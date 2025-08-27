29 Players Officially Claims Off Waivers Following Roster Cuts

49ers
- Claimed DT Jordan Jefferson (from Jaguars).
Bears
- Claimed LB D’Marco Jackson (from Saints).
- Claimed DB Jaylon Jones (from Cardinals).
Browns
- Claimed DB Jarrick Bernard-Converse (from Jets).
- Claimed RB Raheim Sanders (from Chargers).
Cowboys
- Claimed DB Trikweze Bridges (from Chargers).
- Claimed DB Reddy Steward (from Vikings).
Colts
- Claimed LB Chad Muma (from Jaguars).
Dolphins
- Claimed DB Julius Brents (from Colts).
Eagles
- Claimed C Willie Lampkin (from Rams).
Giants
- Claimed DB Beau Brade (from Ravens).
- Claimed DB Rico Payton (from Saints).
Jets
- Claimed LB Cam Jones (from Chiefs).
- Claimed T Esa Pole (from Chiefs).
- Claimed TE Jelani Woods (from Colts).
Lions
- Claimed DT Tyler Lacy (from Jaguars).
- Claimed DE Tyrus Wheat (from Cowboys).
Panthers
- Claimed WR Dalevon Campbell (from Chargers).
- Claimed DB Damarri Mathis (from Broncos).
Patriots
- Claimed QB Tommy DeVito (from Giants).
- Claimed DB Charles Woods (from Rams).
Saints
- Claimed WR Trey Palmer (from Buccaneers).
- Claimed G Xavier Truss (from Broncos).
Seahawks
- Claimed DB Derion Kendrick (from Rams).
Titans
- Claimed DB Jalyn Armour-Davis (from Ravens).
- Claimed LB Dorian Mausi (from Vikings).
- Claimed DE C.J. Ravenell (from Ravens).
- Claimed DB Samuel Womack (from Colts).
