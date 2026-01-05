2026 NFL Futures Signings Tracker

We’ll be tracking future/reserve signings here until the start of the 2026 league year, so be sure to check back for the latest move for all 32 teams.
Futures deals are essentially camp invites that will allow players to compete for roster spots during offseason workouts and training camp.
2024 Futures Signing Tracker
49ers
Bears
Bengals
- LB Liam Anderson
- C Jacob Bayer
- RB Gary Brightwell
- QB Sean Clifford
- T Andrew Coker
- DT Howard Cross III
- T Javon Foster
- WR Xavier Johnson
- DB Jalen Kimber
- DB Bralyn Lux
- WR Jordan Moore
- LB Antwaun Powell-Ryland
- S Russ Yeast
- DE Isaiah Foskey
- LB Joe Giles-Harris
- TE Cam Grandy
- LB Shaka Heyward
- S PJ Jules
- WR Mitch Tinsley
Bills
Broncos
Browns
- TE Sal Cannella
- G Jack Conley
- WR Luke Floriea
- RB Ahmani Marshall
- T Tyre Phillips
- TE Caden Prieskorn
Buccaneers
- DB Marcus Banks
- WR Dennis Houston
- NT Nash Hutmacher
- LB Nick Jackson=
- DT Jayson Jones
- C Ben Scott
- LB Benton Whitley
- DB Damarion Williams
- RB Josh Williams
- RB Owen Wright
Cardinals
- LB Elliott Brown
- DB Jaden Davis
- WR Bryson Green
- LB Eku Leota
Chargers
Chiefs
- LB Kam Arnold
- DT Marcus Harris
- WR Jimmy Holiday
- T Matt Waletzko
Colts
- RB Ulysses Bentley IV
- CB Wyett Ekeler
- DE Viliami Fehoko Jr.
- G LaDarius Henderson
- QB Seth Henigan
- T Bayron Matos
- TE Sean McKeon
- C Jimmy Morrissey
- G Bill Murray
- DE Durell Nchami
- S Ben Nikkel
- WR Coleman Owen
- WR Eli Pancol
- G Josh Sills
- DT Tim Smith
- S Trey Washington
Commanders
- G Sala Aumavae-Laulu
- DT Ricky Barber
- WR Ja’Corey Brooks
- CB Tre Hawkins
- DE D.J. Johnson
- WR Jacoby Jones
- DE TJ Maguranyanga
- S Rob McDaniel
- T Tim McKay
- CB Darius Rush
- CB Car’lin Vigers
Cowboys
- WR Parris Campbell
- OL Nick Leverett
Dolphins
Eagles
Falcons
- WR Chris Blair
- P Trenton Gill
- DB Tysheem Johnson
- DT Ben Stille
- OT Andrew Stueber
- RB Carlos Washington
- DB A.J. Woods
Giants
- LB Swayze Bozeman
- TE Tanner Conner
- LB Trace Ford
- T Reid Holskey
- DB Patrick McMorris
- DB Myles Purchase
Jaguars
Jets
- DE Paschal Ekeji
- T Liam Fornadel
- LB Ochaun Mathis
- WR Jamaal Pritchett
- DB Samuel Womack
Lions
- OL Devin Cochran
- WR Malik Cunningham
- DE Ahmed Hassanein
- TE Zach Horton
- WR Jackson Meeks
- OL Mason Miller
- RB Jabari Small
- DL Chris Smith
- S Loren Strickland
Packers
Panthers
Patriots
Raiders
- RB Chris Collier
- G McClendon Curtis
- LB Jamin Davis
- WR Phillip Dorsett
- DT Treven Ma’ae
- T Joshua Miles
- TE Albert Okwuegbunam
- WR Brenden Rice
- G Layden Robinson
- WR Justin Shorter
- NT Laki Tasi
- T Dalton Wagner
Rams
Ravens
- T Gerad Christian-Lichtenhan
- WR Cornelius Johnson
- DT David Olajiga
- DB Amani Oruwariye
- G Jared Penning
- DB Marquise Robinson
- DE Kaimon Rucker
- RB Lucas Scott
Saints
- DB Dalys Beanum
- DB Beanie Bishop Jr.
- WR Elijah Cooks
- S Elliott Davison
- DT Coziah Izzard
- T Easton Kilty
- DB Jayden Price
- T Barry Wesley
Seahawks
Steelers
Texans
Titans
- DE David Ebuka Agoha
- DB Keydrain Calligan
- DT Timmy Horne
- LB Nate Lynn
- WR Hal Presley III
- NT Isaiah Raikes
- WR Xavier Restrepo
- LB Cam Riley
- RB Blake Watson
- G Clay Webb
- TE Joel Wilson
Vikings
- WR Dontae Fleming
- S Kahlef Hailassie
- LB Josh Ross
- G Vershon Lee
- T Caleb Etienne
- WR Joaquin Davis
- WR Jeshaun Jones
- TE Bryson Nesbit
