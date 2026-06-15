NFL Transactions: Monday 6/15

Dolphins
- Released OT Kion Smith
- Waived (injured) OT Carter Warren
- Signed S Major Burns
Jaguars
- Terminated CB Keith Taylor from injured reserve with settlement
Packers
- Signed TE Luke Lachey
- Waived WR Jakobie Keeney-James
Panthers
- Waived TE Bryce Pierre from injured reserve
Steelers
- Waived DB Daylan Carnell, P Aidan Laros
- Signed WR Levi Wentz
Vikings
Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?
Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!