter RB LV 28 Brandon Bolden RB LV 34 Anthony McFarland RB MIA 25 Salvon Ahmed RB MIA 25 Zander Horvath RB MIA 25 DeWayne McBride RB MIN 23 Mohamed Ibrahim RB MIN 25 Deshaun Fenwick RB NE Eno Benjamin RB NO 25 James Robinson RB NO 26 Jashaun Corbin RB NYG 24 Joshua Kelley RB NYG 26 Lorenzo Lingard RB NYG Deon Jackson RB NYJ 25 Jacques Patrick RB NYJ 27 Markese Stepp RB NYJ Xazavian Valladay RB NYJ 26 Lew Nichols RB PHI 23 Alfonzo Graham RB PIT Boston Scott RB PIT 29 Daijun Edwards RB PIT Godwin Igwebuike RB PIT 29 Kairee Robinson RB SEA Kobe Lewis RB SEA Ricky Person RB SEA TaMerick Williams RB SEA Matt Breida RB SF 29 Patrick Laird RB TB 29 Ramon Jefferson RB TB Sam Schnee RB TEN Austin Jones RB WAS Derrick Gore RB WAS 29 Player Pos. Team Age Note Keith Smith FB ATL 32 Jason Cabinda FB DET 28 Nick Bawden FB HOU 28 Alex Armah FB WAS 30

Player Pos. Team Age Note Daniel Arias WR ARI Daylen Baldwin WR ARI 24 Jeff Smith WR ARI 27 Austin Mack WR ATL 27 Jakeem Grant WR ATL 31 James Washington WR ATL 28 Josh Ali WR ATL 25 Odieu Hiliare WR ATL DeAngelo Hardy WR BAL Isaiah Washington WR BAL Jelani Baker WR BAL Russell Gage WR BAL 28 Sean Ryan WR BAL 25 Andy Isabella WR BUF 27 Bryan Thompson WR BUF Chase Claypool WR BUF 26 Damiere Byrd WR BUF 31 Lawrence Keys WR BUF Daewood Davis WR CAR 25 Deven Thompkins WR CAR 24 Devin Carter WR CAR Mike Strachan WR CAR 27 Shedrick Jackson WR CAR Tayvion Robinson WR CAR Dante Pettis WR CHI 28 Joe Reed WR CHI 26 Peter LeBlanc WR CHI Hakeem Butler WR CIN 28 Kwamie Lassiter WR CIN 26 Tre Mosley WR CIN Jalen Camp WR CLE 26 Lideatrick Griffin WR CLE Marquise Goodwin WR CLE 33 Cam Johnson WR DAL Corey Crooms WR DAL David Durden WR DAL Deontay Burnett WR DAL 26 Racey McMath WR DAL 25 Tyron Johnson WR DAL 28 Lincoln Victor WR DEN Phillip Dorsett WR DEN 31 Daurice Fountain WR DET 28 Jalon Calhoun WR DET Maurice Alexander WR DET 33 Alex McGough WR GB 28 Dimitri Stanley WR GB Jalen Wayne WR GB 25 Rory Starkey WR GB Thyrick Pitts WR GB Jared Wayne WR HOU 23 Jaxon Janke WR HOU Derek Slywka WR IND Ethan Fernea WR IND 26 Greg Ward WR IND 29 Tyrie Cleveland WR IND 26 Xavier White WR IND Brevin Easton WR JAX Denzel Mims WR JAX 26 Jamal Agnew WR JAX 29 Joseph Scates WR JAX Seth Williams WR JAX 24 Wayne Ruby WR JAX Cornell Powell WR KC 26 Izaiah Gathings WR KC Jaaron Hayek WR KC Kyle Sheets WR KC Phillip Brooks WR KC Reggie Brown WR KC Richie James WR KC 28 Shi Smith WR KC 25 Alex Erickson WR LAC 31 Isaiah Wooden WR LAC Jaelen Gill WR LAC Leon Johnson WR LAC JJ Laap WR LAR Dax Milne WR LV 25 Hunter Renfrow WR LV 28 Keelan Doss WR LV 28 Ramel Keyton WR LV Terrell Bynum WR LV 26 Braylon Sanders WR MIA 25 Jadon