NFL Transactions: Monday 11/3

By
Nate Bouda
-

Bengals

  • Signed TE Jacob Bayer to practice squad.

Bills

Browns

Buccaneers

  • Designated OL Luke Goedeke to return from injured reserve.

Cardinals

Cowboys

Eagles

  • Released OL Iosua Opeta from practice squad.
  • Signed WR Danny Gray to practice squad.
  • Traded a 2026 sixth-round pick (from Broncos) to Ravens.
  • Acquired CB Jaire Alexander and a 2027 seventh-round pick from Ravens.

Packers

Ravens

  • Traded CB Jaire Alexander and a 2027 seventh-round pick to Eagles for a 2026 sixth-round pick (from Broncos).

Steelers

