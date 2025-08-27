29 Players Officially Claims Off Waivers Following Roster Cuts

By
Nate Bouda
-

49ers

Bears

  • Claimed LB D’Marco Jackson (from Saints).
  • Claimed DB Jaylon Jones (from Cardinals).

Browns

Cowboys

  • Claimed DB Trikweze Bridges (from Chargers).
  • Claimed DB Reddy Steward (from Vikings).

Colts

Dolphins

Eagles

  • Claimed C Willie Lampkin (from Rams).

Giants

Jets

  • Claimed LB Cam Jones (from Chiefs).
  • Claimed T Esa Pole (from Chiefs).
  • Claimed TE Jelani Woods (from Colts).

Lions

Panthers

  • Claimed WR Dalevon Campbell (from Chargers).
  • Claimed DB Damarri Mathis (from Broncos).

Patriots

Saints

  • Claimed WR Trey Palmer (from Buccaneers).
  • Claimed G Xavier Truss (from Broncos).

Seahawks

Titans

  • Claimed DB Jalyn Armour-Davis (from Ravens).
  • Claimed LB Dorian Mausi (from Vikings).
  • Claimed DE C.J. Ravenell (from Ravens).
  • Claimed DB Samuel Womack (from Colts).