Janke WR MIA Je’Quan Burton WR MIA Kyric McGowan WR MIA 24 Mathew Sexton WR MIA Mike Harley WR MIA 26 Robbie Chosen WR MIA Willie Snead WR MIA 31 Devron Harper WR MIN Justin Hall WR MIN Malik Knowles WR MIN 24 Ty James WR MIN David Wallis WR NE Kawaan Baker WR NE 26 Matt Slater WR NE 38 Tre Nixon WR NE 26 Jermaine Jackson WR NO Lynn Bowden WR NO 26 Marquez Callaway WR NO 26 Michael Thomas WR NO 34 Samson Nacua WR NO Stanley Morgan WR NO 27 Ayir Asante WR NYG Chase Cota WR NYG Dennis Houston WR NYG 25 Isaiah McKenzie WR NYG 29 Corey Davis WR NYJ 29 Hamze El-Zayat WR NYJ Isaiah Winstead WR NYJ Lance McCutcheon WR NYJ 25 Randall Cobb WR NYJ 34 Retired Tyler Harrell WR NYJ Austin Watkins WR PHI 26 Griffin Hebert WR PHI Joseph Ngata WR PHI 23 Julio Jones WR PHI 35 Duece Watts WR PIT Jacob Copeland WR PIT 25 Keilahn Harris WR PIT Shaquan Davis WR PIT 24 Tarik Black WR PIT 26 Easop Winston WR SEA 27 Hayden Hatten WR SEA Ty Scott WR SEA Frank Darby WR SF 26 Jontre Kirklin WR SF Malik Turner WR SF 28 Terique Owens WR SF Cephus Johnson WR TB 24 Latreal Jones WR TB Raleigh Webb WR TB 26 Tanner Knue WR TB Kearis Jackson WR TEN 24 Tre’Shaun Harrison WR TEN Byron Pringle WR WAS 30 Davion Davis WR WAS 27 Martavis Bryant WR WAS Player Pos. Team Age Note Sage Surratt TE ARI Austin Stogner TE ATL Jordan Thomas TE ATL 28 Mike Rigerman TE BAL Riley Sharp TE BAL Scotty Washington TE BAL 28 Tre’ McKitty TE BUF 25 Chris Pierce TE CAR 25 Curtis Hodges TE CAR 25 Jacob Hollister TE CAR 30 Jesper Horsted TE CAR 27 Stephen Sullivan TE CAR 27 Tommy Sweeney TE CHI 29 Giovanni Ricci TE CLE 27 Alec Holler TE DAL Dylan Leonard TE DEN Hunter Kampmoyer TE DEN 26 Shane Zylstra TE DET 27 Henry Pearson TE GB Johnny Lumpkin TE GB Cole Fotheringham TE HOU 26 Josh Pederson TE JAX 26 Blake Bell TE KC 33 Geor’quarius Spivey TE KC Ben Mason TE LAC 25 Isaac Rex TE LAC Luke Benson TE LAC Zach Heins TE LAC Brycen Hopkins TE LAR 27 Zach Gentry TE LV 27 Joseph Fortson TE MIA Tyler Kroft TE MIA 31 Neal Johnson TE MIN Sammis Reyes TE MIN 28 Trey Knox TE MIN Jacob Warren TE NE La’Michael Pettway TE NE Jimmy Graham TE NO 37 Kevin Rader TE NO 29 Mason Fairchild TE NO Tommy Hudson TE NO 27 Lawrence Cager TE NYG 27 Tyree Jackson TE NYG 26 Lincoln Sefcik TE NYJ Armani Rogers TE PHI 26 CJ Uzomah TE PHI 31 Kevin Foelsch TE PHI McCallan Castles TE PHI Noah Tagiai TE PHI Matt Sokol TE PIT 28 Devon Garrison TE SEA Jack Westover TE SEA Michael Ezeike TE SEA 23 Logan Thomas TE SF 33 David Wells TE TB 29 Sal Cannella TE TB Steven Stilianos TE TEN Trevon Wesco TE TEN 28 Brandon Dillon TE WAS 27

