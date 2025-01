2025 Pro Bowl Rosters

The NFL announced the 2025 NFL Pro Bowl Games rosters on Thursday. Here’s the complete breakdown of each team by position.

*Denotes starter

AFC

Offense

Quarterback (3)

Running back (3)

Fullback (1)

Patrick Ricard, Baltimore Ravens*

Wide receiver (4)

Tight end (2)

Brock Bowers , Las Vegas Raiders*

, Las Vegas Raiders* Travis Kelce, Kansas City Chiefs

Tackle (3)

Guard (3)

Center (2)

Creed Humphrey , Kansas City Chiefs*

, Kansas City Chiefs* Tyler Linderbaum, Baltimore Ravens

Defense

Defensive end (3)

Interior linemen (3)

Outside linebacker (3)

Inside/middle linebacker (2)

Roquan Smith , Baltimore Ravens*

, Baltimore Ravens* Zaire Franklin, Indianapolis Colts

Cornerback (4)

Free safety (1)

Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh Steelers*

Strong safety (2)

Kyle Hamilton , Baltimore Ravens*

, Baltimore Ravens* Derwin James Jr., Los Angeles Chargers

Special teams

Long snapper (1)

Ross Matiscik, Jacksonville Jaguars*

Punter (1)

Logan Cooke, Jacksonville Jaguars*

Placekicker (1)

Chris Boswell, Pittsburgh Steelers*

Kick returner (1)

Marvin Mims Jr., Denver Broncos*

Special teamer (1)

Brenden Schooler, New England Patriots*

NFC

Offense

Quarterback (3)

Running back (3)

Fullback (1)

Kyle Juszczyk, San Francisco 49ers*

Wide receiver (4)

Tight end (2)

George Kittle , San Francisco 49ers*

, San Francisco 49ers* Trey McBride, Arizona Cardinals

Tackle (3)

Guard (3)

Center (2)

Frank Ragnow , Detroit Lions*

, Detroit Lions* Cam Jurgens, Philadelphia Eagles

Defense

Defensive end (3)

Interior linemen (3)

Outside linebacker (3)

Inside/middle linebacker (2)

Fred Warner , San Francisco 49ers*

, San Francisco 49ers* Zack Baun, Philadelphia Eagles

Cornerback (4)

Free safety (1)

Xavier McKinney, Green Bay Packers*

Strong safety (2)

Budda Baker , Arizona Cardinals*

, Arizona Cardinals* Brian Branch, Detroit Lions

Special teams

Long snapper (1)

Andrew DePaola, Minnesota Vikings*

Punter (1)

Jack Fox, Detroit Lions*

Placekicker (1)

Brandon Aubrey, Dallas Cowboys*

Kick returner (1)

KaVontae Turpin, Dallas Cowboys*

Special teamer (1)

KhaDarel Hodge, Atlanta Falcons