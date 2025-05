Here’s NFLTR’s running list of 2026 NFL Free Agents broken down by position. We’ll be making changes to the list throughout the offseason, regular season and leading up to free agency next year as players are signed and released.

2026 NFL Free Agent List

Player Pos Team Age Note Easton Stick QB ATL 30 Mike White QB BUF 31 Mitchell Trubisky QB BUF 32 Shane Buechele QB BUF 28 Case Keenum QB CHI 38 Tyson Bagent QB CHI RFA Jake Browning QB CIN 30 RFA Logan Woodside QB CIN 31 Joe Flacco QB CLE 41 Void Kenny Pickett QB CLE 28 Will Grier QB DAL 31 Sam Ehlinger QB DEN 27 Kyle Allen QB DET 30 Malik Willis QB GB 27 Sean Clifford QB GB 28 RFA Davis Mills QB HOU 27 Daniel Jones QB IND 29 John Wolford QB JAX 30 Bailey Zappe QB KC 27 Gardner Minshew QB KC 30 Taylor Heinicke QB LAC 33 Trey Lance QB LAC 26 Jimmy Garoppolo QB LAR 34 Zach Wilson QB MIA 27 Void Brett Rypien QB MIN 30 Russell Wilson QB NYG 37 Tommy DeVito QB NYG RFA Tyrod Taylor QB NYJ 37 Void Skylar Thompson QB PIT 29 Sam Howell QB SEA 25 Brock Purdy QB SF 26 Kyle Trask QB TB 28 Brandon Allen QB TEN 33 Tim Boyle QB TEN 31 Josh Johnson QB WAS 40 Marcus Mariota QB WAS 32

Player Pos Team Age Note Emari Demercado RB ARI RFA Michael Carter RB ARI 27 Zonovan Knight RB ARI 25 RFA Tyler Allgeier RB ATL 26 Derrick Henry RB BAL 32 Keaton Mitchell RB BAL 24 RFA Darrynton Evans RB BUF 28 James Cook RB BUF 26 Raheem Blackshear RB CAR 27 Rico Dowdle RB CAR 28 Velus Jones RB CAR 28 Travis Homer RB CHI 28 Gary Brightwell RB CIN 27 Zack Moss RB CIN 28 Jerome Ford RB CLE 26 Pierre Strong RB CLV 26 Hunter Luepke RB DAL 26 RFA Javonte Williams RB DAL 26 Miles Sanders RB DAL 29 Jaleel McLaughlin RB DEN RFA Craig Reynolds RB DET 30 Christopher Brooks RB GB RFA Emanuel Wilson RB GB RFA Dameon Pierce RB HOU 26 Dare Ogunbowale RB HOU 32 JJ Taylor RB HOU 28 Khalil Herbert RB IND 28 Salvon Ahmed RB IND 27 Tyler Goodson RB IND 25 RFA Travis Etienne RB JAX 27 Elijah Mitchell RB KC 28 Isiah Pacheco RB KC 26 Kareem Hunt RB KC 31 Keaontay Ingram RB KC 26 RFA Hassan Haskins RB LAC 26 RFA JK Dobbins RB LAC 27 Najee Harris RB LAC 28 Kyren Williams RB LAR 26 Ronnie Rivers RB LAR 27 Raheem Mostert RB LV 34 Sincere McCormick RB LV 25 RFA Zamir White RB LV 26 Alexander Mattison RB MIA 28 Ty Chandler RB MIN 28 Clyde Edwards-Helaire RB NO 27 Jordan Mims RB NO 27 RFA Breece Hall RB NYJ 25 Kene Nwangwu RB NYJ 28 AJ Dillon RB PHI 28 Avery Williams RB PHI 28 Jaylen Warren RB PIT 27 Jonathan Ward RB PIT 28 Kenneth Gainwell RB PIT 27 Kenneth Walker RB SEA 25 Patrick Taylor RB SF 28 Rachaad White RB TB 27 Sean Tucker RB TB 24 RFA Julius Chestnut RB TEN 25 Austin Ekeler RB WAS 31 Brian Robinson RB WAS 26 Chris Rodriguez RB WAS 24 RFA Demetric Felton RB WAS 28 RFA Jeremy McNichols RB WAS 30 Player Pos Team Age Note Patrick Ricard FB BAL 32 Reggie Gilliam FB BUF 29 Troy Hairston FB CLE 27 RFA Michael Burton FB DEN 34 Kristian Welch FB GB 28 Jakob Johnson FB HOU 31 CJ Ham FB MIN 33