Player Pos. Team Age Note Dennis Daley OT ARI 28 DJ Humphries OT ARI 30 Barry Wesley OT ATL Ethan Greenidge OT ATL 26 Jaryd Jones-Smith OT ATL 28 Julien Davenport OT ATL 29 Nolan Potter OT ATL Ryan Swoboda OT ATL Darrell Simpson OT BAL Julian Pearl OT BAL La’el Collins OT BUF 31 Tommy Doyle OT BUF 26 Badara Traore OT CAR 27 Christian Duffie OT CAR Jeremiah Crawford OT CAR Tyler Smith OT CAR 23 Aviante Collins OT CHI 30 Chim Okorafor OT CLE Roy Mbaeteka OT CLE 24 Cameron Fleming OT DEN 31 David Bakhtiari OT GB 32 DJ Scaife OT HOU Jake Witt OT IND 24 Donovan Smith OT KC 31 Griffin McDowell OT KC Nick Torres OT KC Prince Tega Wanogho OT KC 26 Andrew Trainer OT LAC 26 Blake Larson OT LAR Matt Kaskey OT LAR 27 Ty Nsekhe OT LAR 38 Andrew Coker OT LV Ryan Hayes OT MIA 24 Spencer Rolland OT MIN Kellen Diesch OT NE 24 Tyrone Wheatley OT NE 27 Zuri Henry OT NE Chandler Brewer OT NO 27 Jesse Davis OT NO 32 Mark Evans OT NO 24 Marcus McKethan OT NYG 25 Matt Nelson OT NYG 28 Tyre Phillips OT NYG 27 Yodny Cajuste OT NYG 28 Billy Turner OT NYJ 32 Duane Brown OT NYJ 39 Vitaliy Gurman OT NYJ 26 Willie Tyler OT NYJ Roderick Johnson OT PHI 28 Devery Hamilton OT PIT 26 Tyler Beach OT PIT 25 Garret Greenfield OT SEA Jason Peters OT SEA 42 Max Pircher OT SEA 24 Brian Dooley OT TEN Alex Akingbulu OT WAS 26 Armani Taylor-Prioleau OT WAS Charles Leno OT WAS 32 David Nwaogwugwu OT WAS Player Pos. Team Age Note Marquis Hayes G ARI 25 Justin Shaffer G ATL 26 Zack Bailey G ATL 28 Gunner Britton G BUF Keaton Bills G BUF Kevin Jarvis G BUF 25 Gabe Jackson G CAR 33 Ike Boettger G CAR 29 Jack Anderson G CAR 25 JD DiRenzo G CAR Justin McCray G CAR 32 Mason Brooks G CAR 24 Nash Jensen G CAR Eric Miller G CIN Nathan Gilliam G CIN Dawson Deaton G CLE 25 Drew Forbes G CLE 27 Wyatt Davis G CLE 25 Zack Johnson G CLE 30 Oliver Jervis G DEN Halapoulivaati Vaitai G DET 31 Jake Burton G DET Matt Farniok G DET 26 Cameron Erving G HOU 32 Josh Sills G IND 26 Mike Panasiuk G IND 26 Keaton Sutherland G JAX 27 Tyler Shatley G JAX 33 Brent Laing G LAC Willis Patrick G LAC Grant Miller G LAR DJ Fluker G LV Jonotthan Harrison G MIA 33 Matthew Jones G MIA Chuck Filiaga G MIN James Ferentz G NE 35 Retired Jermone Carvin G NE Riley Reiff G NE 35 Max Garcia G NO 32 Nouredin Nouli G NO Tommy Kraemer G NO 26 Trai Turner G NO 31 Tremayne Anchrum G NO 26 Jalen Mayfield G NYG 24 Justin Pugh G NYG 34 Mark Glowinski G NYG 32 Brady Latham G NYJ Jason Poe G PHI 26 Max Scharping G PHI 28 Joey Fisher G PIT Tykeem Doss G PIT Ilm Manning G SEA Phil Haynes G SEA 28 Lewis Kidd G SF 26 Logan Stenberg G TB 27 Matt Feiler G TB 32 Ryan Johnson G TB Xavier Delgado G TB Lachavious Simmons G TEN 27 X’Zauvea Gadlin G TEN Player Pos. Team Age Note Brian Allen C CLE 28 Cohl Cabral C