NFL Transactions: Monday 12/1

Bears
- Released DB Dominique Hampton from practice squad.
- Signed RB Brittain Brown to practice squad.
Bengals
- Placed LB Brian Asamoah on injured reserve.
- Signed DB Jalen Davis to active roster from practice squad.
Cardinals
- Released RB Jermar Jefferson from practice squad.
Chargers
- Signed RB Royce Freeman to practice squad.
Cowboys
- Designated CB Trevon Diggs to return from injured reserve.
- Signed RB Israel Abanikanda to practice squad.
Eagles
- Signed WR Terrace Marshall to practice squad.
Giants
- Elevated LB Swayze Bozeman and WR Dalen Cambre from practice squad.
- Signed LB Tomon Fox to active roster from practice squad.
Jaguars
- Released WR Austin Trammell from practice squad.
Lions
- Claimed TE Hayden Rucci off waivers from Dolphins.
- Designated TE Shane Zylstra to return from injured reserve.
- Placed C Frank Ragnow on retired list.
- Placed DB Terrion Arnold on injured reserve.
- Released DB Tre Flowers and OL Netane Muti from practice squad.
- Signed WR Andrew Armstrong, FB/TE Giovanni Ricci, and RB Jabari Small to practice squad.
Packers
- Designated LB Brenton Cox to return from injured reserve.
- Designated LB Collin Oliver to return from the PUP list.
- Designated RB MarShawn Lloyd to return from injured reserve.
- Released WR Will Sheppard from practice squad.
Patriots
- Elevated OL Brenden Jaimes and DT Jeremiah Pharms from practice squad.
Vikings
- Released WR Adam Thielen from practice squad with non-injury settlement.
