2026 Pro Bowl Rosters

By
Tony Camino
-

The NFL announced the 2026 NFL Pro Bowl Games rosters on Thursday. Here’s the complete breakdown of each team by position.

  • *Denotes starter

AFC

Offense

Quarterback (3)

Running back (3)

Fullback (1)

Wide receiver (4)

Tight end (2)

Tackle (3)

Guard (3)

Center (2)

Defense

Defensive end (3)

Interior linemen (3)

Outside linebacker (3)

Inside/middle linebacker (2)

Cornerback (4)

Free Safety (1)

Strong Safety (2)

Special teams

Long snapper (1)

Punter (1)

Placekicker (1)

Kick returner (1)

Special teamer (1)

NFC

Offense

Quarterback (3)

Running back (3)

Fullback (1)

Wide receiver (4)

Tight end (2)

Tackle (3)

Guard (3)

Center (2)

Defense

Defensive end (3)

Interior linemen (3)

Outside linebacker (3)

Inside/middle linebacker (2)

Cornerback (4)

Free Safety (2)

Strong Safety (1)

Special teams

Long snapper (1)

Punter (1)

Placekicker (1)

Kick returner (1)

Special teamer (1)

Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?

Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Leave a Reply