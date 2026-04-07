Chiefs Hosted 37 Players At Local Prospects Day

The Kansas City Chiefs announced they hosted 37 players at their local prospects workout day.
The full list includes:
- Kansas OG Kobe Baynes
- Kansas State TE Jerand Bradley
- Kansas DT Kenean Caldwell
- Kansas WR Bryson Canty
- Missouri WR Kevin Coleman
- Kansas QB Jalon Daniels
- Kansas DT Tommy Dunn
- Kansas LB Justice Finkley
- Kansas C Bryce Foster
- Kansas CB DJ Graham
- Kansas TE Boden Groen
- Wyoming (Rockhurst High School) TE John Michael Gyllenborg
- Missouri CB Steve Hall
- Kansas TE Deshawn Hanika
- Kansas State C Sam Hecht
- Kansas WR Emmanuel Henderson
- Kansas RB Daniel Hishaw
- Kansas LB Gally Kamara
- Wisconsin (St. Michael The Archangel High School) NT Brandon Lane
- Missouri WR Xavier Loyd
- Kansas State S Gunner Maldonado
- Kansas K Laith Marjan
- Kansas State OG JB Nelson
- Missouri LB Triston Newson
- Missouri CB Drey Norwood
- Kansas State LS Mason Olguin
- Tulane (Rockhurst High School) TE Johnny Pascuzzi
- Kansas State S VJ Payne
- Kansas State OG Taylor Poitier
- Missouri CB Tori Pride
- Kansas State LB Desmond Purnell
- West Virginia (Blue Valley West High School) CB Jordan Scruggs
- Kansas State NT Uso Seumalo
- Missouri C Connor Tollison
- Missouri DT Sterling Webb
- Kansas WR Levi Wentz
- Kansas DT DJ Withers
Daniels, 23, was a two-year starter at Kansas after originally enrolling in 2020 after originally committing to Middle Tennessee State University. He earned second-team All-Big 12 honors in 2022.
During his college career at Kansas, Daniels appeared in 49 games and completed 61.5 percent of his passes for 9,282 yards (7.8 YPC), 67 touchdowns, and 31 interceptions. He also recorded 420 rushing attempts for 1,445 yards (3.4 YPC) and 23 touchdowns.