Player Pos Team Age Note Greg Dortch WR ARI 28 Quez Watkins WR ARI 28 Simi Fehoko WR ARI 28 Trishton Jackson WR ARI 28 RFA Zay Jones WR ARI 31 David Sills WR ATL 30 RFA Jamal Agnew WR ATL 31 Phillip Dorsett WR ATL 33 Ray-Ray McCloud WR ATL 29 Anthony Miller WR BAL 31 DeAndre Hopkins WR BAL 34 Void Keith Kirkwood WR BAL 32 Elijah Moore WR BUF 26 Jalen Virgil WR BUF 28 KJ Hamler WR BUF 27 Laviska Shenault WR BUF 27 Adam Thielen WR CAR 36 Void Dan Chisena WR CAR 29 David Moore WR CAR 31 Dax Milne WR CAR 27 Hunter Renfrow WR CAR 30 Devin Duvernay WR CHI 28 Miles Boykin WR CHI 29 Olamide Zaccheaus WR CHI 29 Samori Toure WR CHI 28 RFA David Bell WR CLE 25 DeAndre Carter WR CLE 33 Diontae Johnson WR CLE 30 Michael Woods WR CLE 26 RFA Tony Brown WR CLE 31 George Pickens WR DAL 25 Jalen Tolbert WR DAL 27 John Stephens WR DAL 26 RFA Parris Campbell WR DAL 29 Courtland Sutton WR DEN 30 Void Kalif Raymond WR DET 32 Ronnie Bell WR DET 26 RFA Tim Patrick WR DET 32 Tom Kennedy WR DET 30 RFA Christian Watson WR GB 27 Malik Heath WR GB 26 RFA Mecole Hardman WR GB 28 Romeo Doubs WR GB 26 Braxton Berrios WR HOU 30 Christian Kirk WR HOU 29 Void Jared Wayne WR HOU 25 RFA John Metchie WR HOU 26 RFA Alec Pierce WR IND 26 DJ Montgomery WR IND 29 RFA Laquon Treadwell WR IND 31 Austin Trammell WR JAX 28 RFA Dyami Brown WR JAX 26 JuJu Smith-Schuster WR KC 29 Justyn Ross WR KC 26 RFA Marquise Brown WR KC 29 Skyy Moore WR KC 25 Tyquan Thornton WR KC 25 RFA Jalen Reagor WR LAC 27 Mike Williams WR LAC 31 Britain Covey WR LAR 29 Tutu Atwell WR LAR 26 Collin Johnson WR LV 28 Jakobi Meyers WR LV 29 Void Justin Shorter WR LV 26 RFA Kristian Wilkerson WR LV 29 RFA Kyle Philips WR LV 27 RFA Terrace Marshall WR LV 25 D’Wayne Eskridge WR MIA 29 Erik Ezukanma WR MIA 26 RFA Tanner Conner WR MIA 28 RFA Jalen Nailor WR MIN 27 Rondale Moore WR MIN 26 Tim Jones WR MIN 28 Dante Pettis WR NO 30 Rashid Shaheed WR NO 28 Void Bryce Ford-Wheaton WR NYG 26 RFA Ihmir Smith-Marsette WR NYG 27 Lil’Jordan Humphrey WR NYG 28 Wan’Dale Robinson WR NYG 25 Zach Pascal WR NYG 31 Allen Lazard WR NYJ 30 Void Irvin Charles WR NYJ 29 RFA Josh Reynolds WR NYJ 31 Tyler Johnson WR NYJ 28 Xavier Gipson WR NYJ 25 RFA Jahan Dotson WR PHI 26 Void Brandon Johnson WR PIT 28 RFA Calvin Austin WR PIT 27 Cordarrelle Patterson WR PIT 35 Robert Woods WR PIT 34 Scott Miller WR PIT 29 Cody White WR SEA 27 RFA Dareke Young WR SEA 27 Jake Bobo WR SEA 28 RFA Marquez Valdes-Scantling WR SEA 31 River Cracraft WR SEA 31 Steven Sims WR SEA 29 Isaiah Hodgins WR SF 27 Jauan Jennings WR SF 29 Void Russell Gage WR SF 30 Trent Taylor WR SF 32 Mike Evans WR TB 33 Void Rakim Jarrett WR TB 25 RFA Sterling Shepard WR TB 33 James Proche WR TEN 29 Mason Kinsey WR TEN 28 RFA Treylon Burks WR TEN 26 Tyler