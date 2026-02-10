Here’s an updated look at our Top 100 – 2026 NFL Free Agents list ahead of the upcoming offseason.
We’ll be making changes to the list in the coming months as players are signed to extensions, franchised and released, so be sure to check back for the latest updates on the Top NFL Free Agents.
- Player ages are as of Sept 1. 2026.
Top 100 – 2025 NFL Free Agents List
|Rank
|Player
|Pos
|Team
|Age
|1
|Daniel Jones
|QB
|IND
|29
|2
|George Pickens
|WR
|DAL
|25
|3
|Trey Hendrickson
|EDGE
|CIN
|31
|4
|Tyler Linderbaum
|C
|BAL
|26
|5
|Jaelan Phillips
|EDGE
|PHI
|27
|6
|Alec Pierce
|WR
|IND
|26
|7
|Romeo Doubs
|WR
|GB
|26
|8
|Kyle Pitts
|TE
|ATL
|25
|9
|Devin Lloyd
|LB
|JAX
|27
|10
|Kenneth Walker
|RB
|SEA
|25
|11
|Breece Hall
|RB
|NYJ
|25
|12
|Alijah Vera-Tucker
|G
|NYJ
|27
|13
|Malik Willis
|QB
|GB
|27
|14
|Jaylen Watson
|CB
|KC
|27
|15
|Jamel Dean
|CB
|TB
|29
|16
|Rasheed Walker
|OT
|GB
|26
|17
|Devin Bush
|LB
|CLE
|28
|18
|Coby Bryant
|CB
|SEA
|27
|19
|Tariq Woolen
|CB
|SEA
|27
|20
|Kamren Curl
|S
|LAR
|27
|21
|Bryan Cook
|S
|KC
|26
|22
|Rashid Shaheed
|WR
|SEA
|28
|23
|Wan’Dale Robinson
|WR
|NYG
|25
|24
|Jauan Jennings
|WR
|SF
|29
|25
|Aaron Rodgers
|QB
|PIT
|42
|26
|Deebo Samuel
|WR
|WAS
|30
|27
|Mike Evans
|WR
|TB
|33
|28
|Dallas Goedert
|TE
|PHI
|31
|29
|Khalil Mack
|EDGE
|LAC
|35
|30
|Keenan Allen
|WR
|LAC
|34
|31
|Travis Kelce
|TE
|KC
|36
|32
|Kevin Byard
|S
|CHI
|33
|33
|Bobby Wagner
|LB
|WAS
|36
|34
|Demario Davis
|LB
|NO
|37
|35
|Odafe Oweh
|EDGE
|LAC
|27
|36
|Boye Mafe
|EDGE
|SEA
|27
|37
|Kwity Paye
|EDGE
|IND
|27
|38
|Nahshon Wright
|CB
|CHI
|27
|39
|Eric Stokes
|CB
|LV
|27
|40
|Cobie Durant
|CB
|LAR
|28
|41
|Montaric Brown
|CB
|JAX
|27
|42
|Nick Cross
|S
|IND
|24
|43
|David Edwards
|G
|BUF
|29
|44
|Connor McGovern
|G
|BUF
|28
|45
|Braxton Jones
|OT
|CHI
|27
|46
|Braden Smith
|OT
|IND
|30
|47
|Ed Ingram
|G
|HOU
|27
|48
|Dylan Parham
|G
|LV
|27
|49
|John Simpson
|G
|NYJ
|29
|50
|Roger McCreary
|CB
|LAR
|26
|51
|Greg Newsome
|CB
|JAX
|26
|52
|Leo Chenal
|LB
|KC
|25
|53
|Quay Walker
|LB
|GB
|26
|54
|Nakobe Dean
|LB
|PHI
|25
|55
|Travis Etienne
|RB
|JAX
|27
|56
|JK Dobbins
|RB
|DEN
|27
|57
|Javonte Williams
|RB
|DAL
|26
|58
|Rachaad White
|RB
|TB
|27
|59
|Rico Dowdle
|RB
|CAR
|28
|60
|Joey Bosa
|EDGE
|BUF
|31
|61
|Chidobe Awuzie
|CB
|BAL
|31
|62
|Kaden Elliss
|LB
|ATL
|31
|63
|Isaac Seumalo
|G
|PIT
|32
|64
|Jadeveon Clowney
|EDGE
|DAL
|33
|65
|Alex Anzalone
|LB
|DET
|31
|66
|Rasul Douglas
|CB
|MIA
|32
|67
|Dalton Risner
|G
|CIN
|31
|68
|Joel Bitonio
|G
|CLE
|34
|69
|Kendrick Bourne
|WR
|SF
|31
|70
|Christian Kirk
|WR
|HOU
|29
|71
|Marquise Brown
|WR
|KC
|29
|72
|Austin Hooper
|TE
|NE
|31
|73
|David Njoku
|TE
|CLE
|30
|74
|Kingsley Enagbare
|EDGE
|GB
|26
|75
|K’Lavon Chaisson
|EDGE
|NE
|27
|76
|Arnold Ebiketie
|EDGE
|ATL
|27
|77
|Joseph Ossai
|EDGE
|CIN
|26
|78
|Isaiah Likely
|TE
|BAL
|26
|79
|Noah Fant
|TE
|CIN
|28
|80
|Cade Otton
|TE
|TB
|27
|81
|Charlie Kolar
|TE
|BAL
|27
|82
|Logan Hall
|DL
|TB
|26
|83
|John Franklin-Myers
|DL
|DEN
|29
|84
|Dre’Mont Jones
|DL
|BAL
|29
|85
|Jalen Thompson
|S
|ARI
|28
|86
|Alohi Gilman
|S
|BAL
|28
|87
|Reed Blankenship
|S
|PHI
|27
|88
|Julian Blackmon
|S
|NO
|28
|89
|Chauncey Gardner-Johnson
|S
|CHI
|28
|90
|Ar’Darius Washington
|S
|BAL
|26
|91
|Cade Mays
|G
|CAR
|27
|92
|Zion Johnson
|G
|LAC
|26
|93
|Kevin Zeitler
|G
|TEN
|36
|94
|Marcus Mariota
|QB
|WAS
|32
|95
|Russell Wilson
|QB
|NYG
|37
|96
|Harrison Smith
|S
|MIN
|37
|97
|Cameron Jordan
|DL
|NO
|37
|98
|Calais Campbell
|DL
|ARI
|40
|99
|Lavonte David
|LB
|TB
|36
|100
|DeAndre Hopkins
|WR
|BAL
|34
