NFL Transactions: Monday 11/3

Bengals
- Signed TE Jacob Bayer to practice squad.
Bills
- Placed DL Michael Hoecht on injured reserve.
Browns
- Designated WR Cedric Tillman to return from injured reserve.
- Released DB Damontae Kazee with a non-injury settlement.
Buccaneers
- Designated OL Luke Goedeke to return from injured reserve.
Cardinals
- Elevated RB Michael Carter from practice squad.
- Activated CB Garrett Williams from injured reserve.
Cowboys
- Activated DT Walter Nolen from PUP list.
- Activated G Cooper Beebe from injured reserve.
- Elevated DB Zion Childress and TE Princeton Fant from practice squad.
- Placed LB Jack Sanborn on injured reserve.
- Signed RB Malik Davis from practice squad.
Eagles
- Released OL Iosua Opeta from practice squad.
- Signed WR Danny Gray to practice squad.
- Traded a 2026 sixth-round pick (from Broncos) to Ravens.
- Acquired CB Jaire Alexander and a 2027 seventh-round pick from Ravens.
Packers
- Released LB Kristian Welch.
Ravens
- Traded CB Jaire Alexander and a 2027 seventh-round pick to Eagles for a 2026 sixth-round pick (from Broncos).
Steelers
- Released DB Beanie Bishop from practice squad.
