2021 NFL Free Agents List

Here’s a running list of 2021 NFL Free Agents broken down by position. We’ll be making changes to the list throughout the offseason as players are signed and released.

Top 50 – 2021 NFL Free Agents

Player ages are as of Sept 1.

2021 NFL Free Agent List

Player Pos. Team Age Note Brett Hundley QB ARI 28 Matt Schaub QB ATL 40 Retired Robert Griffin III QB BAL 31 STFA Matt Barkley QB BUF 30 Mitchell Trubisky QB CHI 27 Tyler Bray QB CHI 29 Brandon Allen QB CIN 28 Kevin Hogan QB CIN 28 Andy Dalton QB DAL 33 Dak Prescott QB DAL 28 Blake Bortles QB DEN 29 Tim Boyle QB GB 26 RFA A.J. McCarron QB HOU 30 Jacoby Brissett QB IND 28 Philip Rivers QB IND 39 Retired Mike Glennon QB JAX 30 Tyrod Taylor QB LAC 32 Ryan Fitzpatrick QB MIA 38 Sean Mannion QB MIN 29 Brian Hoyer QB NE 35 Cam Newton QB NE 32 Jameis Winston QB NO 27 Colt McCoy QB NYG 34 Joe Flacco QB NYJ 36 Nate Sudfeld QB PHI 27 Joshua Dobbs QB PIT 26 Geno Smith QB SEA 30 C.J. Beathard QB SF 27 Josh Rosen QB SF 24 RFA Nick Mullens QB SF 26 RFA Blaine Gabbert QB TB 31 Ryan Griffin QB TB 31 Taylor Heinicke QB WAS 28

Player Pos. Team Age Note D.J. Foster RB ARI 27 Kenyan Drake RB ARI 27 Brian Hill RB ATL 25 Todd Gurley RB ATL 27 Gus Edwards RB BAL 26 RFA Mark Ingram RB BAL 31 STFA Devonta Freeman RB BUF 29 STFA T.J. Yeldon RB BUF 27 Taiwan Jones RB BUF 33 Mike Davis RB CAR 28 Cordarrelle Patterson RB CHI 30 Spencer Ware RB CHI 29 Samaje Perine RB CIN 25 Phillip Lindsay RB DEN 27 RFA Adrian Peterson RB DET 36 Dalyn Dawkins RB DET 26 Kerrith Whyte RB DET 24 Aaron Jones RB GB 26 Jamaal Williams RB GB 26 Tyler Ervin RB GB 27 Buddy Howell RB HOU 25 RFA Dontrell Hilliard RB HOU 26 Marlon Mack RB IND 25 Chris Thompson RB JAX 30 Darrel Williams RB KC 26 RFA Le’Veon Bell RB KC 29 Kalen Ballage RB LAC 24 RFA Troymaine Pope RB LAC 27 Malcolm Brown RB LAR 28 Devontae Booker RB LV 29 Theo Riddick RB LV 30 DeAndre Washington RB MIA 28 Matt Breida RB MIA 26 Ameer Abdullah RB MIN 28 Mike Boone RB MIN 26 RFA James White RB NE 29 Rex Burkhead RB NE 31 Dwayne Washington RB NO 27 Ty Montgomery RB NO 28 Alfred Morris RB NYG 31 Dion Lewis RB NYG 30 Sandro Platzgummer RB NYG 24 Wayne Gallman RB NYG 26 Frank Gore RB NYJ 38 Josh Adams RB NYJ 24 RFA Adrian Killins RB PHI 23 Corey Clement RB PHI 26 Jordan Howard RB PHI 26 James Conner RB PIT 26 Wendell Smallwood RB PIT 27 Alex Collins RB SEA 27 Bo Scarbrough RB SEA 24 Carlos Hyde RB SEA 30 