Vote Totals For 2020 NFL Awards

Here are the vote totals for each of the notable 2020 NFL Awards announced Saturday evening at the NFL Honors show.

Most Valuable Player:

Packers QB Aaron Rodgers : 44

: 44 Bills QB Josh Allen : 4

: 4 Chiefs Patrick Mahomes: 2

Defensive Player of the Year:

Rams DT Aaron Donald : 27

: 27 Steelers OLB T.J. Watt : 20

: 20 Dolphins CB Xavien Howard: 3

Offensive Player of the Year:

Offensive Rookie of the Year:

Chargers QB Justin Herbert : 41

: 41 Vikings WR Justin Jefferson: 9

Defensive Rookie of the Year:

Washington DE Chase Young : 42 1/2 votes

: 42 1/2 votes Panthers S Jeremy Chinn : 4 1/2

: 4 1/2 Ravens LB Patrick Queen : 2

: 2 Buccaneers S Antoine Winfield Jr: 1

Coach of the Year:

Browns HC Kevin Stefanski : 25

: 25 Bills HC Sean McDermott : 7

: 7 Dolphins HC Brian Flores : 6

: 6 Washington HC Ron Rivera : 4

: 4 Packers HC Matt LaFleur : 3

: 3 Chiefs HC Andy Reid : 3

: 3 Saints HC Sean Payton: 2

Assistant Coach of the Year:

Bills OC Brian Daboll : 28

: 28 Rams DC Brandon Staley : 5 1-2

: 5 1-2 Chiefs OC Eric Bieniemy : 5

: 5 Titans OC Arthur Smith : 3.5

: 3.5 Buccaneers DC Todd Bowles : 2

: 2 Browns OL coach Bill Callahan : 1

: 1 Steelers OC Keith Butler : 1

: 1 Saints DC Dennis Allen : 1

: 1 Bills DC Leslie Frazier : 1

: 1 Washington DC Jack Del Rio : 1

: 1 Chargers QBs coach Pep Hamilton: 1

Comeback Player of the Year: