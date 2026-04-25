2026 NFL Draft Results By Team

The 2026 NFL Draft is in the books. Here’s a quick look at every team’s 2026 draft class.
We will use this as a resource to track draft pick signings in the lead-up to training camp this July.
Arizona Cardinals
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|3
|Jeremiyah Love
|RB
|
|2
|34
|Chase Bisontis
|G
|
|3
|65
|Carson Beck
|QB
|
|4
|104
|Kaleb Proctor
|DT
|
|5
|143
|Reggie Virgil
|WR
|
|6
|183
|Karson Sharar
|LB
|
|7
|217
|Jayden Williams
|T
|
Atlanta Falcons
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|2
|48
|Avieon Terrell
|CB
|
|3
|79
|Zachariah Branch
|WR
|
|4
|134
|Kendal Daniels
|LB
|
|6
|208
|Anterio Thompson
|DT
|
|6
|215
|Harold Perkins Jr.
|LB
|
|7
|231
|Ethan Onianwa
|T
|
Baltimore Ravens
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|14
|Vega Ioane
|G
|
|2
|45
|Zion Young
|OLB
|
|3
|80
|Ja’Kobi Lane
|WR
|
|4
|115
|Elijah Sarratt
|WR
|
|4
|133
|Matthew Hibner
|TE
|
|5
|162
|Chandler Rivers
|CB
|
|5
|173
|Josh Cuevas
|TE
|
|5
|174
|Adam Randall
|RB
|
|6
|211
|Ryan Eckley
|P
|
|7
|250
|Rayshaun Benny
|DT
|
|7
|253
|Evan Beerntsen
|G
|
Buffalo Bills
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|2
|35
|T. J. Parker
|DE
|
|2
|62
|Davison Igbinosun
|CB
|
|4
|102
|Jude Bowry
|T
|
|4
|125
|Skyler Bell
|WR
|
|4
|126
|Kaleb Elarms-Orr
|LB
|
|5
|167
|Jalon Kilgore
|S
|
|5
|181
|Zane Durant
|DT
|
|7
|220
|Toriano Pride Jr.
|CB
|
|7
|239
|Tommy Doman
|P
|
|7
|241
|Ar’maj Reed-Adams
|G
|
Carolina Panthers
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|19
|Monroe Freeling
|T
|
|2
|49
|Lee Hunter
|DT
|
|3
|83
|Chris Brazzell II
|WR
|
|4
|129
|Will Lee III
|CB
|
|5
|144
|Sam Hecht
|C
|
|5
|151
|Zakee Wheatley
|S
|
|7
|227
|Jackson Kuwatch
|LB
|
Chicago Bears
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|25
|Dillon Thieneman
|S
|
|2
|57
|Logan Jones
|C
|
|3
|69
|Sam Roush
|TE
|
|3
|89
|Zavion Thomas
|WR
|
|4
|124
|Malik Muhammad
|CB
|
|5
|166
|Keyshaun Elliott
|LB
|
|6
|213
|Jordan Van den Berg
|DT
|
Cincinnati Bengals
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|2
|41
|Cashius Howell
|DE
|
|3
|72
|Tacario Davis
|CB
|
|4
|128
|Connor Lew
|C
|
|4
|140
|Colbie Young
|WR
|
|6
|189
|Brian Parker II
|C
|
|7
|221
|Jack Endries
|TE
|
|7
|226
|Landon Robinson
|DT
|
Cleveland Browns
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|9
|Spencer Fano
|T
|
|1
|24
|KC Concepcion
|WR
|
|2
|39
|Denzel Boston
|WR
|
|2
|58
|Emmanuel McNeil-Warren
|S
|
|3
|86
|Austin Barber
|T
|
|5
|146
|Parker Brailsford
|C
|
|5
|149
|Justin Jefferson
|LB
|
|5
|170
|Joe Royer
|TE
|
|6
|182
|Taylen Green
|QB
|
|7
|248
|Carsen Ryan
|TE
|
Dallas Cowboys
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|11
|Caleb Downs
|S
|
|1
|23
|Malachi Lawrence
|DE
|
|3
|92
|Jaishawn Barham
|OLB
|
|4
|112
|Drew Shelton
|T
|
|4
|114
|Devin Moore
|CB
|
|4
|137
|LT Overton
|DT
|
|7
|218
|Anthony Smith
|WR
|
Denver Broncos
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|3
|66
|Tyler Onyedim
|DT
|
|4
|108
|Jonah Coleman
|RB
|
|4
|111
|Kage Casey
|T
|
|5
|152
|Justin Joly
|TE
|
|7
|246
|Miles Scott
|S
|
|7
|256
|Dallen Bentley
|TE
|
|7
|257
|Red Murdock
|LB
|
Detroit Lions
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|17
|Blake Miller
|T
|
|2
|44
|Derrick Moore
|DE
|
|4
|118
|Jimmy Rolder
|LB
|
|5
|157
|Keith Abney II
|CB
|
|5
|168
|Kendrick Law
|WR
|
|6
|205
|Skyler Gill-Howard
|DT
|
|7
|222
|Tyre West
|DE
|
Green Bay Packers
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|2
|52
|Brandon Cisse
|CB
|
|3
|77
|Chris McClellan
|DT
|
|4
|120
|Dani Dennis-Sutton
|DE
|
|5
|153
|Jager Burton
|C
|
|6
|201
|Domani Jackson
|CB
|
|6
|216
|Trey Smack
|K
|
Houston Texans
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|26
|Keylan Rutledge
|G
|
|2
|36
|Kayden McDonald
|DT
|
|2
|59
|Marlin Klein
|TE
|
|4
|106
|Febechi Nwaiwu
|G
|
|4
|123
|Wade Woodaz
|LB
|
|5
|141
|Kamari Ramsey
|S
|
|6
|204
|Lewis Bond
|WR
|
|7
|243
|Aiden Fisher
|LB
|
Indianapolis Colts
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|2
|53
|CJ Allen
|LB
|
|3
|78
|A. J. Haulcy
|S
|
|4
|113
|Jalen Farmer
|G
|
|4
|135
|Bryce Boettcher
|LB
|
|5
|156
|George Gumbs Jr.