Chris Carson RB SEA 26 Jerick McKinnon RB SF 29 Void Tevin Coleman RB SF 28 Tyler Gaffney RB SF 30 STFA C.J. Prosise RB TB 27 STFA Kenjon Barner RB TB 32 Leonard Fournette RB TB 26 LeSean McCoy RB TB 33 T.J. Logan RB TB 26 D’Onta Foreman RB TEN 25 RFA Senorise Perry RB TEN 29 Lamar Miller RB WAS 30 Player Pos. Team Age Note Alex Armah FB CAR 27 Bruce Miller FB JAX 34 Anthony Sherman FB KC 32 Chandler Cox FB MIA 25 STFA Michael Burton FB NO 29 Nick Bellore FB SEA 32 Kyle Juszczyk FB SF 30

Player Pos. Team Age Note Larry Fitzgerald WR ARI 38 Trent Sherfield WR ARI 25 RFA Brandon Powell WR ATL 25 RFA Devin Gray WR ATL 26 Juwan Green WR ATL 23 Laquon Treadwell WR ATL 26 Chris Moore WR BAL 28 De’Anthony Thomas WR BAL 28 STFA DeAndrew White WR BAL 29 Dez Bryant WR BAL 32 Willie Snead WR BAL 28 Andre Roberts WR BUF 33 Isaiah McKenzie WR BUF 26 Kenny Stills WR BUF 29 STFA Brandon Zylstra WR CAR 28 RFA Curtis Samuel WR CAR 25 Keith Kirkwood WR CAR 27 RFA Pharoh Cooper WR CAR 26 Allen Robinson WR CHI 28 DeAndre Carter WR CHI 28 Dwayne Harris WR CHI 33 A.J. Green WR CIN 33 Alex Erickson WR CIN 28 John Ross WR CIN 25 Mike Thomas WR CIN 27 JoJo Natson WR CLE 27 KhaDarel Hodge WR CLE 26 RFA Marvin Hall WR CLE 28 Rashard Higgins WR CLE 26 Taywan Taylor WR CLE 26 Cedrick Wilson WR DAL 25 RFA Malik Turner WR DAL 25 RFA Noah Brown WR DAL 26 Fred Brown WR DEN 27 STFA Tim Patrick WR DEN 27 RFA Danny Amendola WR DET 35 Jamal Agnew WR DET 26 Kenny Golladay WR DET 27 Marvin Jones WR DET 31 Mohamed Sanu WR DET 32 Seth Roberts WR GB 29 STFA Tavon Austin WR GB 30 Artavis Scott WR HOU 26 Steven Mitchell WR HOU 27 RFA Will Fuller WR HOU 27 Daurice Fountain WR IND 25 T.Y. Hilton WR IND 31 Zach Pascal WR IND 26 RFA Bug Howard WR JAX 26 Chris Conley WR JAX 28 Damion Willis WR JAX 24 Dede Westbrook WR JAX 27 Keelan Cole WR JAX 28 Byron Pringle WR KC 27 RFA Demarcus Robinson WR KC 26 Sammy Watkins WR KC 28 Jeff Cotton WR LAC 24 Josh Reynolds WR LAR 26 Nelson Agholor WR LV 28 Zay Jones WR LV 26 Andre Patton WR MIA 27 Isaiah Ford WR MIA 25 RFA Mack Hollins WR MIA 27 Marcus Kemp WR MIA 26 Chad Beebe WR MIN 27 RFA Damiere Byrd WR NE 28 Donte Moncrief WR NE 28 Austin Carr WR NO 27 STFA Bennie Fowler WR NO 30 Justin Hardee WR NO 27 Tommylee Lewis WR NO 28 STFA C.J. Board WR NYG 27 RFA Breshad Perriman WR NYJ 27 Vyncint Smith WR NYJ 25 RFA JuJu Smith-Schuster WR PIT 24 Ray-Ray McCloud WR PIT 24 RFA David Moore WR SEA 26 Josh