DAL 26 Duke Clemens C DET Dieter Eiselen C HOU 28 Darryl Williams C JAX 27 Corey Linsley C LAC 33 Retired Alec Lindstrom C LAR 26 Clark Barrington C LV Corey Luciano C LV Hroniss Grasu C LV 33 Ireland Brown C MIA Sean Harlow C MIA 29 Matthew Cindric C MIN Charles Turner C NE Sincere Haynesworth C NO Lecitus Smith C PHI 26 Mason Cole C PIT 28 Mike Novitsky C SEA Briason Mays C SF Pat Elflein C SF 30 Avery Jones C TB Ryan Jensen C TB 33 Cameron Tom C WAS 29 Ricky Stromberg C WAS 23 Tyler Larsen C WAS 33

Player Pos. Team Age Note Marquis Haynes EDGE ARI 30 Myles Murphy EDGE ARI 22 Bradlee Anae EDGE ATL 25 David Ugwoegbu EDGE BUF Rondell Bothroyd EDGE BUF Shaq Lawson EDGE BUF 30 Darius Hodges EDGE CAR Henry Anderson EDGE CAR 33 Kemoko Turay EDGE CAR 29 Justin Blazek EDGE CIN KJ Henry EDGE CIN 25 Jeremiah Martin EDGE CLE 24 Lonnie Phelps EDGE CLE 24 Al-Quadin Muhammad EDGE DAL 29 Shaka Toney EDGE DAL 26 Viliami Fehoko EDGE DAL 24 Jaylon Allen EDGE DEN Ronnie Perkins EDGE DEN 24 Mathieu Betts EDGE DET Romeo Okwara EDGE DET 29 Retired Keshawn Banks EDGE GB 24 Spencer Waege EDGE GB Zach Morton EDGE GB Malik Fisher EDGE HOU Myjai Sanders EDGE HOU 26 Pheldarius Payne EDGE HOU Levi Bell EDGE IND Breeland Speaks EDGE JAX 28 Rasheem Green EDGE JAX 27 Raymond Johnson EDGE JAX 25 Owen Carney EDGE KC 25 Micheal Mason EDGE LAC Savion Jackson EDGE LAC Ty Shelby EDGE LAC 25 Anthony Goodlow EDGE LAR Carlos Watkins EDGE LAR 30 Ron Stone EDGE LV TJ Franklin EDGE LV Justin Houston EDGE MIA 35 Melvin Ingram EDGE MIA 35 Wyatt Ray EDGE MIA 27 Owen Porter EDGE MIN Brevin Allen EDGE NE 23 Christian McCarroll EDGE NE John Morgan EDGE NE Kobe Jones EDGE NE 26 Kyle Phillips EDGE NO 27 Nathan Latu EDGE NO Trajan Jeffcoat EDGE NO Ovie Oghoufo EDGE NYG Ifeadi Odenigbo EDGE NYJ 30 Stephen Jones EDGE NYJ Tyreek Johnson EDGE NYJ Julian Okwara EDGE PHI 26 Terrell Lewis EDGE PHI 26 Jacoby Windmon EDGE PIT Marquiss Spencer EDGE PIT 27 Frank Clark EDGE SEA 31 Joshua Onujiogu EDGE SEA 26 Nelson Ceaser EDGE SEA Rason Williams EDGE SEA Sundiata Anderson EDGE SEA Austin Bryant EDGE SF 27 Jonathan Garvin EDGE SF 25 Jay Person EDGE TB Randy Gregory EDGE TB 31 Shaun Peterson EDGE TB Shane Ray EDGE TEN 31 Anthony Pittman EDGE WAS 27 Benning Potoa’e EDGE WAS 27 Jalen Harris EDGE WAS Player Pos. Team Age Note Jonathan Ledbetter DL ARI 26 TJ Carter DL ARI 25 Tyler Manoa DL ARI Prince Emili DL ATL 25 Bravvion Roy DL BAL 27 Deadrin Senat DL BAL 30 Ja’Mion Franklin DL BAL Josh Tupou DL BAL 30 Rayshad Nichols DL BAL 25 Tramel Walthour DL BAL Tre’Darious Colbert DL BAL Gable Steveson DL BUF Junior Aho DL CAR Ulumoo Ale DL CAR Walter Palmore DL CAR 28 Jaylon Hutchings DL CHI