Lockett WR TEN 33 Van Jefferson WR TEN 30 Chris Moore WR WAS 33 Deebo Samuel WR WAS 30 Void KJ Osborn WR WAS 29 Lawrence Cager WR WAS 29 Michael Gallup WR WAS 30 Mike Strachan WR WAS 29 Noah Brown WR WAS 30 Terry McLaurin WR WAS 30 Void Player Pos Team Age Note Josiah Deguara TE ARI 29 Feleipe Franks TE ATL 28 Kyle Pitts TE ATL 25 Teagan Quitoriano TE ATL 26 Charlie Kolar TE BAL 27 Isaiah Likely TE BAL 26 Mark Andrews TE BAL 30 James Mitchell TE CAR 27 RFA Jordan Matthews TE CAR 34 Durham Smythe TE CHI 31 Stephen Carlson TE CHI 29 Tanner Hudson TE CIN 31 Blake Whiteheart TE CLE 26 RFA David Njoku TE CLE 30 Void Tre’ McKitty TE CLE 27 Jake Ferguson TE DAL 27 Adam Trautman TE DEN 29 Lucas Krull TE DEN 28 RFA Nate Adkins TE DEN RFA Kenny Yeboah TE DET 27 Shane Zylstra TE DET 29 Ben Sims TE GB 26 RFA John FitzPatrick TE GB 26 Brevin Jordan TE HOU 26 Irv Smith TE HST 27 Albert Okwuegbunam TE IND 28 Andrew Ogletree TE IND 28 RFA Jelani Woods TE IND 27 Mo Alie-Cox TE IND 32 Sean McKeon TE IND 28 Robert Tonyan TE KC 32 Travis Kelce TE KC 36 Tucker Fisk TE LAC 27 RFA Tyler Conklin TE LAC 31 Colby Parkinson TE LAR 27 Void Tyler Higbee TE LAR 33 Void Ian Thomas TE LV 30 Jonnu Smith TE MIA 31 Void Julian Hill TE MIA RFA Pharaoh Brown TE MIA 32 Josh Oliver TE MIN 29 Void Austin Hooper TE NE 31 Foster Moreau TE NO 29 Void Jack Stoll TE NO 28 Taysom Hill TE NO 36 Void Chris Manhertz TE NYG 34 Daniel Bellinger TE NYG 25 Greg Dulcich TE NYG 26 Andrew Beck TE NYJ 30 Jeremy Ruckert TE NYJ 26 Stone Smartt TE NYJ 27 Dallas Goedert TE PHI 31 Void Grant Calcaterra TE PHI 27 Harrison Bryant TE PHI 28 Kylen Granson TE PHI 28 Void Nick Muse TE PHI 27 Connor Heyward TE PIT 27 Donald Parham TE PIT 29 Brady Russell TE SEA RFA Eric Saubert TE SEA 32 Noah Fant TE SEA 28 Brayden Willis TE SF 26 RFA Ross Dwelley TE SF 31 Cade Otton TE TB 27 Ko Kieft TE TB 28 Chigoziem Okonkwo TE TEN 26 Cole Turner TE WAS 26 RFA Tyree Jackson TE WAS 28 RFA Zach Ertz TE WAS 35

Player Pos Team Age Note Jake Curhan OT ARI 28 Jonah Williams OT ARI 28 Void Kelvin Beachum OT ARI 37 Brandon Parker OT ATL 30 Kaleb McGary OT ATL 31 Joseph Noteboom OT BAL 31 Alec Anderson OT BUF 26 RFA Ryan Van Demark OT BUF 28 RFA Brandon Walton OT CAR 28 RFA Taylor Moton OT CAR 32 Void Yosuah Nijman OT CAR 30 Braxton Jones OT CHI 27 Joshua Miles OT CHI 30 Devin Cochran OT CIN 28 RFA Jack Conklin OT CLE 32 Void Hakeem Adeniji OT DAL 28 Matt Waletzko OT DAL 26 Saahdiq Charles OT DAL 27 Alex Palczewski OT DEN 27 RFA Dan Skipper OT DET 31 Jamarco Jones OT DET 30 Kayode Awosika OT DET 27 Rasheed Walker OT GB 26 Sean Rhyan OT GB 25 RFA Zach Tom OT GB 27 Austin Deculus OT HOU 27 RFA Cam Robinson OT HOU 30 Void Trent Brown OT HOU 33 Bernhard Raimann OT IND 28 Braden Smith OT IND 30 Luke Tenuta OT IND 27 RFA Cole Van Lanen OT JAX 28 Rashawn Slater OT LAC 27 Trey Pipkins OT LAC 29 Rob Havenstein OT LAR 34 Void Kolton Miller