Gordon WR SEA 30 Phillip Dorsett WR SEA 29 Jordan Matthews WR SF 29 Kendrick Bourne WR SF 26 Shawn Poindexter WR SF 25 Trent Taylor WR SF 27 Antonio Brown WR TB 33 Chris Godwin WR TB 25 Corey Davis WR TEN 26 Kalif Raymond WR TEN 27 Marcus Johnson WR TEN 27 STFA Cam Sims WR WAS 25 RFA Robert Foster WR WAS 27 RFA Player Pos. Team Age Note Dan Arnold TE ARI 26 Darrell Daniels TE ARI 26 Evan Baylis TE ARI 27 Seth DeValve TE ARI 28 Luke Stocker TE ATL 33 Eric Tomlinson TE BAL 29 Tyler Kroft TE BUF 28 Chris Manhertz TE CAR 29 Demetrius Harris TE CHI 30 Cethan Carter TE CIN 27 Blake Bell TE DAL 30 Jake Butt TE DEN 26 RFA Jordan Leggett TE DEN 26 STFA Troy Fumagalli TE DEN 26 RFA Jerell Adams TE DET 28 Marcedes Lewis TE GB 37 Robert Tonyan TE GB 27 RFA Pharaoh Brown TE HOU 27 RFA Mo Alie-Cox TE IND 27 RFA Trey Burton TE IND 29 Eric Saubert TE JAX 27 RFA James O’Shaughnessy TE JAX 29 Deon Yelder TE KC 26 RFA Hunter Henry TE LAC 26 Stephen Anderson TE LAC 28 RFA Virgil Green TE LAC 33 Gerald Everett TE LAR 27 Johnny Mundt TE LAR 26 RFA Derek Carrier TE LV 31 Jason Witten TE LV 39 Nick O’Leary TE LV 29 Jake Burt TE NE 24 Jared Cook TE NO 35 Void Daniel Brown TE NYJ 29 Ross Travis TE NYJ 28 Josh Perkins TE PHI 26 Richard Rodgers TE PHI 29 Trey Edmunds TE PIT 26 RFA Greg Olsen TE SEA 36 Jacob Hollister TE SEA 27 Daniel Helm TE SF 26 Jordan Reed TE SF 30 Ross Dwelley TE SF 26 RFA Antony Auclair TE TB 28 Rob Gronkowski TE TB 32 Anthony Firkser TE TEN 25 RFA Geoff Swaim TE TEN 30 Jonnu Smith TE TEN 26 MyCole Pruitt TE TEN 29 Jeremy Sprinkle TE WAS 27

Player Pos. Team Age Note Kelvin Beachum OT ARI 32 John Wetzel OT ATL 30 Matt Gono OT ATL 25 RFA D.J. Fluker OT BAL 30 Jordan Mills OT BAL 30 STFA R.J. Prince OT BAL 26 STFA Daryl Williams OT BUF 29 Ty Nsekhe OT BUF 35 Russell Okung OT CAR 32 Taylor Moton OT CAR 27 Trent Scott OT CAR 27 RFA Jason Spriggs OT CHI 27 Kendall Lamm OT CLE 29 Cameron Erving OT DAL 29 Greg Senat OT DAL 26 RFA Darrin Paulo OT DEN 24 STFA Demar Dotson OT DEN 35 Elijah Wilkinson OT DEN 26 Roderick Johnson OT HOU 25 Chaz Green OT IND 30 J’Marcus Webb OT IND 33 Le’Raven Clark OT IND 28 Cam Robinson OT JAX 25 Mike Remmers OT KC 32 Sam Tevi OT LAC 26 Sam Young OT LV 34 Adam Pankey OT MIA 27 RFA Julie’n Davenport OT MIA 27 Rashod Hill OT MIN 29 Jermaine Eluemunor OT NE 26 James Hurst OT NO 29 Cameron Fleming OT NYG 28 Casey Tucker OT PHI 25 Jason Peters OT PHI 39 Alejandro Villanueva