|DE
|
|6
|214
|Caden Curry
|DE
|
|7
|237
|Seth McGowan
|RB
|
|7
|254
|Deion Burks
|WR
|
Jacksonville Jaguars
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|2
|56
|Nate Boerkircher
|TE
|
|3
|81
|Albert Regis
|DT
|
|3
|88
|Emmanuel Pregnon
|G
|
|3
|100
|Jalen Huskey
|S
|
|4
|119
|Wesley Williams
|DE
|
|5
|164
|Tanner Koziol
|TE
|
|6
|191
|Josh Cameron
|WR
|
|6
|203
|CJ Williams
|WR
|
|7
|233
|Zach Durfee
|DE
|
|7
|240
|Parker Hughes
|LB
|
Kansas City Chiefs
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|6
|Mansoor Delane
|CB
|
|1
|29
|Peter Woods
|DT
|
|2
|40
|R Mason Thomas
|DE
|
|4
|109
|Jadon Canady
|CB
|
|5
|161
|Emmett Johnson
|RB
|
|5
|176
|Cyrus Allen
|WR
|
|7
|249
|Garrett Nussmeier
|QB
|
Las Vegas Raiders
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|1
|Fernando Mendoza
|QB
|
|2
|38
|Treydan Stukes
|S
|
|3
|67
|Keyron Crawford
|DE
|
|3
|91
|Trey Zuhn III
|C
|
|4
|101
|Jermod McCoy
|CB
|
|4
|122
|Mike Washington Jr.
|RB
|
|5
|150
|Dalton Johnson
|S
|
|5
|175
|Hezekiah Masses
|CB
|
|6
|195
|Malik Benson
|WR
|
|7
|229
|Brandon Cleveland
|DT
|
Los Angeles Chargers
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|22
|Akheem Mesidor
|LB
|
|2
|63
|Jake Slaughter
|C
|
|4
|105
|Brenen Thompson
|WR
|
|4
|117
|Travis Burke
|T
|
|4
|131
|Genesis Smith
|S
|
|5
|145
|Nick Barrett
|DT
|
|6
|202
|Logan Taylor
|G
|
|6
|206
|Alex Harkey
|G
|
Los Angeles Rams
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|13
|Ty Simpson
|QB
|
|2
|61
|Max Klare
|TE
|
|3
|93
|Keagen Trost
|T
|
|6
|197
|CJ Daniels
|WR
|
|7
|232
|Tim Keenan III
|DT
|
Miami Dolphins
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|12
|Kadyn Proctor
|T
|
|1
|27
|Chris Johnson
|CB
|
|2
|43
|Jacob Rodriguez
|LB
|
|3
|75
|Caleb Douglas
|WR
|
|3
|87
|Will Kacmarek
|TE
|
|3
|94
|Chris Bell
|WR
|
|4
|130
|Trey Moore
|DE
|
|4
|138
|Kyle Louis
|S
|
|5
|158
|Michael Taaffe
|S
|
|5
|177
|Kevin Coleman Jr.