OT LV 30 Thayer Munford OT LV 26 Jackson Carman OT MIA 26 Kion Smith OT MIA 27 RFA Larry Borom OT MIA 27 Terron Armstead OT MIA 35 Void Justin Skule OT MIN 29 Leroy Watson OT MIN 28 RFA Vederian Lowe OT NE 27 Dillon Radunz OT NO 28 Josh Ball OT NO 28 Landon Young OT NO 29 Ryan Ramczyk OT NO 32 Void Trevor Penning OT NO 27 Evan Neal OT NYG 25 Jermaine Eluemunor OT NYG 31 Joshua Ezeudu OT NYG 26 Stone Forsythe OT NYG 28 Chukwuma Okorafor OT NYJ 29 Brett Toth OT PHI 30 Darian Kinnard OT PHI 26 RFA Kendall Lamm OT PHI 34 Void Dylan Cook OT PIT 28 RFA Abraham Lucas OT SEA 27 Ben Bartch OT SF 28 Colton McKivitz OT SF 30 Void Charlie Heck OT TB 29 Blake Hance OT TEN 30 Olisaemeka Udoh OT TEN 29 Andrew Wylie OT WAS 32 Bobby Hart OT WAS 32 Foster Sarell OT WAS 28 Trenton Scott OT WAS 32 Player Pos Team Age Note Nick Leverett G ARI 29 Royce Newman G ARI 29 Elijah Wilkinson G ATL 31 Jovaughn Gwyn G ATL 27 RFA Ben Cleveland G BAL 28 Daniel Faalele G BAL 26 Connor McGovern G BUF 33 Void David Edwards G BUF 29 Kendrick Green G BUF 27 Austin Corbett G CAR 30 Void Brady Christensen G CAR 29 Cade Mays G CAR 27 Ja’Tyre Carter G CAR 27 RFA Joe Thuney G CHI 33 Ryan Bates G CHI 29 Void Cordell Volson G CIN 28 Jaxson Kirkland G CIN 28 RFA Lucas Patrick G CIN 33 Joel Bitonio G CLE 34 Void Teven Jenkins G CLE 28 Void Wyatt Teller G CLE 31 Void Brock Hoffman G DAL 27 RFA Robert Jones G DAL 27 TJ Bass G DAL 27 RFA Calvin Throckmorton G DEN 30 Netane Muti G DET 27 Ed Ingram G HOU 27 Laken Tomlinson G HOU 34 Zachary Thomas G HOU Atonio Mafi G IND 25 RFA Danny Pinter G IND 30 Josh Sills G IND 28 RFA Wesley French G IND 29 Dennis Daley G JAX 30 Fred Johnson G JAX 29 Mike Caliendo G KC 28 RFA Trey Smith G KC 27 Jamaree Salyer G LAC 26 Zion Johnson G LAC 26 Dylan Parham G LV 27 Jordan Meredith G LV 28 RFA Cole Strange G NE 28 Aaron Stinnie G NYG 32 Greg Van Roten G NYG 36 Alijah Vera-Tucker G NYJ 27 John Simpson G NYJ 29 Void Max Mitchell G NYJ 26 RFA Xavier Newman-Johnson G NYJ RFA Zack Bailey G NYJ 30 RFA Kenyon Green G PHI 25 Matt Pryor G PHI 31 Void Isaac Seumalo G PIT 32 Lecitus Smith G PIT 28 RFA Max Scharping G PIT 30 Josh Jones G SEA 29 Sala Aumavae-Laulu G SEA RFA Nick Zakelj G SF 27 Spencer Burford G SF 26 Iosua Opeta G TB 30 Luke Goedeke G TB 27 Chandler Brewer G TEN 29 Kevin Zeitler G TEN 36 Chris Paul G WAS 27 Nate Herbig G WAS 28 Player Pos Team Age Note Ryan Neuzil C ATL 29 Tyler Linderbaum C BAL 26 Doug Kramer C CHI 28 Ricky Stromberg C CHI 25 RFA Ted Karras C CIN 33 Ethan Pocic C CLE 31 Void Luke Wattenberg C DEN 28 Trey Hill C GB 26 Luke Fortner C JAX 28 Andre James C LAC 29 Liam Eichenberg C MIA 28 Ben Brown C NE 28 RFA Wes Schweitzer C NE 32 Will Clapp C NO 30 Austin Schlottmann C NYG 30 Jimmy Morrissey C NYG 28 Josh Myers C NYJ 28 Ryan McCollum C PIT 28 RFA Matt Hennessy C SF 28 Brenden Jaimes C TEN 27 Corey Levin C TEN 32 Sam Mustipher C TEN 30 Michael Deiter C WAS 29