OT PIT 32 Jerald Hawkins OT PIT 27 Zach Banner OT PIT 27 Cedric Ogbuehi OT SEA 29 Chad Wheeler OT SEA 27 STFA Wyatt Miller OT SEA 25 STFA Trent Williams OT SF 33 Josh Wells OT TB 30 Marshall Newhouse OT TEN 32 Ty Sambrailo OT TEN 29 David Sharpe OT WAS 25 Timon Parris OT WAS 25 Player Pos. Team Age Note J.R. Sweezy G ARI 32 Max Garcia G ARI 29 Justin McCray G ATL 29 Parker Ehinger G BAL 28 STFA Brian Winters G BUF 30 Ike Boettger G BUF 26 RFA Jon Feliciano G BUF 29 Marquel Harrell G BUF 24 STFA Chris Reed G CAR 29 John Miller G CAR 27 Michael Schofield G CAR 30 Eric Kush G CHI 31 Germain Ifedi G CHI 27 Rashaad Coward G CHI 26 RFA Alex Redmond G CIN 26 Quinton Spain G CIN 30 Oday Aboushi G DET 30 Lane Taylor G GB 31 Brent Qvale G HOU 30 Andrew Wylie G KC 27 RFA Kelechi Osemele G KC 32 Stefen Wisniewski G KC 32 Cole Toner G LAC 27 RFA Forrest Lamp G LAC 27 Ryan Groy G LAC 30 Denzelle Good G LV 30 Brett Jones G MIN 30 Dakota Dozier G MIN 30 Caleb Benenoch G NE 27 Joe Thuney G NE 28 Marcus Martin G NE 27 Will Clapp G NO 25 RFA Josh Andrews G NYJ 30 Pat Elflein G NYJ 27 Danny Isidora G PIT 27 Matt Feiler G PIT 28 Alex Boone G SEA 34 Jordan Simmons G SEA 27 RFA Mike Iupati G SEA 34 Tom Compton G SF 32 Aaron Stinnie G TB 27 RFA Earl Watford G TB 31 STFA Joe Haeg G TB 28 Nick Leverett G TB 25 STFA Jamil Douglas G TEN 29 RFA Brandon Scherff G WAS 29 Player Pos. Team Age Note Alex Mack C ATL 34 Matt Skura C BAL 28 Jonotthan Harrison C BUF 30 STFA Tyler Larsen C CAR 30 Joe Looney C DAL 31 Jon Halapio C DEN 30 STFA Jon Toth C DET 27 Corey Linsley C GB 30 Joey Hunt C IND 27 Evan Boehm C JAX 28 Tyler Shatley C JAX 30 Austin Reiter C KC 29 Daniel Kilgore C KC 33 Darryl Williams C KC 24 STFA Dan Feeney C LAC 27 Mike Pouncey C LAC 32 Austin Blythe C LAR 29 Ted Karras C MIA 28 David Andrews C NE 29 James Ferentz C NE 32 Spencer Pulley C NYG 28 Ethan Pocic C SEA 26 Aaron Neary C SF 28 STFA Ben Garland C SF 33 Hroniss Grasu C SF 30 Tony Bergstrom C SF 35 A.Q. Shipley C TB 35

Player Pos. Team Age Note Dennis Gardeck EDGE ARI 27 RFA Haason Reddick EDGE ARI 26 Isaiah Irving EDGE ARI 27 Markus Golden EDGE ARI 30 Charles Harris EDGE ATL 26 Steven Means EDGE ATL 30 Jihad Ward EDGE BAL 27 Matthew Judon EDGE BAL 29 Pernell McPhee EDGE BAL 32 Tyus Bowser EDGE BAL 26 Yannick Ngakoue EDGE BAL 26 Trent Murphy EDGE BUF 30 Jonathan Wynn EDGE CAR 26 Barkevious Mingo EDGE CHI 30 Carl Lawson EDGE CIN 26 Olivier Vernon