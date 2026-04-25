2026 NFL Draft Results By Team

By
Nate Bouda
-

The 2026 NFL Draft is in the books. Here’s a quick look at every team’s 2026 draft class. 

We will use this as a resource to track draft pick signings in the lead-up to training camp this July. 

Arizona Cardinals

Rd Pick Player Pos. Note
1 3 Jeremiyah Love RB  
2 34 Chase Bisontis G  
3 65 Carson Beck QB  
4 104 Kaleb Proctor DT  
5 143 Reggie Virgil WR  
6 183 Karson Sharar LB  
7 217 Jayden Williams T  

Atlanta Falcons

Rd Pick Player Pos. Note
2 48 Avieon Terrell CB  
3 79 Zachariah Branch WR  
4 134 Kendal Daniels LB  
6 208 Anterio Thompson DT  
6 215 Harold Perkins Jr. LB  
7 231 Ethan Onianwa T  

Baltimore Ravens

Rd Pick Player Pos. Note
1 14 Vega Ioane G  
2 45 Zion Young OLB  
3 80 Ja’Kobi Lane WR  
4 115 Elijah Sarratt WR  
4 133 Matthew Hibner TE  
5 162 Chandler Rivers CB  
5 173 Josh Cuevas TE  
5 174 Adam Randall RB  
6 211 Ryan Eckley P  
7 250 Rayshaun Benny DT  
7 253 Evan Beerntsen G  

Buffalo Bills

Rd Pick Player Pos. Note
2 35 T. J. Parker DE  
2 62 Davison Igbinosun CB  
4 102 Jude Bowry T  
4 125 Skyler Bell WR  
4 126 Kaleb Elarms-Orr LB  
5 167 Jalon Kilgore S  
5 181 Zane Durant DT  
7 220 Toriano Pride Jr. CB  
7 239 Tommy Doman P  
7 241 Ar’maj Reed-Adams G  

Carolina Panthers

Rd Pick Player Pos. Note
1 19 Monroe Freeling T  
2 49 Lee Hunter DT  
3 83 Chris Brazzell II WR  
4 129 Will Lee III CB  
5 144 Sam Hecht C  
5 151 Zakee Wheatley S  
7 227 Jackson Kuwatch LB  

Chicago Bears

Rd Pick Player Pos. Note
1 25 Dillon Thieneman S  
2 57 Logan Jones C  
3 69 Sam Roush TE  
3 89 Zavion Thomas WR  
4 124 Malik Muhammad CB  
5 166 Keyshaun Elliott LB  
6 213 Jordan Van den Berg DT  

Cincinnati Bengals

Rd Pick Player Pos. Note
2 41 Cashius Howell DE  
3 72 Tacario Davis CB  
4 128 Connor Lew C  
4 140 Colbie Young WR  
6 189 Brian Parker II C  
7 221 Jack Endries TE  
7 226 Landon Robinson DT  
 

Cleveland Browns

Rd Pick Player Pos. Note
1 9 Spencer Fano T  
1 24 KC Concepcion WR  
2 39 Denzel Boston WR  
2 58 Emmanuel McNeil-Warren S  
3 86 Austin Barber T  
5 146 Parker Brailsford C  
5 149 Justin Jefferson LB  
5 170 Joe Royer TE  
6 182 Taylen Green QB  
7 248 Carsen Ryan TE  

Dallas Cowboys

Rd Pick Player Pos. Note
1 11 Caleb Downs S  
1 23 Malachi Lawrence DE  
3 92 Jaishawn Barham OLB  
4 112 Drew Shelton T  
4 114 Devin Moore CB  
4 137 LT Overton DT  
7 218 Anthony Smith WR  

Denver Broncos

Rd Pick Player Pos. Note
3 66 Tyler Onyedim DT  
4 108 Jonah Coleman RB  
4 111 Kage Casey T  
5 152 Justin Joly TE  
7 246 Miles Scott S  
7 256 Dallen Bentley TE  
7 257 Red Murdock LB  
 