Player Pos Team Age Note Benton Whitley EDGE ARI 27 RFA LJ Collier EDGE ARI 30 Arnold Ebiketie EDGE ATL 27 DeAngelo Malone EDGE ATL 27 Kentavius Street EDGE ATL 30 Khalid Kareem EDGE ATL 28 Leonard Floyd EDGE ATL 33 David Ojabo EDGE BAL 26 Kyle Van Noy EDGE BAL 35 Malik Hamm EDGE BAL RFA Odafe Oweh EDGE BAL 27 AJ Epenesa EDGE BUF 27 Void Joey Bosa EDGE BUF 31 Void Amare Barno EDGE CAR 27 DJ Wonnum EDGE CAR 28 Void Jadeveon Clowney EDGE CAR 33 Thomas Incoom EDGE CAR 27 RFA Daniel Hardy EDGE CHI 27 RFA Dominique Robinson EDGE CHI 28 Cameron Sample EDGE CIN Isaiah Thomas EDGE CIN 27 RFA Joseph Ossai EDGE CIN 26 Trey Hendrickson EDGE CIN 31 Alex Wright EDGE CLE 25 Cameron Thomas EDGE CLE 26 Elerson Smith EDGE CLE 28 RFA Joe Tryon-Shoyinka EDGE CLE 27 Void Julian Okwara EDGE CLE 28 Ogbonnia Okoronkwo EDGE CLE 31 Void Micah Parsons EDGE DAL 27 Payton Turner EDGE DAL 27 Sam Williams EDGE DAL 27 Tyrus Wheat EDGE DAL 26 RFA John Franklin-Myers EDGE DEN 29 Nik Bonitto EDGE DEN 26 Al-Quadin Muhammad EDGE DET 31 Josh Paschal EDGE DET 26 Marcus Davenport EDGE DET 29 Myles Adams EDGE DET 28 Pat O’Connor EDGE DET 32 Brenton Cox EDGE GB 25 RFA Kingsley Enagbare EDGE GB 26 Casey Toohill EDGE HOU 30 Darrell Taylor EDGE HOU 29 Denico Autry EDGE HOU 36 Void Derek Barnett EDGE HOU 30 Kingsley Jonathan EDGE HOU 28 RFA Kwity Paye EDGE IND 27 Samson Ebukam EDGE IND 31 Tyquan Lewis EDGE IND 31 Emmanuel Ogbah EDGE JAX 32 Charles Omenihu EDGE KC 29 Janarius Robinson EDGE KC 27 Malik Herring EDGE KC 28 Bud Dupree EDGE LAC 33 Caleb Murphy EDGE LAC 26 RFA Da’Shawn Hand EDGE LAC 30 Khalil Mack EDGE LAC 35 Keir Thomas EDGE LAR 28 RFA Larrell Murchison EDGE LAR 29 Malcolm Koonce EDGE LV 28 Cameron Goode EDGE MIA 28 RFA Jaelan Phillips EDGE MIA 27 Quinton Bell EDGE MIA 30 K’Lavon Chaisson EDGE NE 27 Cameron Jordan EDGE NO 37 Void Chris Rumph EDGE NO 27 Boogie Basham EDGE NYG 27 Tomon Fox EDGE NYG 28 RFA Victor Dimukeje EDGE NYG 26 Micheal Clemons EDGE NYJ 29 Rashad Weaver EDGE NYJ 28 Azeez Ojulari EDGE PHI 26 Void Joshua Uche EDGE PHI Void KJ Henry EDGE PHI 27 RFA Patrick Johnson EDGE PHI 28 Esezi Otomewo EDGE PIT 27 RFA Isaiahh Loudermilk EDGE PIT 28 Jeremiah Moon EDGE PIT 28 RFA TJ Watt EDGE PIT 31 Boye Mafe EDGE SEA 27 Tyreke Smith EDGE SEA 26 RFA Drake Jackson EDGE SF 25 Jonathan Garvin EDGE SF 27 Sam Okuayinonu EDGE SF 28 RFA Haason Reddick EDGE TB 31 Markees Watts EDGE TB RFA Arden Key EDGE TEN 30 Void Lorenzo Carter EDGE TEN 30 Titus Leo EDGE TEN 27 RFA Clelin Ferrell EDGE WAS 29 Dante Fowler EDGE WAS 31 Deatrich Wise EDGE WAS 32 Jacob Martin EDGE WAS Viliami Fehoko EDGE WAS 26 RFA Player Pos Team Age Note Calais Campbell DL ARI 40 David Onyemata DL ATL 33 Void Ta’Quon Graham DL ATL 27 Michael Pierce DL BAL 33 Void Travis Jones DL BAL 26 DaQuan Jones DL BUF 34 Void LaBryan Ray DL CAR RFA Sam Roberts DL CAR 28 RFA Shy Tuttle DL CAR 30 Void Andrew Billings