EDGE CLE 30 Aldon Smith EDGE DAL 31 Anthony Chickillo EDGE DEN 28 Jeremiah Attaochu EDGE DEN 28 Everson Griffen EDGE DET 33 Frank Herron EDGE DET 27 STFA Kareem Martin EDGE DET 29 Romeo Okwara EDGE DET 26 Void Al-Quadin Muhammad EDGE IND 26 Denico Autry EDGE IND 31 Justin Houston EDGE IND 32 Aaron Lynch EDGE JAX 28 Adam Gotsis EDGE JAX 28 Dawuane Smoot EDGE JAX 26 Alex Okafor EDGE KC 30 Void Taco Charlton EDGE KC 26 Tanoh Kpassagnon EDGE KC 27 Isaac Rochell EDGE LAC 26 RFA Melvin Ingram EDGE LAC 32 Derek Rivers EDGE LAR 27 Jachai Polite EDGE LAR 23 STFA Leonard Floyd EDGE LAR 28 Void Samson Ebukam EDGE LAR 26 Chris Smith EDGE LV 29 Takkarist McKinley EDGE LV 25 Vic Beasley EDGE LV 29 Vince Biegel EDGE MIA 28 Eddie Yarbrough EDGE MIN 28 Ifeadi Odenigbo EDGE MIN 27 RFA Deatrich Wise EDGE NE 27 John Simon EDGE NE 30 Shilique Calhoun EDGE NE 29 Anthony Zettel EDGE NO 29 STFA Noah Spence EDGE NO 27 Trey Hendrickson EDGE NO 26 Jabaal Sheard EDGE NYG 32 Kyler Fackrell EDGE NYG 29 Frankie Luvu EDGE NYJ 24 RFA Jordan Jenkins EDGE NYJ 27 Tarell Basham EDGE NYJ 27 Vinny Curry EDGE PHI 33 Bud Dupree EDGE PIT 28 Cassius Marsh EDGE PIT 29 Jayrone Elliott EDGE PIT 29 Olasunkanmi Adeniyi EDGE PIT 23 RFA Benson Mayowa EDGE SEA 30 Branden Jackson EDGE SEA 28 Bruce Irvin EDGE SEA 33 Damontre Moore EDGE SEA 28 Shaquem Griffin EDGE SEA 26 RFA Dion Jordan EDGE SF 31 Ezekiel Ansah EDGE SF 32 Jordan Willis EDGE SF 26 Kerry Hyder EDGE SF 30 Ronald Blair EDGE SF 28 Shaquil Barrett EDGE TB 28 Brooks Reed EDGE TEN 34 Jack Crawford EDGE TEN 32 Jadeveon Clowney EDGE TEN 28 Ryan Anderson EDGE WAS 33 Ryan Kerrigan EDGE WAS 33 Player Pos. Team Age Note Angelo Blackson DL ARI 28 Corey Peters DL ARI 33 Domata Peko DL ARI 36 Josh Mauro DL ARI 30 STFA Stacy McGee DL ARI 31 Austin Edwards DL ATL 24 Braxton Hoyett DL BAL 25 STFA Derek Wolfe DL BAL 31 Justin Ellis DL BAL 30 Bruce Hector DL CAR 26 Efe Obada DL CAR 30 RFA Brent Urban DL CHI 30 Daniel McCullers DL CHI 29 John Jenkins DL CHI 32 Mario Edwards Jr. DL CHI 28 Roy Robertson-Harris DL CHI 28 Christian Covington DL CIN 27 Margus Hunt DL CIN 34 Mike Daniels DL CIN 32 Xavier Williams DL CIN 29 Joey Ivie DL CLE 26 STFA Larry Ogunjobi DL CLE 27 Sheldon Day DL CLE 27 STFA Vincent Taylor DL CLE 28 Antwaun Woods DL DAL 28 RFA Eli Ankou DL DAL 27 Tyrone Crawford DL DAL 31 Darius Kilgo DL DEN 29 DeMarcus Walker DL DEN 26 Joel Heath DL DEN 28 STFA Shelby Harris DL DEN 30 Sylvester