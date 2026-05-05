NFL Transactions: Monday 5/4

Chiefs
- Chiefs waived QB Jake Haener, DE Ethan Hurkett and DT Zacch Pickens.
- Chiefs signed OT Kahlil Benson, WR Xavier Loyd and DB Marlen Sewell.
- Chiefs signed fifth-round RB Emmett Johnson.
Cowboys
- Cowboys waived OT Sidney Fugar.
Dolphins
- Dolphins waived DB Isaiah Johnson and DB Jason Maitre (failed physicals), TE Zack Kuntz, DE Derrick McLendon, LB K.C. Ossai and P Seth Vernon.
- Dolphins released LS Taybor Pepper.
- Dolphins placed TE Seydou Traore on the exempt/international Player list.
Eagles
- Eagles waived DB Tucker Large with a non-football injury.
- Eagles signed LB Isiah King.
Packers
- Packers released QB Desmond Ridder.
- Packers signed QB Tyrod Taylor.
Raiders
- Raiders waived G McClendon Curtis, TE Matt Lauter, G Layden Robinson and DE Charles Snowden.
- Raiders signed WR Jonathan Brady, TE Patrick Gurd, OT Niklas Henning, OT Kamar Missouri and DB Devyn Perkins.
- Raiders placed WR Justin Shorter on injured reserve.
Ravens
- Ravens signed QB Skylar Thompson.
- Ravens waived OT Trevonte Sylvester.
Steelers
- Steelers waived DB Daequan Hardy with an injury designation.
