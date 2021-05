Top 50 – 2022 NFL Free Agents List

Here’s our Top 2022 NFL Free Agents list. We will be making changes to the list over the next year as players are either signed to extension or released, so be sure to check back for the latest updates on the Top NFL Free Agents.

2022 NFL Free Agents list by position

Player ages are as of Sept 1. 2022.

Rank Player Pos. Team Age 1 T.J. Watt EDGE PIT 27 2 Davante Adams WR GB 29 3 Chris Godwin WR TB 26 4 Allen Robinson WR CHI 29 5 Jessie Bates III S CIN 25 6 Fred Warner LB SF 25 7 Jamal Adams S SEA 26 8 Will Fuller WR MIA 28 9 Nick Chubb RB CLE 26 10 Terron Armstead OT NO 31

11 Stephon Gilmore CB NE 31 12 Wyatt Teller G CLE 27 13 Brandon Scherff G WAS 30 14 Ryan Ramczyk OT NO 28 15 Taylor Moton OT CAR 27 16 Orlando Brown OT KC 26 17 Darius Leonard LB IND 27 18 Braden Smith OT IND 26 19 Jonathan Allen DL WAS 27 20 Darious Williams CB LAR 28

21 Marcus Williams S NO 25 22 Marcus Maye S NYJ 29 23 Jadeveon Clowney EDGE CLE 29 24 Mark Andrews TE BAL 26 25 Duane Brown OT SEA 37 26 Tyrann Mathieu S KC 30 27 Harrison Smith S MIN 33 28 J.C. Jackson CB NE 26 29 Mike Gesicki TE MIA 26 30 Dallas Goedert TE PHI 27 31 Brian O’Neill OT MIN 26 32 JuJu Smith-Schuster WR PIT 25 33 D.J. Chark WR JAX 25 34 Marshon Lattimore CB NO 26 35 Courtland Sutton WR DEN 26

36 Haason Reddick EDGE CAR 27 37 Evan Engram TE NYG 27 38 Robert Tonyan TE GB 28 39 Anthony Harris S PHI 30 40 Akiem Hicks DL CHI 32 41 David DeCastro G PIT 32 42 Calais Campbell DL BAL 36 43. Connor Williams G DAL 25 44. Austin Corbett G LAR 26 44. Kyle Fuller CB DEN 30 45. Michael Gallup WR DAL 26 46. Jason Pierre-Paul EDGE TB 33 47. Robby Anderson WR CAR 29 48. Rob Gronkowski TE TB 33 49. Marcus Mariota QB LV 28 50. Cam Newton QB NE 33