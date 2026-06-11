NFL Transactions: Thursday 6/11

Bills
- Bills signed WR Deven Thompkins, WR Max Tomczak.
- Bills waived/NFI Dorian Strong, waived/injured Desmond Reid and waived WR Gabriel Benyard.
Browns
- Browns S Ronnie Hickman signed RFA tender.
Cardinals
- Cardinals waived LB Stephen Dix.
- Cardinals signed TE Kenny Yeboah.
Eagles
- Eagles signed DE A.J. Epenesa.
Falcons
- Falcons placed OT Storm Norton on reserve/physically unable to perform list.
Steelers
- Steelers waived OL Aiden Williams.
- Steelers released LS Cal Adomitis.
- Steelers signed DB Daryl Porter Jr., WR Joaquin Davis.
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