NFL Transactions: Friday 11/28

Bills
- Placed WR Curtis Samuel on injured reserve.
- Signed WR Gabe Davis to active roster.
Cardinals
- Waived LB Xavier Thomas from active roster.
Commanders
- Waived WR Robbie Chosen from active roster.
Falcons
- Signed WR Dylan Drummond to active roster.
Packers
- Signed K Lucas Havrisik to practice squad.
Patriots
- Released RB Rushawan Baker from practice squad.
- Signed RB Craig Reynolds to practice squad.
Rams
- Waived K Joshua Karty from active roster.