DL CHI 31 Chris Williams DL CHI 28 Jonathan Ford DL CHI 26 RFA Sam Kamara DL CLE 28 RFA Shelby Harris DL CLE 35 Void Malcolm Roach DL DEN 28 Matt Henningsen DL DEN 27 RFA Zach Allen DL DEN 29 Void DJ Reader DL DET 32 Void Levi Onwuzurike DL DET 28 Roy Lopez DL DET 29 Nesta Jade Silvera DL GB 26 RFA Kurt Hinish DL HOU 27 Sheldon Rankins DL HOU 32 Void Tim Settle DL HOU 29 Tommy Togiai DL HOU 26 Neville Gallimore DL IND 29 Jerry Tillery DL KC 29 Marlon Tuipulotu DL KC 27 Mike Pennel DL KC 35 Naquan Jones DL LAC 28 Otito Ogbonnia DL LAC 24 Teair Tart DL LAC 29 Leki Fotu DL LV 28 Matthew Butler DL LV 27 RFA Zachary Carter DL LV Benito Jones DL MIA 28 Matt Dickerson DL MIA 30 Neil Farrell DL MIA 26 Jonathan Harris DL MIN 30 Eric Johnson DL NE 28 Jaquelin Roy DL NE 25 RFA Khyiris Tonga DL NE 30 John Ridgeway DL NO 27 Jonah Williams DL NO 28 Khalen Saunders DL NO 30 Void DJ Davidson DL NYG 26 Jeremiah Ledbetter DL NYG 32 Rakeem Nunez-Roches DL NYG 33 Byron Cowart DL NYJ 30 Derrick Nnadi DL NYJ 30 Jay Tufele DL NYJ 27 Phidarian Mathis DL NYJ 28 Thomas Booker DL PHI 26 RFA Daniel Ekuale DL PIT 32 Dean Lowry DL PIT 32 DeMarvin Leal DL PIT 26 Brandon Pili DL SEA 27 RFA Quinton Bohanna DL SEA 27 Jordan Elliott DL SF 28 Void Kalia Davis DL SF 27 RFA Kevin Givens DL SF 29 Adam Gotsis DL TB 33 Eric Banks DL TB 28 Greg Gaines DL TB 30 Logan Hall DL TB 26 Abdullah Anderson DL TEN 30 Dre’Mont Jones DL TEN 29 James Lynch DL TEN 27 Keondre Coburn DL TEN 26 RFA Sebastian Joseph-Day DL TEN 31 Eddie Goldman DL WAS 32 Jalyn Holmes DL WAS 30 Sheldon Day DL WAS 32

Player Pos Team Age Note Milo Eifler LB ARI 28 Mykal Walker LB ARI 29 Josh Woods LB ATL 30 Kaden Elliss LB ATL 31 Troy Andersen LB ATL 27 Jake Hummel LB BAL 27 William Kwenkeu LB BAL 29 RFA Baylon Spector LB BUF 27 Matt Milano LB BUF 32 Void Christian Rozeboom LB CAR 29 Claudin Cherelus LB CAR RFA Jon Rhattigan LB CAR 27 Germaine Pratt LB CIN 30 Joe Giles-Harris LB CIN 29 Devin Bush LB CLE 28 Void Jerome Baker LB CLE 29 Jordan Hicks LB CLE 34 Void Mohamoud Diabate LB CLE 25 RFA Buddy Johnson LB DAL 27 RFA Damone Clark LB DAL 26 Darius Harris LB DAL 30 Jack Sanborn LB DAL 26 Kenneth Murray LB DAL 27 Alex Singleton LB DEN 32 Justin Strnad LB DEN 30 Alex Anzalone LB DET 31 Void Anthony Pittman LB DET 29 Grant Stuard LB DET 27 Malcolm Rodriguez LB DET 27 Trevor Nowaske LB DET RFA Zeke Turner LB DET Isaiah Simmons LB GB 28 Quay Walker LB GB 26 Christian Harris LB HOU 25 EJ Speed LB HOU 31 Jake Hansen LB HOU 28 Cameron McGrone LB IND 26 RFA Isaiah Land LB IND 26 RFA Jacob Phillips LB IND 27 Joe Bachie LB IND 28 Segun Olubi LB IND 26 RFA Chad Muma LB JAX 27 Devin Lloyd LB JAX 27 Cam Jones LB KC 26 RFA Cole Christiansen LB KC 29 RFA Jack Cochrane LB KC 27 Leo Chenal LB KC 25 Del’Shawn Phillips LB LAC 29 Denzel Perryman LB LAC 33 Nate Landman LB LAR 27 Troy Reeder LB LAR 31 Devin White LB LV 28 Elandon Roberts LB