|WR
|
|5
|180
|Seydou Traore
|TE
|
|6
|200
|DJ Campbell
|G
|
|7
|238
|Max Llewellyn
|DE
|
Minnesota Vikings
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|18
|Caleb Banks
|DE
|
|2
|51
|Jake Golday
|LB
|
|3
|82
|Domonique Orange
|DT
|
|3
|97
|Caleb Tiernan
|T
|
|3
|98
|Jakobe Thomas
|S
|
|5
|159
|Max Bredeson
|FB
|
|5
|163
|Charles Demmings
|CB
|
|6
|198
|Demond Claiborne
|RB
|
|7
|235
|Gavin Gerhardt
|C
|
New England Patriots
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|28
|Caleb Lomu
|T
|
|2
|55
|Gabe Jacas
|DE
|
|3
|95
|Eli Raridon
|TE
|
|5
|171
|Karon Prunty
|CB
|
|6
|196
|Dametrious Crownover
|T
|
|6
|212
|Namdi Obiazor
|LB
|
|7
|234
|Behren Morton
|QB
|
|7
|245
|Jam Miller
|RB
|
|7
|247
|Quintayvious Hutchins
|DE
|
New Orleans Saints
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|8
|Jordyn Tyson
|WR
|
|2
|42
|Christen Miller
|DT
|
|3
|73
|Oscar Delp
|TE
|
|4
|132
|Jeremiah Wright
|G
|
|4
|136
|Bryce Lance
|WR
|
|5
|172
|Lorenzo Styles Jr.
|S
|
|6
|190
|Barion Brown
|WR
|
|7
|219
|TJ Hall
|CB
|
New York Giants
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|5
|Arvell Reese
|LB
|
|1
|10
|Francis Mauigoa
|G
|
|2
|37
|Colton Hood
|CB
|
|3
|74
|Malachi Fields
|WR
|
|6
|186
|Bobby Jamison-Travis
|DT
|
|6
|192
|J. C. Davis
|T
|
|6
|193
|Jack Kelly
|LB
|
New York Jets
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|2
|David Bailey
|LB
|
|1
|16
|Kenyon Sadiq
|TE
|
|1
|30
|Omar Cooper Jr.
|WR
|
|2
|50
|D’Angelo Ponds
|CB
|
|4
|103
|Darrell Jackson Jr.
|DT
|
|4
|110
|Cade Klubnik
|QB
|
|6
|188
|Anez Cooper
|G
|
|7
|228
|VJ Payne
|S
|
Philadelphia Eagles
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|20
|Makai Lemon
|WR
|
|2
|54
|Eli Stowers
|TE
|
|3
|68
|Markel Bell
|T
|
|5
|178
|Cole Payton
|QB
|
|6
|207
|Micah Morris
|G
|
|7
|244
|Cole Wisniewski
|S
|
|7
|251
|Uar Bernard
|DT
|
|7
|252
|Keyshawn James-Newby
|DE
|
Pittsburgh Steelers
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|21
|Max Iheanachor
|T
|
|2
|47
|Germie Bernard
|WR
|
|3
|76
|Drew Allar
|QB
|
|3
|85
|Daylen Everette
|CB
|
|3
|96
|Gennings Dunker
|T
|
|4
|121
|Kaden Wetjen
|WR
|
|5
|169
|Riley Nowakowski
|TE
|
|6
|210
|Gabriel Rubio
|DT
|
|7
|224
|Robert Spears-Jennings
|S
|
|7
|230
|Eli Heidenreich
|RB
|
San Francisco 49ers
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|2
|33
|De’Zhaun Stribling
|WR
|
|3
|70
|Romello Height
|OLB
|
|3
|90
|Kaelon Black
|RB
|
|4
|107
|Gracen Halton
|DT
|
|4
|127
|Carver Willis
|T
|
|4
|139
|Ephesians Prysock
|CB
|
|5
|154
|Jaden Dugger
|LB
|
|5
|179
|Enrique Cruz Jr.
|T
|
Seattle Seahawks
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|32
|Jadarian Price
|RB
|
|2
|64
|Bud Clark
|S
|
|3
|99
|Julian Neal
|CB
|
|5
|148
|Beau Stephens
|G
|
|6
|199
|Emmanuel Henderson Jr.
|WR
|
|7
|236
|Andre Fuller
|CB
|
|7
|242
|Deven Eastern
|DT
|
|7
|255
|Michael Dansby
|CB
|
Tampa Bay Buccaneers
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|15
|Rueben Bain Jr.
|DE
|
|2
|46
|Josiah Trotter
|LB
|
|3
|84
|Ted Hurst
|WR
|
|4
|116
|Keionte Scott
|CB
|
|5
|155
|DeMonte Capehart
|DT
|
|5
|160
|Billy Schrauth
|G
|
|6
|185
|Bauer Sharp
|TE
|
Tennessee Titans
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|4
|Carnell Tate
|WR
|
|1
|31
|Keldric Faulk
|DE
|
|2
|60
|Anthony Hill Jr.
|LB
|
|5
|142
|Fernando Carmona
|G
|
|5
|165
|Nicholas Singleton
|RB
|
|6
|184
|Jackie Marshall
|DT
|
|6
|194
|Pat Coogan
|C
|
|7
|225
|Jaren Kanak
|TE
|
Washington Commanders
|Rd
|Pick
|Player
|Pos.
|Note
|1
|7
|Sonny Styles
|LB
|
|3
|71
|Antonio Williams
|WR
|
|5
|147
|Joshua Josephs
|DE
|
|6
|187
|Kaytron Allen
|RB
|
|6
|209
|Matt Gulbin
|C
|
|7
|223
|Athan Kaliakmanis
|QB
|
Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?
Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!