2025 NFL Draft Tracker: Day Three

We’re tracking the remaining picks from rounds four through seven on Saturday. Our day-three 2025 NFL Draft Tracker will be posting draft picks here as soon as they’re available, so be sure to check back for the latest!

Fourth Round

Pick Team Player Position School 103 TEN Chimere Dike WR Florida 104 JAX Bhayshul Tuten RB Virginia Tech 105 NYG Cam Skattebo RB Arizona State 106 NE Craig Woodson S California 107 JAX Jack Kiser LB Notre Dame 108 LV Dont’e Thornton WR Tennessee 109 BUF Deone Walker DT Kentucky 110 NYJ Arian Smith WR Georgia 111 PHI Ty Robinson DT Nebraska 112 NO Danny Stutsman LB Oklahoma 113 SF C.J. West DT Indiana 114 CAR Trevor Etienne RB Georgia 115 ARI Cody Simon LB Ohio State 116 HOU Woody Marks RB USC 117 LAR Jarquez Hunter RB Auburn 118 ATL Billy Bowman Jr S Oklahoma 119 CIN Barrett Carter LB Clemson 120 TEN Gunnar Helm TE Texas 121 TB David Walker LB Central Arkansas

122 CAR Lathan Ransom S Ohio State 123 PIT Jack Sawyer EDGE Ohio State 124 GB Barryn Sorrell DE Texas 125 LAC Kyle Kennard LB South Carolina 126 CLE Dylan Sampson RB Tennessee 127 IND Jalen Travis OT Iowa State 128 WAS Jaylin Lane WR Virginia Tech 129 BAL Teddye Buchanan LB California 130 NYJ Malachi Moore S Alabama 131 NO Quincy Riley CB Louisville 132 CHI Ruben Hyppolite II LB Maryland 133 KC Jalen Royals WR Utah State 134 DEN Que Robinson EDGE Alabama 135 LV Tonka Hemingway DT South Carolina 136 TEN Elic Ayomanor WR Stanford 137 SEA Joshua Farmer DT Florida State 138 SF Jordan Watkins WR Ole Miss

Fifth Round

Pick Team Player Position School 139 MIN Tyrion Ingram-Dawkins DL Georgia 140 CAR Cam Jackson DL Florida 141 BAL Carson Vincent OT Alabama A&M 142 MIN Rylie Mills DL Notre Dame 143 MIA Jordan Phillips DL Maryland 144 CLE Shedeur Sanders QB Colorado 145 PHI Mac McWilliams CB Central Florida 146 NE Bradyn Swinson EDGE LSU 147 SF Jordan James RB Oregon 148 LAR Ty Hamilton DL Ohio State – SF 149 DAL Jaydon Blue RB Texas 150 MIA Jason Marshall CB Florida 151 IND DJ Giddens RB Kansas State – ATL 152 DAL Shemar James LB Florida 153 CIN Jalen Rivers OL Miami 154 NYG Marcus Mbow OL Purdue 155 MIA Dante Trader S Maryland 156 KC Jeffery Bassa LB Oregon

157 TB Elijah Roberts EDGE SMU 158 LAC KeAndre Lambert-Smith WR Auburn 159 GB Collin Oliver LB Oklahoma State 160 SF Marques Sigle S Kansas State 161 PHI Smael Mondon Jr. LB Georgia 162 NYJ Francisco Mauigoa LB Miami 163 CAR Mitchell Evans TE Notre Dame 164 PIT Yahya Black DT Iowa 165 LAC Oronde Gadsden II TE Syracuse 166 SEA Tory Horton WR Colorado State 167 TEN Jackson Slater G Sacramento State 168 PHI Drew Kendall C Boston College 169 CHI Zah Frazier CB UTSA 170 BUF Jordan Hancock CB Ohio State 171 DET Miles Frazier G LSU 172 LAR Chris Paul Jr. LB Ole Miss 173 BUF Jackson Hawes TE Georgia Tech 174 ARI Denzel Burke CB Ohio State 175 SEA Robbie Ouzts TE Alabama 176 NYJ Tyler Baron EDGE Miami

