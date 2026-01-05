2026 NFL Futures Signings Tracker

We’ll be tracking future/reserve signings here until the start of the 2026 league year, so be sure to check back for the latest move for all 32 teams.

Futures deals are essentially camp invites that will allow players to compete for roster spots during offseason workouts and training camp.

49ers

Bears

Bengals

  1. LB Liam Anderson
  2. C Jacob Bayer
  3. RB Gary Brightwell
  4. QB Sean Clifford
  5. T Andrew Coker
  6. DT Howard Cross III
  7. T Javon Foster
  8. WR Xavier Johnson
  9. DB Jalen Kimber
  10. DB Bralyn Lux
  11. WR Jordan Moore
  12. LB Antwaun Powell-Ryland
  13. S Russ Yeast
  14. DE Isaiah Foskey
  15. LB Joe Giles-Harris
  16. TE Cam Grandy
  17. LB Shaka Heyward
  18. S PJ Jules
  19. WR Mitch Tinsley

Bills

Broncos

Browns

  1. TE Sal Cannella
  2. G Jack Conley
  3. WR Luke Floriea
  4. RB Ahmani Marshall
  5. T Tyre Phillips
  6. TE Caden Prieskorn

Buccaneers

  1. DB Marcus Banks
  2. WR Dennis Houston
  3. NT Nash Hutmacher
  4. LB Nick Jackson=
  5. DT Jayson Jones
  6. C Ben Scott
  7. LB Benton Whitley
  8. DB Damarion Williams
  9. RB Josh Williams
  10. RB Owen Wright

Cardinals

  1. LB Elliott Brown
  2. DB Jaden Davis
  3. WR Bryson Green
  4. LB Eku Leota

Chargers

Chiefs

  1. LB Kam Arnold
  2. DT Marcus Harris
  3. WR Jimmy Holiday
  4. T Matt Waletzko

Colts

  1. RB Ulysses Bentley IV
  2. CB Wyett Ekeler
  3. DE Viliami Fehoko Jr.
  4. G LaDarius Henderson
  5. QB Seth Henigan
  6. T Bayron Matos
  7. TE Sean McKeon
  8. C Jimmy Morrissey
  9. G Bill Murray
  10. DE Durell Nchami
  11. S Ben Nikkel
  12. WR Coleman Owen
  13. WR Eli Pancol
  14. G Josh Sills
  15. DT Tim Smith
  16. S Trey Washington

Commanders

  1. G Sala Aumavae-Laulu
  2. DT Ricky Barber
  3. WR Ja’Corey Brooks
  4. CB Tre Hawkins
  5. DE D.J. Johnson
  6. WR Jacoby Jones
  7. DE TJ Maguranyanga
  8. S Rob McDaniel
  9. T Tim McKay
  10. CB Darius Rush
  11. CB Car’lin Vigers

Cowboys

  1. WR Parris Campbell
  2. OL Nick Leverett

Dolphins

Eagles

Falcons

  1. WR Chris Blair
  2. P Trenton Gill
  3. DB Tysheem Johnson
  4. DT Ben Stille
  5. OT Andrew Stueber
  6. RB Carlos Washington
  7. DB A.J. Woods

Giants

  1. LB Swayze Bozeman
  2. TE Tanner Conner
  3. LB Trace Ford
  4. T Reid Holskey
  5. DB Patrick McMorris
  6. DB Myles Purchase

Jaguars

Jets

  1. DE Paschal Ekeji
  2. T Liam Fornadel
  3. LB Ochaun Mathis
  4. WR Jamaal Pritchett
  5. DB Samuel Womack

Lions

  1. OL Devin Cochran
  2. WR Malik Cunningham
  3. DE Ahmed Hassanein
  4. TE Zach Horton
  5. WR Jackson Meeks
  6. OL Mason Miller
  7. RB Jabari Small
  8. DL Chris Smith
  9. S Loren Strickland

Packers

Panthers

Patriots

Raiders

  1. RB Chris Collier
  2. G McClendon Curtis
  3. LB Jamin Davis
  4. WR Phillip Dorsett
  5. DT Treven Ma’ae
  6. T Joshua Miles
  7. TE Albert Okwuegbunam
  8. WR Brenden Rice
  9. G Layden Robinson
  10. WR Justin Shorter
  11. NT Laki Tasi
  12. T Dalton Wagner

Rams

Ravens

  1. T Gerad Christian-Lichtenhan
  2. WR Cornelius Johnson
  3. DT David Olajiga
  4. DB Amani Oruwariye
  5. G Jared Penning
  6. DB Marquise Robinson
  7. DE Kaimon Rucker
  8. RB Lucas Scott

Saints

  1. DB Dalys Beanum
  2. DB Beanie Bishop Jr.
  3. WR Elijah Cooks
  4. S Elliott Davison
  5. DT Coziah Izzard
  6. T Easton Kilty
  7. DB Jayden Price
  8. T Barry Wesley

Seahawks

Steelers

Texans

Titans

  1. DE David Ebuka Agoha
  2. DB Keydrain Calligan
  3. DT Timmy Horne
  4. LB Nate Lynn
  5. WR Hal Presley III
  6. NT Isaiah Raikes
  7. WR Xavier Restrepo
  8. LB Cam Riley
  9. RB Blake Watson
  10. G Clay Webb
  11. TE Joel Wilson

Vikings

  1. WR Dontae Fleming
  2. S Kahlef Hailassie
  3. LB Josh Ross
  4. G Vershon Lee
  5. T Caleb Etienne
  6. WR Joaquin Davis
  7. WR Jeshaun Jones
  8. TE Bryson Nesbit