Williams DL DEN 32 Albert Huggins DL DET 24 Billy Winn DL GB 32 Brian Price DL GB 27 STFA Damon Harrison DL GB 32 Montravius Adams DL GB 26 Tyler Lancaster DL GB 26 RFA Carlos Watkins DL HOU 27 P.J. Hall DL HOU 26 RFA Willie Henry DL HOU 27 Abry Jones DL JAX 29 Caraun Reid DL JAX 29 Daniel Ross DL JAX 28 Mike Pennel DL KC 30 Tyler Clark DL KC 23 STFA Damion Square DL LAC 32 Morgan Fox DL LAR 26 David Irving DL LV 28 Johnathan Hankins DL LV 29 Maliek Collins DL LV 26 Davon Godchaux DL MIA 26 Abdullah Anderson DL MIN 25 Jaleel Johnson DL MIN 27 Adam Butler DL NE 27 Carl Davis DL NE 29 Isaiah Mack DL NE 25 Lawrence Guy DL NE 31 Sheldon Rankins DL NO 27 Void Austin Johnson DL NYG 27 Dalvin Tomlinson DL NYG 27 Leonard Williams DL NYG 27 Tanzel Smart DL NYJ 26 Trevon Coley DL NYJ 27 Hassan Ridgeway DL PHI 26 T.Y. McGill DL PHI 28 Chris Wormley DL PIT 27 Tyson Alualu DL PIT 34 Jonathan Bullard DL SEA 27 Poona Ford DL SEA 25 RFA D.J. Jones DL SF 26 Solomon Thomas DL SF 26 Ndamukong Suh DL TB 34 Rakeem Nunez-Roches DL TB 28 Steve McLendon DL TB 36 DaQuan Jones DL TEN 29 Matt Dickerson DL TEN 25 RFA Miles Brown DL TEN 23

Player Pos. Team Age Note De’Vondre Campbell LB ARI 28 Void Tanner Vallejo LB ARI 26 Zeke Turner LB ARI 25 RFA Edmond Robinson LB ATL 29 LaRoy Reynolds LB ATL 30 Pita Taumoepenu LB ATL 27 Chris Board LB BAL 26 RFA James Crawford LB BAL 26 STFA Andre Smith LB BUF 24 RFA Darron Lee LB BUF 26 STFA Del’Shawn Phillips LB BUF 24 STFA Deon Lacey LB BUF 31 STFA Matt Milano LB BUF 27 Adarius Taylor LB CAR 30 Julian Stanford LB CAR 30 Tahir Whitehead LB CAR 31 Devante Bond LB CHI 28 Manti Te’o LB CHI 30 Jordan Evans LB CIN 26 Josh Bynes LB CIN 32 B.J. Goodson LB CLE 28 Elijah Lee LB CLE 25 Malcolm Smith LB CLE 32 Tae Davis LB CLE 25 RFA Joe Thomas LB DAL 30 Justin March-Lillard LB DAL 28 Sean Lee LB DAL 35 Alexander Johnson LB DEN 29 RFA Austin Calitro LB DEN 27 RFA Joseph Jones LB DEN 27 Jalen Reeves-Maybin LB DET 26 Jarrad Davis LB DET 26 Reggie Ragland LB DET 27 James Burgess LB GB 27 Brennan Scarlett LB HOU 28 Dylan Cole LB HOU 27 Emmanuel Ellerbee LB HOU 24 Kyle Emanuel LB HOU 30 Tyrell Adams LB HOU 29 Anthony Walker LB IND 26 Chris Covington LB IND 25 STFA Ben Niemann LB KC 26 RFA Damien Wilson LB KC 28 B.J. Bello LB LAC 26 RFA Denzel Perryman LB LAC 28 Malik Jefferson LB LAC 24 RFA Nick Vigil LB LAC 28 Kyle Wilber LB LV 32 Nicholas Morrow LB LV 26 Raekwon McMillan LB LV 25 Elandon