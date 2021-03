List Of 2021 NFL Compensatory Draft Picks

The NFL officially released the 2021 NFL compensatory picks on Friday for each team following the roster moves they made in 2020.

Here is the list of compensatory picks awarded for this year’s draft:

Round Pick Team 3 33-96 New England 3 34-97 Los Angeles Chargers 3 35-98 New Orleans 3 36-99 Dallas 3 37-100 Tennessee 3 38-101 Los Angeles Rams 3 39-102 San Francisco 3 40-103 Los Angeles Rams 3 41-104 Baltimore 3 42-105 New Orleans 4 33-138 Dallas 4 34-139 New England 4 35-140 Pittsburgh 4 36-141 Los Angeles Rams 4 37-142 Green Bay 4 38-143 Minnesota 4 39-144 Kansas City

5 33-177 Green Bay 5 34-178 Dallas 5 35-179 Atlanta 5 36-180 San Francisco 5 37-181 Kansas City 5 38-182 Atlanta 5 39-183 Baltimore 6 33-216 Tampa Bay 6 34-217 New Orleans 6 35-218 Atlanta 6 36-219 Green Bay 6 37-220 Chicago 6 38-221 Carolina 6 39-222 Minnesota 6 40-223 Philadelphia 6 41-224 Philadelphia 6 42-225 Carolina 6 43-226 Dallas 6 44-227 Chicago

Here’s the lost/gained chart for the awarded 2020 compensatory picks:

ATLANT‚ÄčA Lost: Beasley, Vic; Campbell, De’Vondre; Clayborn, Adrian; Hooper, Austin; Schweitzer, Wes Gained: Fowler, Dante BALTIMORE Lost: Pierce, Michael; Roberts, Seth Gained: Wolfe, Derek CAROLINA Lost: Addison, Mario; Bradberry, James; Butler, Vernon; Irvin, Bruce; McCoy, Gerald; Van Roten, Greg; Williams, Daryl Gained: Anderson, Robby; Bridgewater, Teddy; Burris, Juston; Roberts, Seth; Weatherly, Stephen CHICAGO Lost: Clinton-Dix, Ha Ha; Daniel, Chase; Kwiatkoski, Nick; Pierre-Louis, Kevin; Williams, Nicholas Gained: Quinn, Robert DALLAS Lost: Cobb, Randall; Collins, Maliek; Heath, Jeff; Jones, Byron; Quinn, Robert; Su’a-Filo, Xavier; Witten, Jason; Gained: Clinton-Dix, Ha Ha; McCoy, Gerald; Zuerlein, Greg GREEN BAY Lost: Bulaga, Bryan; Fackrell, Kyler; Goodson, B.J.; Martinez, Blake Gained: Funchess, Devin KANSAS CITY Lost: Fuller, Kendall; Ogbah, Emmanuel Gained: LOS ANGELES CHARGERS Lost: Gordon, Melvin; Phillips, Adrian; Rivers, Philip; Watt, Derek Gained: Bulaga, Bryan; Harris, Chris; Vigil, Nick LOS ANGELES RAMS Lost: Fowler, Dante; Littleton, Cory; Zuerlein, Greg Gained: Robinson, A’Shawn MINNESOTA Lost: Alexander, Mackensie; Kearse, Jayron; Sendejo, Andrew; Waynes, Trae; Weatherly, Stephen Gained: Pierce, Michael NEW ENGLAND Lost: Brady, Tom; Collins, Jamie; Karras, Ted; Shelton, Danny; Van Noy, Kyle Gained: Allen, Beau; Byrd, Damiere; Phillips, Adrian NEW ORLEANS Lost: Bell, Vonn; Bridgewater, Teddy; Klein, A.J. Gained: Sanders, Emmanuel PHILADELPHIA Lost: Darby, Ronald; Grugier-Hill, Kamu; Howard, Jordan; Vaitai, Halapoulivaati Gained: Hargrave, Javon PITTSBURGH Lost: Davis, Sean; Finney, B.J.; Hargrave, Javon; Matakevich, Tyler; Vannett, Nick Gained: Ebron, Eric; Watt, Derek SAN FRANCISCO Lost: Sanders, Emmanuel; Toilolo, Levine Gained: Compton, Tom TAMPA BAY Lost: Allen, Beau; Nassib, Carl; Perriman, Breshad Gained: Brady, Tom TENNESSEE Lost: Conklin, Jack; Mariota, Marcus Gained: Beasley, Vic

