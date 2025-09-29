We will be tracking the 2026 NFL Draft order from now until the end of the season in February with weekly updates posted.
2026 NFL Draft Order
|Pick
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|SOS
|Note
|1
|TEN
|0
|4
|0
|0
|0.563
|2
|NYJ
|0
|4
|0
|0
|0.688
|3
|NO
|0
|4
|0
|0
|0.75
|T4
|CLE
|1
|3
|0
|0.25
|0.531
|T4
|NYG
|1
|3
|0
|0.25
|0.531
|T6
|LV
|1
|3
|0
|0.25
|0.563
|T6
|HOU
|1
|3
|0
|0.25
|0.563
|T6
|MIA
|1
|3
|0
|0.25
|0.563
|T6
|CAR
|1
|3
|0
|0.25
|0.563
|10
|BAL
|1
|3
|0
|0.25
|0.625
|11
|DAL
|1
|2
|1
|0.375
|0.594
|12
|NE
|2
|2
|0
|0.5
|0.375
|13
|WSH
|2
|2
|0
|0.5
|0.406
|14
|ARI
|2
|2
|0
|0.5
|0.438
|15
|CHI
|2
|2
|0
|0.5
|0.469
|16
|DEN
|2
|2
|0
|0.5
|0.5
|17
|ATL
|2
|2
|0
|0.5
|0.5
|18
|MIN
|2
|2
|0
|0.5
|0.563
|19
|CIN
|2
|2
|0
|0.5
|0.5
|WC
|20
|KC
|2
|2
|0
|0.5
|0.563
|WC
|21
|GB
|2
|1
|1
|0.625
|0.469
|WC
|22
|LAC
|3
|1
|0
|0.75
|0.375
|AFCW
|23
|IND
|3
|1
|0
|0.75
|0.375
|AFCS
|24
|DET
|3
|1
|0
|0.75
|0.406
|NFCN
|25
|PIT
|3
|1
|0
|0.75
|0.438
|AFCN
|26
|JAX
|3
|1
|0
|0.75
|0.438
|WC
|27
|TB
|3
|1
|0
|0.75
|0.438
|NFCS
|28
|SF
|3
|1
|0
|0.75
|0.5
|NFCW
|29
|SEA
|3
|1
|0
|0.75
|0.5
|WC
|30
|LAR
|3
|1
|0
|0.75
|0.5
|WC
|31
|BUF
|4
|0
|0
|1
|0.125
|AFCE
|32
|PHI
|4
|0
|0
|1
|0.594
|NFCE
