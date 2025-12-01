NFL Transactions: Monday 12/1

By
Nate Bouda
-

Bears

Bengals

Cardinals

Chargers

Cowboys

Eagles

Giants

Jaguars

Lions

Packers

  • Designated LB Brenton Cox to return from injured reserve.
  • Designated LB Collin Oliver to return from the PUP list.
  • Designated RB MarShawn Lloyd to return from injured reserve.
  • Released WR Will Sheppard from practice squad.

Patriots

Vikings

  • Released WR Adam Thielen from practice squad with non-injury settlement.