Sixth Round

Pick Team Player Position School 177 BUF Dorian Strong CB Virginia Tech 178 BAL Bilhal Kone CB W. Michigan 179 MIA Ollie Gordon II RB Oklahoma State 180 LV JJ Pegues DT Ole Miss 181 PHI Kyle McCord QB Syracuse 182 NE Andres Borregales K Miami 183 TEN Marcus Harris CB California 184 NO Devin Neal RB Kansas 185 PIT Will Howard QB Ohio State 186 BAL Tyler Loop K Arizona 187 HOU Jaylen Reed S Penn State 188 TEN Kalel Mullings RB Michigan 189 IND Riley Leonard QB Notre Dame 190 IND Tim Smith DT Alabama 191 PHI Myles Hinton OT Michigan 192 SEA Bryce Cabeldue G Kansas 193 CIN Tahj Brooks RB Texas Tech 194 JAX Jalen McCleod LB Auburn 195 CHI Luke Newman G Michigan State 196 DET Ahmed Hassanein EDGE Boise State

197 HOU Graham Mertz QB Florida 198 GB Warren Brinson DT Georgia 199 LAC Branson Taylor OT Pittsburgh 200 JAX Rayuan Lane III S Navy 201 MIN Kobe King LB Penn State 202 MIN Gavin Bartholomew TE Pittsburgh 203 BAL LaJohntay Wester WR Colorado 204 DAL Ajani Cornelius OT Oregon 205 WAS Kain Medrano LB UCLA 206 BUF Chase Lundt OT UCONN 207 PHI Cameron Williams OT Texas 208 CAR Jimmy Horn Jr. WR Colorado 209 PHI Antwaun Powell-Ryland EDGE Virginia Tech 210 BAL Aeneas Peebles DT Virginia Tech 211 ARI Hayden Conner G Texas 212 BAL Robert Longerbeam CB Rutgers 213 LV Tommy Mellott WR Montana State 214 LAC R.J. Mickens S Clemson 215 LV Cam Miller QB North Dakota State 216 DEN Jeremy Crawshaw P Florida

Seventh Round

Pick Team Player Position School 217 DAL Jay Toia DT UCLA 218 ATL Jack Nelson OT Wisconsin 219 NYG Thomas Fidone II TE Nebraska 220 NE Marcus Bryant OT Missouri 221 JAX Jonah Monheim C USC 222 LV Cody Lindenberg LB Minnesota 223 SEA Damien Martinez RB Miami 224 HOU Kyonte Hamilton DT Rutgers 225 ARI Kitan Crawford S Nevada 226 PIT Carson Bruener LB Washington 227 SF Kurtis Rourke QB Indiana 228 KC Brashard Smith RB SMU 229 PIT Donte Kent CB Central Michigan 230 DET Dan Jackson S Georgia 231 MIA Quinn Ewers QB Texas 232 IND Hunter Wohler S Wisconsin 233 CHI Kyle Monangai RB Rutgers 234 SEA Mason Richman OT Iowa 235 TB Tez Johnson WR Oregon

236 JAX LeQuint Allen RB Syracuse 237 GB Micah Robinson DB Tulane 238 SEA Ricky White III WR UNLV 239 DAL Phil Mafah RB Clemson 240 BUF Kaden Prather WR Maryland 241 DEN Caleb Lohner TE Utah 242 LAR Konata Mumpfield WR Pittsburgh 243 BAL Garrett Dellinger G LSU 244 DET Dominic Lovett WR Georgia 245 WAS Jacory Croskey-Merritt RB Arizona 246 NYG Korie Black CB Oklahoma State 247 DAL Tommy Akingbesote DT Maryland 248 NO Moliki Matavao TE UCLA 249 SF Connor Colby G Iowa 250 GB John Williams G Cincinnati 251 NE Julian Ashby LS Vanderbilt 252 SF Junior Bergen WR Montana 253 MIA Zeek Biggers DT Georgia Tech 254 NO Fadil Diggs EDGE Syracuse 255 HOU Luke Lachey TE Iowa 256 LAC Trikweze Bridges CB Florida 257 NE Kobee Minor CB Memphis