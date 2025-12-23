2026 Pro Bowl Rosters

The NFL announced the 2026 NFL Pro Bowl Games rosters on Thursday. Here’s the complete breakdown of each team by position.
- *Denotes starter
AFC
Offense
Quarterback (3)
- Josh Allen, Buffalo Bills*
- Justin Herbert, Los Angeles Chargers
- Drake Maye, New England Patriots
Running back (3)
- Jonathan Taylor, Indianapolis Colts*
- De’Von Achane, Miami Dolphins
- James Cook, Buffalo Bills
Fullback (1)
- Patrick Ricard, Baltimore Ravens*
Wide receiver (4)
- Ja’Marr Chase, Cincinnati Bengals*
- Nico Collins, Houston Texans*
- Zay Flowers, Baltimore Ravens
- Courtland Sutton, Denver Broncos
Tight end (2)
- Brock Bowers, Las Vegas Raiders*
- Travis Kelce, Kansas City Chiefs
Tackle (3)
- Dion Dawkins, Buffalo Bills*
- Garett Bolles, Denver Broncos*
- Joe Alt, Los Angeles Chargers
Guard (3)
- Quinn Meinerz, Denver Broncos*
- Quenton Nelson, Indianapolis Colts*
- Trey Smith, Kansas City Chiefs
Center (2)
- Creed Humphrey, Kansas City Chiefs*
- Tyler Linderbaum, Baltimore Ravens
Defense
Defensive end (3)
- Myles Garrett, Cleveland Browns*
- Will Anderson Jr., Houston Texans*
- Maxx Crosby, Las Vegas Raiders
Interior linemen (3)
- Chris Jones, Kansas City Chiefs*
- Jeffery Simmons, Tennessee Titans*
- Zach Allen, Denver Broncos
Outside linebacker (3)
- Nik Bonitto, Denver Broncos*
- T.J. Watt, Pittsburgh Steelers*
- Tuli Tuipulotu, Los Angeles Chargers
Inside/middle linebacker (2)
- Roquan Smith, Pittsburgh Steelers*
- Azeez Al-Shaair, Houston Texans
Cornerback (4)
- Patrick Surtain II, Denver Broncos*
- Derek Stingley Jr., Houston Texans*
- Denzel Ward, Cleveland Browns
- Christian Gonzalez, New England Patriots
Free Safety (1)
- Jalen Ramsey, Pittsburgh Steelers*
Strong Safety (2)
- Kyle Hamilton, Baltimore Ravens*
- Derwin James Jr., Los Angeles Chargers
Special teams
Long snapper (1)
- Ross Matiscik, Jacksonville Jaguars*
Punter (1)
- Jordan Stout, Baltimore Ravens*
Placekicker (1)
- Cameron Dicker, Los Angeles Chargers*
Kick returner (1)
- Chimere Dike, Tennessee Titans*
Special teamer (1)
- Ben Skowronek, Pittsburgh Steelers*
NFC
Offense
Quarterback (3)
- Matthew Stafford, Los Angeles Rams*
- Sam Darnold, Seattle Seahawks
- Dak Prescott, Dallas Cowboys
Running back (3)
- Jahmyr Gibbs, Detroit Lions*
- Christian McCaffrey, San Francisco 49ers
- Bijan Robinson, Atlanta Falcons
Fullback (1)
- Kyle Juszczyk, San Francisco 49ers*
Wide receiver (4)
- Puka Nacua, Los Angeles Rams*
- Jaxon Smith-Njigba, Seattle Seahawks*
- George Pickens, Dallas Cowboys
- Amon-Ra St. Brown, Detroit Lions
Tight end (2)
- Trey McBride, Arizona Cardinals*
- George Kittle, San Francisco 49ers
Tackle (3)
- Penei Sewell, Detroit Lions*
- Tristan Wirfs, Tampa Bay Buccaneers*
- Trent Williams, San Francisco 49ers
Guard (3)
- Tyler Smith, Dallas Cowboys*
- Joe Thuney, Chicago Bears*
- Chris Lindstrom, Atlanta Falcons
Center (2)
- Drew Dalman, Chicago Bears*
- Cam Jurgens, Philadelphia Eagles
Defense
Defensive end (3)
- Aidan Hutchinson, Detroit Lions*
- Micah Parsons, Green Bay Packers*
- DeMarcus Lawrence, Seattle Seahawks
Interior linemen (3)
- Jalen Carter, Philadelphia Eagles*
- Leonard Williams, Seattle Seahawks*
- Quinnen Williams, Dallas Cowboys
Outside linebacker (3)
- Brian Burns, New York Giants*
- Jared Verse, Los Angeles Rams*
- Byron Young, Los Angeles Rams
Inside/middle linebacker (2)
- Jack Campbell, Detroit Lions*
- Zack Baun, Philadelphia Eagles
Cornerback (4)
- Jaycee Horn, Carolina Panthers*
- Devon Witherspoon, Seattle Seahawks*
- Cooper DeJean, Philadelphia Eagles
- Quinyon Mitchell, Philadelphia Eagles
Free Safety (2)
- Kevin Byard, Chicago Bears*
- Antoine Winfield Jr., Tampa Bay Buccaneers
Strong Safety (1)
- Budda Baker, Arizona Cardinals*
Special teams
Long snapper (1)
- Jon Weeks, San Francisco 49ers*
Punter (1)
- Tress Way, Washington Commanders*
Placekicker (1)
- Brandon Aubrey, Dallas Cowboys*
Kick returner (1)
- Rashid Shaheed, Seattle Seahawks*
Special teamer (1)
- Luke Gifford, San Francisco 49ers*
