NFL Transactions: Monday 6/15

By
Logan Ulrich
-

Dolphins

  • Released OT Kion Smith
  • Waived (injured) OT Carter Warren
  • Signed S Major Burns

Jaguars

  • Terminated CB Keith Taylor from injured reserve with settlement

Packers

  • Signed TE Luke Lachey
  • Waived WR Jakobie Keeney-James

Panthers

  • Waived TE Bryce Pierre from injured reserve

Steelers

  • Waived DB Daylan Carnell, P Aidan Laros
  • Signed WR Levi Wentz

Vikings

Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?

Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Leave a Reply