Detroit Lions

Rd Pick Player Pos. Note
1 17 Blake Miller T  
2 44 Derrick Moore DE  
4 118 Jimmy Rolder LB  
5 157 Keith Abney II CB  
5 168 Kendrick Law WR  
6 205 Skyler Gill-Howard DT  
7 222 Tyre West DE  

Green Bay Packers

Rd Pick Player Pos. Note
2 52 Brandon Cisse CB  
3 77 Chris McClellan DT  
4 120 Dani Dennis-Sutton DE  
5 153 Jager Burton C  
6 201 Domani Jackson CB  
6 216 Trey Smack K  

Houston Texans

Rd Pick Player Pos. Note
1 26 Keylan Rutledge G  
2 36 Kayden McDonald DT  
2 59 Marlin Klein TE  
4 106 Febechi Nwaiwu G  
4 123 Wade Woodaz LB  
5 141 Kamari Ramsey S  
6 204 Lewis Bond WR  
7 243 Aiden Fisher LB  
 

Indianapolis Colts

Rd Pick Player Pos. Note
2 53 CJ Allen LB  
3 78 A. J. Haulcy S  
4 113 Jalen Farmer G  
4 135 Bryce Boettcher LB  
5 156 George Gumbs Jr. DE  
6 214 Caden Curry DE  
7 237 Seth McGowan RB  
7 254 Deion Burks WR  

Jacksonville Jaguars

Rd Pick Player Pos. Note
2 56 Nate Boerkircher TE  
3 81 Albert Regis DT  
3 88 Emmanuel Pregnon G  
3 100 Jalen Huskey S  
4 119 Wesley Williams DE  
5 164 Tanner Koziol TE  
6 191 Josh Cameron WR  
6 203 CJ Williams WR  
7 233 Zach Durfee DE  
7 240 Parker Hughes LB  

Kansas City Chiefs

Rd Pick Player Pos. Note
1 6 Mansoor Delane CB  
1 29 Peter Woods DT  
2 40 R Mason Thomas DE  
4 109 Jadon Canady CB  
5 161 Emmett Johnson RB  
5 176 Cyrus Allen WR  
7 249 Garrett Nussmeier QB  
 

Las Vegas Raiders

Rd Pick Player Pos. Note
1 1 Fernando Mendoza QB  
2 38 Treydan Stukes S  
3 67 Keyron Crawford DE  
3 91 Trey Zuhn III C  
4 101 Jermod McCoy CB  
4 122 Mike Washington Jr. RB  
5 150 Dalton Johnson S  
5 175 Hezekiah Masses CB  
6 195 Malik Benson WR  
7 229 Brandon Cleveland DT  

Los Angeles Chargers

Rd Pick Player Pos. Note
1 22 Akheem Mesidor LB  
2 63 Jake Slaughter C  
4 105 Brenen Thompson WR  
4 117 Travis Burke T  
4 131 Genesis Smith S  
5 145 Nick Barrett DT  
6 202 Logan Taylor G  
6 206 Alex Harkey G  

Los Angeles Rams

Rd Pick Player Pos. Note
1 13 Ty Simpson QB  
2 61 Max Klare TE  
3 93 Keagen Trost T  
6 197 CJ Daniels WR  
7 232 Tim Keenan III DT  

Miami Dolphins

Rd Pick Player Pos. Note
1 12 Kadyn Proctor T  
1 27 Chris Johnson CB  
2 43 Jacob Rodriguez LB  
3 75 Caleb Douglas WR  
3 87 Will Kacmarek TE  
3 94 Chris Bell WR  
4 130 Trey Moore DE  
4 138 Kyle Louis S  
5 158 Michael Taaffe S  
5 177 Kevin Coleman Jr. WR  
5 180 Seydou Traore TE  
6 200 DJ Campbell G  
7 238 Max Llewellyn DE  

Minnesota Vikings

Rd Pick Player Pos. Note
1 18 Caleb Banks DE  
2 51 Jake Golday LB  
3 82 Domonique Orange DT  
3 97 Caleb Tiernan T  
3 98 Jakobe Thomas S  
5 159 Max Bredeson FB  
5 163 Charles Demmings CB  
6 198 Demond Claiborne RB  
7 235 Gavin Gerhardt C  