Keith Randolph DL CHI Michael Dwumfour DL CHI 26 Carlos Davis DL CIN 28 Devonnsha Maxwell DL CIN 25 Joshua Pryor DL CIN 24 Albert Huggins DL DAL 27 Carl Davis DL DAL 32 Rashard Lawrence DL DEN 26 Chris Smith DL DET 32 Tyson Alualu DL DET 37 Keonte Schad DL GB Hassan Ridgeway DL HOU 29 Jonathan Marshall DL JAX 26 Alex Gubner DL KC Isaiah Buggs DL KC 28 Matt Dickerson DL KC 28 Matt Dickerson DL KC 28 Jerrod Clark DL LAC 24 Tuli Letuligasenoa DL LAR Marquan McCall DL LV 25 Noah Shannon DL LV Daviyon Nixon DL MIA 25 Isaiah Mack DL MIA 28 Leonard Payne DL MIA Robert Cooper DL MIA Sheldon Day DL MIN 30 Lawrence Guy DL NE 34 Mike Purcell DL NE 33 Jack Heflin DL NO 26 John Penisini DL NO 27 Kyler Baugh DL NYG Ryder Anderson DL NYG 25 Timmy Horne DL NYG 26 Al Woods DL NYJ 37 Jaylen Twyman DL NYJ 25 Tanzel Smart DL NYJ 29 Fletcher Cox DL PHI 33 Retired Noah Elliss DL PHI 25 Breiden Fehoko DL PIT 27 Renell Wren DL PIT 28 Willington Previlon DL PIT 27 Bryan Mone DL SEA 28 Buddha Jones DL SEA Kyon Barrs DL SEA Mario Kendricks DL SEA Nathan Pickering DL SEA Rodney Mathews DL SEA Nicholas Williams DL SF 34 Brandon Matterson DL TB Judge Culpepper DL TB Lwal Uguak DL TB Jaleel Johnson DL TEN 30 Ross Blacklock DL TEN 26 Curtis Brooks DL WAS 26 Taylor Stallworth DL WAS 29

Player Pos. Team Age Note Chris Garrett LB ARI 26 Tyreek Maddox-Williams LB ARI 26 Donavan Mutin LB ATL Ikenna Enechukwu LB ATL 24 Storey Jackson LB ATL 26 Joe Evans LB BAL Quincy Roche LB BAL 26 Deion Jones LB BUF 29 Shayne Simon LB BUF Aaron Beasley LB CAR Cam Gill LB CAR 26 Eku Leota LB CAR 25 Tae Davis LB CAR 28 Dylan Cole LB CHI 30 Javin White LB CHI 27 Aaron Casey LB CIN Andre Carter LB CIN 24 Markus Bailey LB CIN 27 Caleb Johnson LB CLE 26 Charlie Thomas LB CLE 24 Landon Honeycutt LB CLE Luiji Vilain LB CLE 26 Marvin Moody LB CLE Byron Vaughns LB DAL Damien Wilson LB DAL 31 Jason Johnson LB DAL Leighton Vander Esch LB DAL 28 Retired Willie Harvey LB DAL 28 Alec Mock LB DEN Andre Smith LB DEN 27 Durell Nchami LB DEN Jonas Griffith LB DEN 27 DaRon Gilbert LB DET Joel Iyiegbuniwe LB DET 28 Malik Jefferson LB DET 27 Deandre Johnson LB GB Jacob Phillips LB HOU 25 Tarique Barnes LB HOU Craig Young LB IND Mike Smith LB IND Andrew Parker LB JAX Jordan Smith LB KC 26 Frank Ginda LB LAC Shane Lee LB LAC Olakunle Fatukasi LB LAR 25 Darien Butler LB LV 24 Jackson Mitchell LB LV Calvin Munson LB MIA 29 Zeke Vandenburgh LB MIA Anthony Barr LB MIN 32 Donovan Manuel LB MIN Jabril Cox LB MIN 26 William Kwenkeu LB MIN 27 Jontrey Hunter LB NE Steele Chambers LB NE Terez Hall LB NE 27 Yvandy Rigby LB NE Andrew Dowell LB NO 27 Mike Rose LB NO Cater Coughlin LB NYG Darrian Beavers