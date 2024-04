2024 NFL Trades Tracker

Track every deal as it happens with the most up-to-date and official 2024 NFL trades. We will be updating our 2024 NFL Trade Tracker regularly with every completed deal.

Bookmark this page for easy access and never miss a trade!

2024 NFL Trades

Team Acquired Team Acquired DEN DL John Franklin-Myers NYJ 2026 Rd. 6 PHI 2024 Rd. 6 (#185-Johnny Wilson)

2024 Rd. 6 (#190-Dylan McMahon) NYJ 2024 Rd. 5 (#171-Jordan Travis) BUF 2024 Rd. 5 (#168-Javon Solomon)

2024 Rd. 6 (#219-Daequan Hardy) GB 2024 Rd. 5 (#163-Jacob Monk) IND 2024 Rd. 5 (#164-Jaylin Simpson)

2024 Rd. 6 (#201-Micah Abraham) PHI 2024 Rd. 5 (#155-Jeremiah Trotter Jr.) CHI 2024 Rd. 5 (#144-Austin Booker) BUF 2025 Rd. 4 DET 2024 Rd. 4 (#132-Sione Vaki)

2024 Rd. 6 (#210-Christian Mahogany) PHI 2024 Rd. 5 (#164-Jaylin Simpson)

2024 Rd. 6 (#201-Micah Abraham)

2025 Rd. 4 SF 2024 Rd. 4 (#129-Isaac Guerendo) NYJ 2024 Rd. 5 (#173-Isaiah Davis)

2024 Rd. 5 (#176-Qwan’tez Stiggers) NYJ 2025 Rd. 3 DET 2024 Rd. 4 (#126-Giovanni Manu) PHI 2024 Rd. 4 (#127-Will Shipley)

2025 Rd. 5 HOU 2024 Rd. 4 (#123-Cade Stover) MIA 2024 Rd. 4 (#120-Jaylen Wright) PHI 2025 Rd. 3 NYJ 2024 Rd. 4 (#126-Giovanni Manu)

2024 Rd. 6 (#190-Dylan McMahon) GB 2024 Rd. 4 (#111-Evan Williams) DEN 2024 Rd. 4 (#102-Troy Franklin)

2024 Rd. 7 (#235-Devaughn Vele) SEA 2024 Rd. 4 (#121-A.J. Barner)

2024 Rd. 5 (#136-Nehemiah Pritchett)

2024 Rd. 6 (#207-Mike Jerrell) DET 2024 Rd. 5 (#189-Mekhi Wingo) HOU 2024 Rd. 6 (#205-Jawhar Jordan)

2024 Rd. 7 (#249-LaDarius Henderson) NYJ 2024 Rd. 3 (#65-Malachi Corley) CAR 2024 Rd. 3 (#72-Trevin Wallace)

2024 Rd. 5 (#157-Chau Smith-Wade) SF 2024 Rd. 2 (#64-Renardo Green)

2024 Rd. 5 (#173-Isaiah Davis) KC 2024 Rd. 2 (#63-Kingsley Suamataia)

2024 Rd. 6 (#211-Kamal Hadden) IND 2024 Rd. 2 (#52-Adonai Mitchell)

2024 Rd. 5 (#142-Anthony Gould)

2024 Rd. 5 (#155-Jeremiah Trotter Jr.) CAR 2024 Rd. 2 (#46-Jonathon Brooks) NO 2024 Rd. 2 (#41-Kool-Aid McKinstry) GB 2024 Rd. 2 (#45-Edgerrin Cooper)

