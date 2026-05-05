NFL Transactions: Monday 5/4

By
Tony Camino
-

Chiefs

  • Chiefs waived QB Jake Haener, DE Ethan Hurkett and DT Zacch Pickens.
  • Chiefs signed OT Kahlil Benson, WR Xavier Loyd and DB Marlen Sewell.
  • Chiefs signed fifth-round RB Emmett Johnson.

Cowboys

  • Cowboys waived OT Sidney Fugar.

Dolphins

Eagles

  • Eagles waived DB Tucker Large with a non-football injury.
  • Eagles signed LB Isiah King.

Packers

Raiders

Ravens

Steelers

  • Steelers waived DB Daequan Hardy with an injury designation.

Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?

Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Leave a Reply