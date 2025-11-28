NFL Transactions: Friday 11/28

Bills

  • Placed WR Curtis Samuel on injured reserve.
  • Signed WR Gabe Davis to active roster.

Cardinals

Commanders

Falcons

Packers

Patriots

  • Released RB Rushawan Baker from practice squad.
  • Signed RB Craig Reynolds to practice squad.

Rams