2024 Rd. 5 (#168-Javon Solomon)

2024 Rd. 6 (#190-Dylan McMahon) SF 2024 Rd. 3 (#86-Dominick Puni) PHI 2024 Rd. 3 (#94-Jalyx Hunt)

2024 Rd. 4 (#132-Sione Vaki) ARI 2024 Rd. 3 (#82-Tip Reiman)

2024 Rd. 6 (#191-Tejhaun Palmer) IND 2024 Rd. 3 (#79-Matt Goncalves) PHI 2024 Rd. 3 (#86-Dominick Puni)

2024 Rd. 4 (#123-Cade Stover) HOU 2024 Rd. 3 (#78-Calen Bullock) WAS 2024 Rd. 2 (#50-Mike Sainristil)

2024 Rd. 2 (#53-Ben Sinnott)

2024 Rd. 5 (#161-Dominique Hampton) PHI 2024 Rd. 2 (#40-Cooper DeJean)

2024 Rd. 3 (#78-Calen Bullock)

2024 Rd. 5 (#152-Ainias Smith) LAR 2024 Rd. 2 (#39-Braden Fiske) CAR 2024 Rd. 2 (#52-Adonai Mitchell)

2024 Rd. 5 (#155-Jeremiah Trotter Jr.)

2025 Rd. 2 ARI 2024 Rd. 2 (#43-Max Melton)

2024 Rd. 3 (#79-Matt Goncalves) ATL 2024 Rd. 2 (#35-Ruke Orhorhoro)

2024 Rd. 6 (#186-Jase McClellan) LAC 2024 Rd. 2 (#34-Ladd McConkey)

2024 Rd. 5 (#137-Tarheeb Still) NE 2024 Rd. 2 (#37-Ja’Lynn Polk)

2024 Rd. 4 (#110-Javon Baker) BUF 2024 Rd. 2 (#33-Keon Coleman)

2024 Rd. 5 (#141-Sedrick Van Pran-Granger) CAR 2024 Rd. 1 (#32-Xavier Legette)

2024 Rd. 6 (#200-Jaden Crumedy) BUF 2024 Rd. 1 (#32-Xavier Legette)

2024 Rd. 3 (#95-DeWayne Carter)

2024 Rd. 7 (#221-Travis Clayton) KC 2024 Rd. 1 (#28-Xavier Worthy)

2024 Rd. 4 (#133-Jaden Hicks)

2024 Rd. 7 (#248-C.J. Hanson) DAL 2024 Rd. 1 (#29-Tyler Guyton)

2024 Rd. 3 (#73-Cooper Beebe) DET 2024 Rd. 1 (#24-Terrion Arnold)

2025 Rd. 7 JAX 2024 Rd. 1 (#23-Brian Thomas (c))

2024 Rd. 5 (#167-Keilan Robinson)

2025 Rd. 3

2025 Rd. 4 MIN 2024 Rd. 1 (#17-Dallas Turner) NYJ 2024 Rd. 1 (#11-Olu Fashanu)

2024 Rd. 4 (#129-Isaac Guerendo)

2024 Rd. 5 (#157-Chau Smith-Wade) MIN 2024 Rd. 1 (#10-J.J. McCarthy)

2024 Rd. 6 (#203-Will Reichard) DEN QB Zach Wilson

2024 Rd. 7 (#256-Nick Gargiulo)

NYJ 2024 Rd. 6 (#203-Will Reichard) TEN OT Leroy Watson CLE 2024 Rd. 7 (#227-Myles Harden) HOU WR Stefon Diggs

2025 Rd. 5

2024 Rd. 6 (#189-Mekhi Wingo)

BUF 2025 Rd. 2

NYJ EDGE Hasson Reddick PHI 2025 Rd. 3 (conditional) TEN CB L’Jarius Sneed

2024 Rd. 7 (#252-Jaylen Harrell)

KC 2025 Rd. 3

2024 Rd. 7 (#221-Travis Clayton) PIT QB Justin Fields CHI 2025 Rd. 6 (conditional) PHI QB Kenny Pickett

2024 Rd. 4 (#120-Jaylen Wright)

PIT 2024 Rd. 3 (#98-Payton Wilson)

2025 Rd. 7 (conditional)

2025 Rd. 7 (conditional)

MIN 2024 Rd. 1 (#23-Brian Thomas)

2024 Rd. 7 (#232-Levi Drake Rodriguez)

HOU 2024 Rd. 2 (#42-Kamari Lassiter)

2024 Rd. 6 (#188-Jamal Hill)

2025 Rd. 5

CHI WR Keenan Allen LAC 2024 Rd. 4 (#110-Javon Baker) SEA QB Sam Howell

2024 Rd. 4 (#102-Troy Franklin)

2024 Rd. 6 (#179-Sataoa Laumea)

WAS 2024 Rd. 3 (#78-Calen Bullock)

2024 Rd. 5 (#152-Ainias Smith) ARI QB Desmond Ridder ATL WR Rondale Moore SF DT Maliek Collins HOU 2024 Rd. 7 (#232-Levi Drake Rodriguez) NYJ OT Morgan Moses

2024 Rd. 4 (#134-Braelon Allen)

BAL 2024 Rd. 4 (#113-Devontez Walker)

2024 Rd. 6 (#218-Devin Leary) CAR WR Diontae Johnson

2024 Rd. 7 (#240-Michael Barrett)

PIT CB Donte Jackson

2024 Rd. 6 (#178-Logan Lee) NYG DE Brian Burns

2024 Rd. 5 (#166-Tyrone Tracy Jr.)

CAR 2024 Rd. 2 (#39-Braden Fiske)

2024 Rd. 5 (#141-Sedrick Van Pran-Granger)

2025 Rd. 5

DET CB Carlton Davis

2024 Rd. 6 (#201-Micah Abraham)

2025 Rd. 6 TB 2024 Rd. 3 (#92-Jalen McMillan)

HOU RB Joe Mixon CIN 2024 Rd. 7 (#224-Daijahn Anthony) JAX QB Mac Jones NE 2024 Rd. 6 (#192-Joe Milton)

CLE WR Jerry Jeudy DEN 2024 Rd. 5 (#136-Nehemiah Pritchett)

2024 Rd. 6 (#203-Will Reichard)

CHI OL Ryan Bates BUF 2024 Rd. 5 (#144-Austin Booker)