LV 32 Anthony Walker LB MIA Channing Tindall LB MIA 26 KJ Britt LB MIA 27 Brian Asamoah LB MIN 26 Eric Wilson LB MIN 31 Ivan Pace LB MIN 24 RFA Jack Gibbens LB NE 27 RFA Monty Rice LB NE 27 D’Marco Jackson LB NO 28 Demario Davis LB NO 37 Void Nephi Sewell LB NO 27 RFA Willie Gay LB NO 27 Micah McFadden LB NYG 26 Ty Summers LB NYG 30 Jamin Davis LB NYJ 27 Quincy Williams LB NYJ 30 Void Ben VanSumeren LB PHI 26 RFA Nakobe Dean LB PHI 25 Cole Holcomb LB PIT 30 Devin Harper LB PIT 28 RFA Mark Robinson LB PIT 27 Drake Thomas LB SEA 26 RFA Josh Ross LB SEA 26 RFA Curtis Robinson LB SF 28 Jalen Graham LB SF 25 RFA Luke Gifford LB SF 31 Deion Jones LB TB 31 Lavonte David LB TB 36 Otis Reese LB TEN 28 RFA Bobby Wagner LB WAS 36

Player Pos Team Age Note Darren Hall CB ARI 26 Jaylon Jones CB ARI 28 Starling Thomas CB ARI 26 RFA Dee Alford CB ATL 28 Keith Taylor CB ATL 27 Kevin King CB ATL 31 Lamar Jackson CB ATL 29 RFA Chidobe Awuzie CB BAL 31 Jalyn Armour-Davis CB BAL 26 Cameron Lewis CB BUF 29 Dane Jackson CB BUF 29 Tre’Davious White CB BUF 31 Akayleb Evans CB CAR 27 Ameer Speed CB CHI 25 RFA Nahshon Wright CB CHI 27 Nick McCloud CB CHI 28 Shaun Wade CB CHI 27 Cam Taylor-Britt CB CIN 26 Jalen Davis CB CIN 30 Marco Wilson CB CIN 27 Greg Newsome CB CLE 26 Martin Emerson CB CLE 25 Nik Needham CB CLE 29 Andrew Booth CB DAL 24 CJ Goodwin CB DAL 36 DaRon Bland CB DAL 27 Kaiir Elam CB DAL 25 Kemon Hall CB DAL 29 Damarri Mathis CB DEN 27 Ja’Quan McMillian CB DEN 26 RFA Amik Robertson CB DET 28 Avonte Maddox CB DET 30 Rock Ya-Sin CB DET 30 Stantley Thomas-Oliver CB DET 28 Isaiah Dunn CB GB 27 RFA D’Angelo Ross CB HOU 29 Gregory Junior CB HOU 27 RFA Ronald Darby CB HOU 32 Corey Ballentine CB IND 30 David Long CB IND 28 Rodney Thomas CB IND 28 Samuel Womack CB IND 27 Montaric Brown CB JAX 27 Zech McPhearson CB JAX 28 Jaylen Watson CB KC 27 Joshua Williams CB KC 26 Benjamin St-Juste CB LAC 28 Deane Leonard CB LAC 26 Ja’Sir Taylor CB LAC 27 Ahkello Witherspoon CB LAR 31 AJ Green CB LAR 38 Cobie Durant CB LAR 28 Derion Kendrick CB LAR 26 Darnay Holmes CB LV 28 Eric Stokes CB LV 27 Sam Webb CB LV 28 RFA Artie Burns CB MIA 31 Elijah Campbell CB MIA 31 Ifeatu Melifonwu CB MIA 27 Kader Kohou CB MIA 27 Ambry Thomas CB MIN 26 Jeff Okudah CB MIN 27 Kahlef Hailassie CB MIN 25 RFA Tavierre Thomas CB MIN 30 Alex Austin CB NE 25 RFA Isaiah Bolden CB NE 26 RFA Marcus Jones CB NE 27 Alontae Taylor CB NO 27 Ugochukwu Amadi CB NO Cordale Flott CB NYG Isaiah Oliver CB NYJ 29 Kris Boyd CB NYJ 29 Adoree’ Jackson CB PHI 30 Void Eli Ricks CB PHI 24 RFA Parry Nickerson CB PHI 31 Tariq Castro-Fields CB PHI 27 RFA Darius Slay CB PIT 35 James Pierre CB PIT 29 Coby Bryant CB SEA 27 Damarion Williams CB SEA 28 RFA Josh Jobe CB SEA 28 Shemar Jean-Charles CB SEA 28 Tariq Woolen CB SEA 27 Tyler Hall CB SEA 27 Chase Lucas CB SF 29 RFA Tre Avery CB SF 29 Tre Brown CB SF 28 Bryce Hall CB TB 28 