The NFL officially announced the 2022 Pro Bowl Rosters on Wednesday.

The Pro Bowl is scheduled to be placed on Sunday, Feb. 6 at Allegiant Stadium in Las Vegas. The game will be broadcast live on ESPN, ABC and Disney XD.

Here’s a breakdown of this year’s AFC and NFC squads:

“*” = Starter

AFC PRO BOWL ROSTER BY POSITION

QB Justin Herbert* Los Angeles Chargers QB Patrick Mahomes Kansas City Chiefs QB Lamar Jackson Baltimore Ravens RB Jonathan Taylor* Indianapolis Colts RB Nick Chubb Cleveland Browns RB Joe Mixon Cincinnati Bengals FB Patrick Ricard Baltimore Ravens WR Tyreek Hill* Kansas City Chiefs WR Ja’Marr Chase* Cincinnati Bengals WR Stefon Diggs Buffalo Bills WR Keenan Allen Los Angeles Chargers TE Mark Andrews* Baltimore Ravens TE Travis Kelce Kansas City Chiefs OT Rashawn Slater* Los Angeles Chargers OT Orlando Brown* Kansas City Chiefs OT Dion Dawkins Buffalo Bills G Quenton Nelson* Indianapolis Colts G Joel Bitonio* Cleveland Browns G Wyatt Teller Cleveland Browns C Corey Linsley* Los Angeles Chargers C Ryan Kelly Indianapolis Colts DE Myles Garrett* Cleveland Browns DE Maxx Crosby* Las Vegas Raiders DE Trey Hendrickson Cincinnati Bengals DT DeForest Buckner* Indianapolis Colts DT Chris Jones* Kansas City Chiefs DT Cameron Heyward Pittsburgh Steelers ILB Darius Leonard Indianapolis Colts ILB Denzel Perryman* Las Vegas Raiders OLB T.J. Watt* Pittsburgh Steelers OLB Joey Bosa* Los Angeles Chargers OLB Matt Judon New England Patriots CB J.C. Jackson* New England Patriots CB Xavien Howard* Miami Dolphins CB Denzel Ward Cleveland Browns CB Kenny Moore II Indianapolis Colts FS Kevin Byard* Tennessee Titans SS Derwin James* Los Angeles Chargers SS Tyrann Mathieu Kansas City Chiefs K Justin Tucker Baltimore Ravens P A.J. Cole* Las Vegas Raiders LS Luke Rhodes* Indianapolis Colts KR Devin Duvernay* Baltimore Ravens ST Matthew Slater* New England Patriots

NFC PRO BOWL ROSTER BY POSITION

QB Aaron Rodgers* Green Bay Packers QB Tom Brady Tampa Bay Buccaneers QB Kyler Murray Arizona Cardinals RB Dalvin Cook* Minnesota Vikings RB James Conner Arizona Cardinals RB Alvin Kamara New Orleans Saints CB Marshon Lattimore New Orleans Saints FB Kyle Juszczyk* San Francisco 49ers WR Cooper Kupp* Los Angeles Rams WR Davante Adams* Green Bay Packers WR Justin Jefferson Minnesota Vikings WR Deebo Samuel San Francisco 49ers TE George Kittle* San Francisco 49ers TE Kyle Pitts Atlanta Falcons OT Trent Williams* San Francisco 49ers OT Tristan Wirfs* Tampa Bay Buccaneers OT Tyron Smith Dallas Cowboys G Zack Martin* Dallas Cowboys G Brandon Scherff* Washington Football Team G Ali Marpet Tampa Bay Buccaneers C Jason Kelce* Philadelphia Eagles C Ryan Jensen Tampa Bay Buccaneers DE Nick Bosa* San Francisco 49ers DE Brian Burns* Carolina Panthers DE Cameron Jordan New Orleans Saints DL Aaron Donald* Los Angeles Rams DL Jonathan Allen* Washington Football Team DL Kenny Clark Green Bay Packers ILB Micah Parson* Dallas Cowboys ILB Bobby Wagner Seattle Seahawks OLB Chandler Jones* Arizona Cardinals OLB Robert Quinn* Chicago Bears OLB Shaquil Barrett Tampa Bay Buccaneers CB Trevon Diggs* Dallas Cowboys CB Jalen Ramsey* Los Angeles Rams CB Darius Slay Philadelphia Eagles FS Quandre Diggs* Seattle Seahawks SS Budda Baker* Arizona Cardinals SS Harrison Smith Minnesota Vikings K Matt Gay* Los Angeles Rams* P Bryan Anger* Dallas Cowboys* LS Josh Harris* Atlanta Falcons* KR Jakeem Grant* Chicago Bears* ST J.T. Gray* New Orleans Saints*