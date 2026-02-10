Top 100 – 2026 NFL Free Agents

By
Nate Bouda
-

Here’s an updated look at our Top 100 – 2026 NFL Free Agents list ahead of the upcoming offseason.

We’ll be making changes to the list in the coming months as players are signed to extensions, franchised and released, so be sure to check back for the latest updates on the Top NFL Free Agents.

NFL Logo

  • Player ages are as of Sept 1. 2026.

 

 

 

Top 100 – 2025 NFL Free Agents List

Rank Player Pos Team Age
1 Daniel Jones QB IND 29
2 George Pickens WR DAL 25
3 Trey Hendrickson EDGE CIN 31
4 Tyler Linderbaum C BAL 26
5 Jaelan Phillips EDGE PHI 27
6 Alec Pierce WR IND 26
7 Romeo Doubs WR GB 26
8 Kyle Pitts TE ATL 25
9 Devin Lloyd LB JAX 27
10 Kenneth Walker RB SEA 25
 
 
11 Breece Hall RB NYJ 25
12 Alijah Vera-Tucker G NYJ 27
13 Malik Willis QB GB 27
14 Jaylen Watson CB KC 27
15 Jamel Dean CB TB 29
16 Rasheed Walker OT GB 26
17 Devin Bush LB CLE 28
18 Coby Bryant CB SEA 27
19 Tariq Woolen CB SEA 27
20 Kamren Curl S LAR 27
21 Bryan Cook S KC 26
22 Rashid Shaheed WR SEA 28
23 Wan’Dale Robinson WR NYG 25
24 Jauan Jennings WR SF 29
25 Aaron Rodgers QB PIT 42
 
 
26 Deebo Samuel WR WAS 30
27 Mike Evans WR TB 33
28 Dallas Goedert TE PHI 31
29 Khalil Mack EDGE LAC 35
30 Keenan Allen WR LAC 34
31 Travis Kelce TE KC 36
32 Kevin Byard S CHI 33
33 Bobby Wagner LB WAS 36
34 Demario Davis LB NO 37
35 Odafe Oweh EDGE LAC 27
36 Boye Mafe EDGE SEA 27
37 Kwity Paye EDGE IND 27
38 Nahshon Wright CB CHI 27
39 Eric Stokes CB LV 27
40 Cobie Durant CB LAR 28
 
 
41 Montaric Brown CB JAX 27
42 Nick Cross S IND 24
43 David Edwards G BUF 29
44 Connor McGovern G BUF 28
45 Braxton Jones OT CHI 27
46 Braden Smith OT IND 30
47 Ed Ingram G HOU 27
48 Dylan Parham G LV 27
49 John Simpson G NYJ 29
50 Roger McCreary CB LAR 26
51 Greg Newsome CB JAX 26
52 Leo Chenal LB KC 25
53 Quay Walker LB GB 26
54 Nakobe Dean LB PHI 25
55 Travis Etienne RB JAX 27
 
 
56 JK Dobbins RB DEN 27
57 Javonte Williams RB DAL 26
58 Rachaad White RB TB 27
59 Rico Dowdle RB CAR 28
60 Joey Bosa EDGE BUF 31
61 Chidobe Awuzie CB BAL 31
62 Kaden Elliss LB ATL 31
63 Isaac Seumalo G PIT 32
64 Jadeveon Clowney EDGE DAL 33
65 Alex Anzalone LB DET 31
66 Rasul Douglas CB MIA 32
67 Dalton Risner G CIN 31
68 Joel Bitonio G CLE 34
69 Kendrick Bourne WR SF 31
70 Christian Kirk WR HOU 29
 
 
71 Marquise Brown WR KC 29
72 Austin Hooper TE NE 31
73 David Njoku TE CLE 30
74 Kingsley Enagbare EDGE GB 26
75 K’Lavon Chaisson EDGE NE 27
76 Arnold Ebiketie EDGE ATL 27
77 Joseph Ossai EDGE CIN 26
78 Isaiah Likely TE BAL 26
79 Noah Fant TE CIN 28
80 Cade Otton TE TB 27
81 Charlie Kolar TE BAL 27
82 Logan Hall DL TB 26
83 John Franklin-Myers DL DEN 29
84 Dre’Mont Jones DL BAL 29
85 Jalen Thompson S ARI 28
 
 
86 Alohi Gilman S BAL 28
87 Reed Blankenship S PHI 27
88 Julian Blackmon S NO 28
89 Chauncey Gardner-Johnson S CHI 28
90 Ar’Darius Washington S BAL 26
91 Cade Mays G CAR 27
92 Zion Johnson G LAC 26
93 Kevin Zeitler G TEN 36
94 Marcus Mariota QB WAS 32
95 Russell Wilson QB NYG 37
96 Harrison Smith S MIN 37
97 Cameron Jordan DL NO 37
98 Calais Campbell DL ARI 40
99 Lavonte David LB TB 36
100 DeAndre Hopkins WR BAL 34
 
 

