15 Modern Era Finalists For 2022 Pro Football Hall Of Fame Class

The Pro Football Hall of Fame released the list of finalists for the 2022 Hall of Fame class on Tuesday.

Here’s the full list of modern-era semifinalists broken down by position:

LeRoy Butler , S – 1990-2001 Green Bay Packers | (Times as a Semifinalist: 5 – 2018-2022)

, S – 1990-2001 Green Bay Packers | (Times as a Semifinalist: 5 – 2018-2022) Devin Hester , PR-KR-WR – 2006-2013 Chicago Bears, 2014-15 Atlanta Falcons, 2016 Baltimore Ravens | (Times as a Semifinalist: 1 – 2022)

, PR-KR-WR – 2006-2013 Chicago Bears, 2014-15 Atlanta Falcons, 2016 Baltimore Ravens | (Times as a Semifinalist: 1 – 2022) Andre Johnson , WR – 2003-2014 Houston Texans, 2015 Indianapolis Colts, 2016, Tennessee Titans | (Times as a Semifinalist: 1 – 2022)

, WR – 2003-2014 Houston Texans, 2015 Indianapolis Colts, 2016, Tennessee Titans | (Times as a Semifinalist: 1 – 2022) DeMarcus Ware , LB-DE – 2005-2013 Dallas Cowboys, 2014-16 Denver Broncos | (Times as a Semifinalist: 1 – 2022)

, LB-DE – 2005-2013 Dallas Cowboys, 2014-16 Denver Broncos | (Times as a Semifinalist: 1 – 2022) Sam Mills , LB – 1986-1994 New Orleans Saints, 1995-97 Carolina Panthers | (Times as a Semifinalist: 5 – 2016, 2019-2022)

, LB – 1986-1994 New Orleans Saints, 1995-97 Carolina Panthers | (Times as a Semifinalist: 5 – 2016, 2019-2022) Patrick Willis , LB – 2007-2014 San Francisco 49ers | (Times as a Semifinalist: 3 – 2020-22)

, LB – 2007-2014 San Francisco 49ers | (Times as a Semifinalist: 3 – 2020-22) Zach Thomas , LB – 1996-2007 Miami Dolphins, 2008 Dallas Cowboys |(Times as a Semifinalist: 4 – 2019-2022)

, LB – 1996-2007 Miami Dolphins, 2008 Dallas Cowboys |(Times as a Semifinalist: 4 – 2019-2022) Jared Allen , DE – 2004-07 Kansas City Chiefs, 2008-2013 Minnesota Vikings, 2014-15 Chicago Bears, 2015 Carolina Panthers | (Times as a Semifinalist: 2 – 2021-22)

, DE – 2004-07 Kansas City Chiefs, 2008-2013 Minnesota Vikings, 2014-15 Chicago Bears, 2015 Carolina Panthers | (Times as a Semifinalist: 2 – 2021-22) Bryant Young , DT – 1994-2007 San Francisco 49ers | (Times as a Semifinalist: 3 – 2020-22)

, DT – 1994-2007 San Francisco 49ers | (Times as a Semifinalist: 3 – 2020-22) Richard Seymour , DE-DT – 2001-08 New England Patriots, 2009-2012 Oakland Raiders | (Times as a Semifinalist: 5 – 2018-2022)

, DE-DT – 2001-08 New England Patriots, 2009-2012 Oakland Raiders | (Times as a Semifinalist: 5 – 2018-2022) Reggie Wayne , WR – 2001-2014 Indianapolis Colts | (Times as a Semifinalist: 3 – 2020-22)

, WR – 2001-2014 Indianapolis Colts | (Times as a Semifinalist: 3 – 2020-22) Torry Holt , WR – 1999-2008 St. Louis Rams, 2009 Jacksonville Jaguars |(Times as a Semifinalist: 8 – 2015-2022)

, WR – 1999-2008 St. Louis Rams, 2009 Jacksonville Jaguars |(Times as a Semifinalist: 8 – 2015-2022) Ronde Barber , CB-S – 1997-2012 Tampa Bay Buccaneers | (Times as a Semifinalist: 5 – 2018-2022)

, CB-S – 1997-2012 Tampa Bay Buccaneers | (Times as a Semifinalist: 5 – 2018-2022) Willie Anderson , T – 1996-2007 Cincinnati Bengals, 2008 Baltimore Ravens | (Times as a Semifinalist: 2 – 2021-22)

, T – 1996-2007 Cincinnati Bengals, 2008 Baltimore Ravens | (Times as a Semifinalist: 2 – 2021-22) Tony Boselli, T – 1995-2001 Jacksonville Jaguars, 2002 Houston Texans (injured reserve) | (Times as a Semifinalist: 7 – 2016-2022)