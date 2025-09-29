2026 NFL Draft Order

By
Nate Bouda
-

We will be tracking the 2026 NFL Draft order from now until the end of the season in February with weekly updates posted. 

2026 NFL Draft Order

Pick Team W L T PCT SOS Note
1 TEN 0 4 0 0 0.563  
2 NYJ 0 4 0 0 0.688  
3 NO 0 4 0 0 0.75  
T4 CLE 1 3 0 0.25 0.531  
T4 NYG 1 3 0 0.25 0.531  
T6 LV 1 3 0 0.25 0.563  
T6 HOU 1 3 0 0.25 0.563  
T6 MIA 1 3 0 0.25 0.563  
T6 CAR 1 3 0 0.25 0.563  
10 BAL 1 3 0 0.25 0.625  
11 DAL 1 2 1 0.375 0.594  
12 NE 2 2 0 0.5 0.375  
13 WSH 2 2 0 0.5 0.406  
14 ARI 2 2 0 0.5 0.438  
15 CHI 2 2 0 0.5 0.469  
16 DEN 2 2 0 0.5 0.5  
 
 
17 ATL 2 2 0 0.5 0.5  
18 MIN 2 2 0 0.5 0.563  
19 CIN 2 2 0 0.5 0.5 WC
20 KC 2 2 0 0.5 0.563 WC
21 GB 2 1 1 0.625 0.469 WC
22 LAC 3 1 0 0.75 0.375 AFCW
23 IND 3 1 0 0.75 0.375 AFCS
24 DET 3 1 0 0.75 0.406 NFCN
25 PIT 3 1 0 0.75 0.438 AFCN
26 JAX 3 1 0 0.75 0.438 WC
27 TB 3 1 0 0.75 0.438 NFCS
28 SF 3 1 0 0.75 0.5 NFCW
29 SEA 3 1 0 0.75 0.5 WC
30 LAR 3 1 0 0.75 0.5 WC
31 BUF 4 0 0 1 0.125 AFCE
32 PHI 4 0 0 1 0.594 NFCE
 
 