LB NYG 25 Jarrad Davis LB NYG 29 K.J. Cloyd LB NYG Trey Kiser LB NYG Maalik Hall LB NYJ Tre Jenkins LB NYJ Shaquille Leonard LB PHI 29 Shaun Bradley LB PHI 27 Blake Martinez LB PIT 30 Jaylon Smith LB PIT 29 Julius Welschof LB PIT Kyahva Tezino LB PIT Luquay Washington LB PIT Tyler Murray LB PIT Devin Richardson LB SEA Easton Gibbs LB SEA Ezekiel Turner LB SF 28 Kalen DeLoach LB TB JoJo Domann LB TEN 27 Joseph Jones LB TEN Mikel Jones LB TEN 23 Thomas Rush LB TEN 24 Bo Bauer LB WAS Chapelle Russell LB WAS 27 David Mayo LB WAS 31 De’Jon Harris LB WAS 26 Keandre Jones LB WAS 26

Player Pos. Team Age Note Delonte Hood CB ARI 23 Michael Ojemudia CB ARI 26 Quavian White CB ARI Rashad Fenton CB ARI 27 Anthony Sao CB ATL Jayden Price CB ATL Josh Thompson CB ATL 25 Trey Vaval CB ATL William Hooper CB ATL Damarion Williams CB BAL 26 Dee Delaney CB BUF 29 Kyron Brown CB BUF 28 AJ Parker CB CAR 26 Chris Wilcox CB CAR 26 DeShawn Gaddie CB CAR Lamar Jackson CB CAR 27 Quandre Mosely CB CAR 25 Willie Drew CB CAR Greg Stroman CB CHI 28 Leon Jones CB CHI Ro Torrence CB CHI Allan George CB CIN 25 Dyshawn Gales CB CLE Vincent Gray CB CLE 24 Gareon Conley CB DAL Josh DeBerry CB DAL K’Waun Williams CB DEN 33 Kaleb Hayes CB DEN Craig James CB DET 28 Essang Bassey CB DET 26 Javelin Guidry CB DET 26 Rachad Wildgoose CB DET 24 Steven Gilmore CB DET 24 Marcus Peters CB FA 31 Gemon Green CB GB D’Angelo Ross CB HOU 27 Ka’dar Hollman CB HOU 29 Steven Nelson CB HOU 31 Retired Clay Fields CB IND Kelvin Joseph CB IND 24 Micah Abraham CB IND Chris Claybrooks CB JAX 27 Tevaughn Campbell CB JAX 31 DJ Miller CB KC Ekow Boye-Doe CB KC Eric Scott CB KC 26 Miles Battle CB KC Amechi Uzodinma CB LAC Matt Hankins CB LAC 25 Nehemiah Shelton CB LAC Robert Kennedy CB LAC Zamari Walton CB LAC Cameron McCutcheon CB LAR Jerry Jacobs CB LAR 26 Brandon Facyson CB LV 29 Cornell Armstrong CB LV 28 Ja’Quan Sheppard CB LV Rayshad Williams CB LV Woo Governor CB LV Eli Apple CB MIA 29 Justin Bethel CB MIA 34 Keion Crossen CB MIA 28 Xavien Howard CB MIA 31 AJ Green CB MIN 36 Jacobi Francis CB MIN Jaylin Williams CB MIN 24 Jaylin Williams CB MIN 24 JC Jackson CB NE 28 Mikey Victor CB NE Joejuan Williams CB NO 26 Kaleb Ford-Dement CB NO Lawrence Johnson CB NO Mac McCain CB NO 26 Ugochukwu Amadi CB NO Aaron Robinson CB NYG 25 Breon Borders CB NYG 29 Christian Holmes CB NYG 26 Mario Goodrich CB NYG 24 Stantley Thomas-Oliver CB NYG 26 Tre Herndon CB NYG 28 Al Blades CB NYJ Myles Jones CB NYJ Tae Hayes CB NYJ 27 Bradley Roby CB PHI 32 Josiah Scott CB PHI 25 Parry Nickerson CB PHI 29 Shon Stephens CB PHI Tiawan Mullen CB PHI 24 Chandon Sullivan CB PIT 28 Grayland Arnold CB PIT 26 