Roberts LB MIA 27 Kamu Grugier-Hill LB MIA 27 Eric Wilson LB MIN 26 Hardy Nickerson LB MIN 27 Todd Davis LB MIN 29 Brandon Copeland LB NE 30 Alex Anzalone LB NO 26 Craig Robertson LB NO 33 Devante Downs LB NYG 25 RFA Brady Sheldon LB NYJ 28 Bryce Hager LB NYJ 29 Harvey Langi LB NYJ 28 RFA Neville Hewitt LB NYJ 28 Patrick Onwuasor LB NYJ 29 Duke Riley LB PHI 27 Nate Gerry LB PHI 26 Avery Williamson LB PIT 29 K.J. Wright LB SEA 32 Ray-Ray Armstrong LB SEA 30 Joe Walker LB SF 34 Chapelle Russell LB TB 24 STFA Jack Cichy LB TB 25 Kevin Minter LB TB 30 Lavonte David LB TB 31 Daren Bates LB TEN 30 Jayon Brown LB TEN 26 Nick Dzubnar LB TEN 30 Will Compton LB TEN 31 Jared Norris LB WAS 28 Kevin Pierre-Louis LB WAS 29 Mychal Kendricks LB WAS 30 Reuben Foster LB WAS 27 Thomas Davis LB WAS 38

Player Pos. Team Age Note Dre Kirkpatrick CB ARI 31 Johnathan Joseph CB ARI 37 Kevin Peterson CB ARI 27 Patrick Peterson CB ARI 31 Prince Amukamara CB ARI 32 Blidi Wreh-Wilson CB ATL 31 Darqueze Dennard CB ATL 29 Nate Brooks CB BAL 24 STFA Pierre Desir CB BAL 30 STFA Duke Thomas CB BUF 27 STFA E.J. Gaines CB BUF 29 STFA Josh Norman CB BUF 33 Lafayette Pitts CB BUF 28 STFA Levi Wallace CB BUF 26 RFA Corn Elder CB CAR 26 Rasul Douglas CB CAR 26 Artie Burns CB CHI 26 Sojourn Shelton CB CHI 26 LeShaun Sims CB CIN 27 Mackensie Alexander CB CIN 27 Tony Brown CB CIN 26 RFA Torry McTyer CB CIN 26 Trajan Bandy CB CIN 22 William Jackson III CB CIN 27 Donovan Olumba CB CLE 25 STFA Kevin Johnson CB CLE 29 Tavierre Thomas CB CLE 25 RFA Terrance Mitchell CB CLE 29 C.J. Goodwin CB DAL 31 Chidobe Awuzie CB DAL 26 Chris Westry CB DAL 24 Jourdan Lewis CB DAL 25 De’Vante Bausby CB DEN 28 Kevin Toliver II CB DEN 25 RFA Alexander Myres CB DET 25 Darryl Roberts CB DET 30 Josh Hawkins CB DET 29 Mike Ford CB DET 26 RFA Tony McRae CB DET 28 Tramaine Brock CB DET 33 Chandon Sullivan CB GB 25 RFA Kevin King CB GB 26 Parry Nickerson CB GB 26 RFA Tramon Williams CB GB 38 STFA Cornell Armstrong CB HOU 25 RFA Gareon Conley CB HOU 26 Manny Patterson CB HOU 23 Phillip Gaines CB HOU 30 Vernon Hargreaves CB HOU 26 T.J. Carrie CB IND 31 Tremon Smith CB IND 25 RFA Xavier Rhodes CB IND 31 D.J. Hayden CB JAX 31 Sidney Jones CB JAX 25 Tre Herndon CB JAX 25 RFA Antonio Hamilton CB KC 28 Bashaud Breeland CB KC 29 Charvarius Ward CB KC 25 RFA Brandon Facyson CB LAC 26 RFA Michael Davis CB LAC 27 Darious Williams CB LAR 27 RFA Dee Virgin CB LAR 27 