New England Patriots

Rd Pick Player Pos. Note
1 28 Caleb Lomu T  
2 55 Gabe Jacas DE  
3 95 Eli Raridon TE  
5 171 Karon Prunty CB  
6 196 Dametrious Crownover T  
6 212 Namdi Obiazor LB  
7 234 Behren Morton QB  
7 245 Jam Miller RB  
7 247 Quintayvious Hutchins DE  

New Orleans Saints

Rd Pick Player Pos. Note
1 8 Jordyn Tyson WR  
2 42 Christen Miller DT  
3 73 Oscar Delp TE  
4 132 Jeremiah Wright G  
4 136 Bryce Lance WR  
5 172 Lorenzo Styles Jr. S  
6 190 Barion Brown WR  
7 219 TJ Hall CB  

New York Giants

Rd Pick Player Pos. Note
1 5 Arvell Reese LB  
1 10 Francis Mauigoa G  
2 37 Colton Hood CB  
3 74 Malachi Fields WR  
6 186 Bobby Jamison-Travis DT  
6 192 J. C. Davis T  
6 193 Jack Kelly LB  

New York Jets

Rd Pick Player Pos. Note
1 2 David Bailey LB  
1 16 Kenyon Sadiq TE  
1 30 Omar Cooper Jr. WR  
2 50 D’Angelo Ponds CB  
4 103 Darrell Jackson Jr. DT  
4 110 Cade Klubnik QB  
6 188 Anez Cooper G  
7 228 VJ Payne S  
 

Philadelphia Eagles

Rd Pick Player Pos. Note
1 20 Makai Lemon WR  
2 54 Eli Stowers TE  
3 68 Markel Bell T  
5 178 Cole Payton QB  
6 207 Micah Morris G  
7 244 Cole Wisniewski S  
7 251 Uar Bernard DT  
7 252 Keyshawn James-Newby DE  

Pittsburgh Steelers

Rd Pick Player Pos. Note
1 21 Max Iheanachor T  
2 47 Germie Bernard WR  
3 76 Drew Allar QB  
3 85 Daylen Everette CB  
3 96 Gennings Dunker T  
4 121 Kaden Wetjen WR  
5 169 Riley Nowakowski TE  
6 210 Gabriel Rubio DT  
7 224 Robert Spears-Jennings S  
7 230 Eli Heidenreich RB  

San Francisco 49ers

Rd Pick Player Pos. Note
2 33 De’Zhaun Stribling WR  
3 70 Romello Height OLB  
3 90 Kaelon Black RB  
4 107 Gracen Halton DT  
4 127 Carver Willis T  
4 139 Ephesians Prysock CB  
5 154 Jaden Dugger LB  
5 179 Enrique Cruz Jr. T  
 

Seattle Seahawks

Rd Pick Player Pos. Note
1 32 Jadarian Price RB  
2 64 Bud Clark S  
3 99 Julian Neal CB  
5 148 Beau Stephens G  
6 199 Emmanuel Henderson Jr. WR  
7 236 Andre Fuller CB  
7 242 Deven Eastern DT  
7 255 Michael Dansby CB  

Tampa Bay Buccaneers

Rd Pick Player Pos. Note
1 15 Rueben Bain Jr. DE  
2 46 Josiah Trotter LB  
3 84 Ted Hurst WR  
4 116 Keionte Scott CB  
5 155 DeMonte Capehart DT  
5 160 Billy Schrauth G  
6 185 Bauer Sharp TE  

Tennessee Titans

Rd Pick Player Pos. Note
1 4 Carnell Tate WR  
1 31 Keldric Faulk DE  
2 60 Anthony Hill Jr. LB  
5 142 Fernando Carmona G  
5 165 Nicholas Singleton RB  
6 184 Jackie Marshall DT  
6 194 Pat Coogan C  
7 225 Jaren Kanak TE  

Washington Commanders

Rd Pick Player Pos. Note
1 7 Sonny Styles LB  
3 71 Antonio Williams WR  
5 147 Joshua Josephs DE  
6 187 Kaytron Allen RB  
6 209 Matt Gulbin C  
7 223 Athan Kaliakmanis QB  

 