Kalon Barnes CB PIT 25 Kiondre Thomas CB PIT 26 Kyler McMichael CB PIT 24 Luq Barcoo CB PIT 26 Patrick Peterson CB PIT 34 Zyon Gilbert CB PIT 25 Andrew Whitaker CB SEA Carlton Johnson CB SEA Lance Boykin CB SEA 24 Tyler Hall CB SEA 25 Willie Roberts CB SEA Andrew Hayes CB TB Caleb Farley CB TEN 25 Eric Garror CB TEN 24 Robert Javier CB TEN Rod Gattison CB TEN Tay Gowan CB TEN 26 D’Angelo Mandell CB WAS Kyu Blu Kelly CB WAS 23 Nick Whiteside CB WAS Player Pos. Team Age Note Qwuantrezz Knight S ARI 26 Verone McKinley S ARI 24 Anthony Johnson S ATL 29 Arnold Tarpley S ATL Lukas Denis S ATL 27 Daryl Worley S BAL 29 Kendall Williamson S BUF 24 Keni-H Lovely S BUF Micah Hyde S BUF 33 Terrell Burgess S BUF 25 Rudy Ford S CAR 29 Adrian Colbert S CHI 30 Paul Moala S CHI Michael Dowell S CIN Brady Breeze S CLE 26 Chase Williams S CLE Duron Harmon S CLE 33 Tyler Coyle S CLE 25 Jayron Kearse S DAL 30 Cam Allen S DEN Chelen Garnes S DET CJ Moore S DET 28 Benny Sapp S GB 24 Christian Young S GB 24 Don Callis S GB DeAndre Houston-Carson S HOU 31 Henry Black S IND 27 Michael Tutsie S IND Adrian Amos S JAX 31 Josh Proctor S JAX Trey Dean S KC 24 Tyree Gillespie S KC 25 Akeem Dent S LAC Dean Marlowe S LAC 32 Jalyn Phillips S LAC Kenny Logan S LAR Jaydon Grant S LV 26 Tyreque Jones S LV 25 Jason Maitre S MIA Adrian Phillips S NE 32 AJ Thomas S NE 24 Cody Davis S NE 35 Joshuah Bledsoe S NE 25 Roderic Teamer S NO 27 Clayton Isbell S NYG Jonathan Sutherland S NYG Jaylen Key S NYJ Justin Evans S PHI 29 Mekhi Garner S PHI 24 Keanu Neal S PIT 29 Nate Meadors S PIT 27 Trenton Thompson S PIT 26 Marquise Blair S SEA 27 Erik Harris S SF 34 Logan Ryan S SF 33 Retired Tayler Hawkins S SF 26 Tracy Walker S SF 29 Chris McDonald S TB Richard LeCounte S TB 25 Ryan Neal S TB 28 Keaton Ellis S TEN Shyheim Carter S TEN 26 Ben Nikkel S WAS Sheldrick Redwine S WAS 27

Player Pos. Team Age Note Harrison Mevis K CAR Lucas Havrisik K CLE 24 Anders Carlson K GB 26 Jack Podlesny K GB 24 James Turner K GB Brett Maher K LAR John Parker Romo K MIN Chad Ryland K NE 24 Randy Bullock K NYG 34 Matthew Wright K PIT 28 Brandon McManus K WAS 33 Cade York K WAS 23 Ramiz Ahmed K WAS Riley Patterson K WAS 24 Player Pos. Team Age Note Ryan Sanborn P ATL Jack Browning P BAL Matt Haack P BUF 30 Austin McNamara P CIN Nik Constantinou P DEN Lou Hedley P NO 31 Pressley Harvin P SF 25 Nolan Cooney P TB 27 Seth Vernon P TB Ty Zentner P TEN Player Pos. Team Age Note Joe Shimko LS ARI Matt Hembrough LS ARI Cameron Lyons LS CHI Rex Sunahara LS CLE 27 Jake McQuaide LS DET 36 Peter Bowden LS GB Randen Plattner LS KC Carson Tinker LS LAR 34 Tucker Addington LS NE 27 Zach Triner LS TB 33