Troy Hill CB LAR 30 Daryl Worley CB LV 26 Nevin Lawson CB LV 30 Akeem King CB MIA 29 J.C. Jackson CB NE 25 RFA Jason McCourty CB NE 34 Justin Bethel CB NE 31 Ken Crawley CB NO 28 Brian Poole CB NYJ 28 Cre’Von LeBlanc CB PHI 27 Nickell Robey-Coleman CB PHI 29 Cameron Sutton CB PIT 26 Mike Hilton CB PIT 27 Quinton Dunbar CB SEA 29 Shaquill Griffin CB SEA 26 Ahkello Witherspoon CB SF 26 Briean Boddy-Calhoun CB SF 28 Dontae Johnson CB SF 29 Emmanuel Moseley CB SF 25 RFA Jamar Taylor CB SF 30 Jason Verrett CB SF 30 K’Waun Williams CB SF 30 Richard Sherman CB SF 33 Mazzi Wilkins CB TB 25 STFA Ross Cockrell CB TB 30 Ryan Smith CB TB 27 Chris Milton CB TEN 28 Desmond King CB TEN 26 Tye Smith CB TEN 28 Aaron Colvin CB WAS 29 Danny Johnson CB WAS 25 RFA Fabian Moreau CB WAS 27 Ronald Darby CB WAS 27 Player Pos. Team Age Note Charles Washington S ARI 28 Chris Banjo S ARI 31 Damontae Kazee S ATL 28 Keanu Neal S ATL 26 Sharrod Neasman S ATL 29 Anthony Levine S BAL 34 Jordan Richards S BAL 28 Dean Marlowe S BUF 29 DeAndre Houston-Carson S CHI 28 Deon Bush S CHI 28 Sherrick McManis S CHI 33 Tashaun Gipson S CHI 31 Brandon Wilson S CIN 27 Shawn Williams S CIN 30 Andrew Sendejo S CLE 33 Karl Joseph S CLE 27 Tedric Thompson S CLE 26 STFA Xavier Woods S DAL 26 Alijah Holder S DEN 25 STFA Justin Simmons S DEN 27 Will Parks S DEN 27 Duron Harmon S DET 30 Jayron Kearse S DET 27 STFA Miles Killebrew S DET 28 Raven Greene S GB 26 RFA Will Redmond S GB 27 A.J. Moore S HOU 25 RFA Michael Thomas S HOU 31 George Odum S IND 27 RFA Malik Hooker S IND 25 Tavon Wilson S IND 31 Greg Mabin S JAX 27 Josh Jones S JAX 26 RFA Daniel Sorensen S KC 31 Rodney Clemons S KC 24 STFA Jahleel Addae S LAC 31 Jaylen Watkins S LAC 29 Rayshawn Jenkins S LAC 27 John Johnson S LAR 25 Erik Harris S LV 31 Kavon Frazier S MIA 27 Anthony Harris S MIN 29 Curtis Riley S MIN 29 George Iloka S MIN 31 Cody Davis S NE 32 Terrence Brooks S NE 29 D.J. Swearinger S NO 30 J.T. Gray S NO 25 RFA Johnson Bademosi S NO 31 Marcus Williams S NO 24 P.J. Williams S NO 28 Adrian Colbert S NYG 27 Nate Ebner S NYG 32 Arthur Maulet S NYJ 28 Bennett Jackson S NYJ 29 Bradley McDougald S NYJ 30 Marcus Maye S NYJ 29 Matthias Farley S NYJ 29 Jalen Mills S PHI 27 Rudy Ford S PHI 26 Jordan Dangerfield S PIT 30 Sean Davis S PIT 27 Damarious Randall S SEA 29 Delano Hill S SEA 25 Neiko Thorpe S SEA 31 Jaquiski Tartt S SF 29 Marcell Harris S SF 27 RFA Andrew Adams S TB 28