Kindle Vildor CB TB 28 Zyon McCollum CB TB 27 Darrell Baker CB TEN 27 RFA Roger McCreary CB TEN 26 Jonathan Jones CB WAS 32 Kevon Seymour CB WAS 32 Noah Igbinoghene CB WAS 26 Player Pos Team Age Note Jalen Thompson S ARI 28 Void Jordan Fuller S ATL 28 Ar’Darius Washington S BAL 26 Damar Hamlin S BUF 28 Darrick Forrest S BUF 27 Lonnie Johnson S CAR 29 Nick Scott S CAR 31 Elijah Hicks S CHI 26 Jaquan Brisker S CHI 27 Jonathan Owens S CHI 31 Kevin Byard S CHI 33 Tarvarius Moore S CHI 30 Geno Stone S CIN 27 Tycen Anderson S CIN 27 Ronnie Hickman S CLE 24 RFA Donovan Wilson S DAL 31 Void Israel Mukuamu S DAL 26 Juanyeh Thomas S DAL 26 RFA Delarrin Turner-Yell S DEN 26 PJ Locke S DEN 29 Sam Franklin S DEN 30 Zayne Anderson S GB 29 RFA Jimmie Ward S HOU 35 MJ Stewart S HOU 30 Russ Yeast S HOU 27 RFA Nick Cross S IND 24 Andrew Wingard S JAX 29 Daniel Thomas S JAX 28 Bryan Cook S KC 26 Deon Bush S KC 33 Mike Edwards S KC 30 Nazeeh Johnson S KC 28 Alohi Gilman S LAC 28 Tony Jefferson S LAC 34 Kamren Curl S LAR 27 Quentin Lake S LAR 27 Ashtyn Davis S MIA 29 Harrison Smith S MIN 37 Void Josh Metellus S MIN 28 Void Jaylinn Hawkins S NE 29 Marcus Epps S NE 30 JT Gray S NO 30 Void Tyrann Mathieu S NO 34 Void Dane Belton S NYG 25 Demetrius Flannigan-Fowles S NYG 29 Raheem Layne S NYG 27 RFA Andre Cisco S NYJ 26 Void Tony Adams S NYJ 27 Lewis Cine S PHI 26 RFA Reed Blankenship S PHI 27 Void DeShon Elliott S PIT 29 Joshuah Bledsoe S PIT 27 RFA Juan Thornhill S PIT 30 Miles Killebrew S PIT 33 AJ Finley S SEA 24 RFA D’Anthony Bell S SEA 29 JT Woods S SEA 26 RFA Jason Pinnock S SF 27 Richie Grant S SF 28 Christian Izien S TB RFA Amani Hooker S TEN 28 Mike Brown S TEN 27 RFA Bobby Price S WAS 28 Jeremy Reaves S WAS 30 Percy Butler S WAS 26

Player Pos Team Age Note Blake Gillikin K ARI 28 Chad Ryland K ARI 26 RFA Matthew Wright K CAR 30 RFA Brandon Aubrey K DAL RFA Wil Lutz K DEN 32 Daniel Whelan K GB RFA Daniel Carlson K LV 31 Blake Grupe K NO 27 RFA Anders Carlson K NYJ 28 RFA Greg Zuerlein K NYJ 38 Void Joey Slye K TEN 30 Matt Gay K WAS 32 Player Pos Team Age Note Bradley Pinion P ATL 32 Jordan Stout P BAL 28 Jake Camarda P BUF 27 Sam Martin P CAR 36 Corey Bojorquez P CLE 29 Matt Haack P DEN 32 Tommy Townsend P HOU 29 Logan Cooke P JAX 31 AJ Cole P LV 30 Jake Bailey P MIA 29 Ryan Stonehouse P MIA 27 Ryan Wright P MIN 26 Thomas Morstead P NYJ 40 Braden Mann P PHI 28 Void Corliss Waitman P PIT 31 RFA Michael Dickson P SEA 30 Johnny Hekker P TEN 36 Tress Way P WAS 36 Player Pos Team Age Note Aaron Brewer LS ARI 36 Nick Moore LS BAL 33 JJ Jansen LS CAR 40 Scott Daly LS CHI 32 Cal Adomitis LS CIN 28 Zach Triner LS DEN 35 Matt Orzech LS GB James Winchester LS KC 37 Josh Harris LS LAC 37 Alex Ward LS LAR 27 RFA Jacob Bobenmoyer LS LV 29 Andrew DePaola LS MIN 39 Casey Kreiter LS NYG 36 Charley Hughlett LS PHI 36 Chris Stoll LS SEA RFA Jon Weeks LS SF Morgan Cox LS TEN 40