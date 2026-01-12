NFL Transactions: Monday 1/12

Chiefs
- Signed TE Tre Watson to a futures contract.
Commanders
- Signed LB Andre Carter to a futures contract.
Eagles
- Signed LB Chance Campbell, DB Tariq Castro-Fields, WR Danny Gray, DT Gabe Hall, DB Brandon Johnson, C Jake Majors, T Hollin Pierce, and WR Quez Watkins to futures contracts.
Jaguars
- Signed QB Carter Bradley, WR Chandler Brayboy, G Jerome Carvin, TE Patrick Herbert, RB Ja’Quinden Jackson, WR Tim Jones, T Ricky Lee, DB Keni-H Lovely, DB Jabbar Muhammad, DT Keivie Rose, DB Cam’Ron Silmon-Craig, DB Trevian Thomas, WR Austin Trammell, G Sal Wormley, and T Kilian Zierer to futures contracts.
Jets
- Signed WR Mac Dalena, K Lenny Krieg, and QB Bailey Zappe to futures contracts.
Packers
- Signed T Brant Banks, DT Dante Barnett, T Karsen Barnhart, DT Anthony Campbell, TE McCallan Castles, T Dalton Cooper, TE Drake Dabney, DT James Ester, K Lucas Havrisik, DB Tyron Herring, LB Jamon Johnson, RB Damien Martinez, DB Mark Perry, WR Will Sheppard, RB Pierre Strong, and TE Messiah Swinson to futures contracts.
Panthers
- Signed LB Jared Bartlett, G Ja’Tyre Carter, G Saahdiq Charles, WR Dan Chisena, DB Tyrek Funderburk, G Joshua Gray, RB Montrell Johnson, LB Jamil Muhammad, DE Mapalo Mwansa, TE Bryce Pierre, WR Ja’seem Reed, DB Demani Richardson, WR Ainias Smith, RB Anthony Tyus, and LB Jacoby Windmon to futures contracts.
Patriots
- Waived RB D’Ernest Johnson.
- Released OT Sebastian Gutierrez from the practice squad.
Steelers
- Elevated DB Tre Flowers and DB D’Shawn Jamison to the active roster.
- Released LB DeMarvin Leal from the practice squad.
Texans
- Waived DE Darrell Taylor.
- Elevated DL Leki Fotu to the active roster.
- Activated DB Jaylen Reed from injured reserve.
