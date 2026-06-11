NFL Transactions: Thursday 6/11

By
Tony Camino
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Bills

  • Bills signed WR Deven Thompkins, WR Max Tomczak.
  • Bills waived/NFI Dorian Strong, waived/injured Desmond Reid and waived WR Gabriel Benyard.

Browns

Cardinals

  • Cardinals waived LB Stephen Dix.
  • Cardinals signed TE Kenny Yeboah.

Eagles

Falcons

  • Falcons placed OT Storm Norton on reserve/physically unable to perform list.

Steelers

  • Steelers waived OL Aiden Williams.
  • Steelers released LS Cal Adomitis.
  • Steelers signed DB Daryl Porter Jr., WR Joaquin Davis.

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