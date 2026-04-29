NFL Announces 2026 Rookie Minicamp Dates For 32 Teams

The NFL announced the dates for rookie minicamps for all 32 teams.
Each club may hold a rookie football development program for a period of seven weeks, which in 2026 may begin on May 11. During this period, no activities may be held on weekends, with the exception of one post-Draft rookie minicamp, which may be conducted on either the first or second weekend following the draft.
The rookie minicamps, as well as all offseason workout dates, are included below.
2026 NFL Offseason Workout Dates For All 32 Teams
ARIZONA
- First Day: 7-Apr
- Voluntary Minicamp: April 21-23
- OTA Offseason Workouts: May 18-19, May 21, May 26-27, May 29, June 1-2, June 4
- Mandatory Minicamp: June 8-10
- Rookie Minicamp: May 8-10
ATLANTA
- First Day: 7-Apr
- Voluntary Minicamp: April 21-23
- OTA Offseason Workouts: May 18-19, May 21, May 26-27, May 29, June 8-9, June 11
- Mandatory Minicamp: June 16-18
- Rookie Minicamp: May 8-10
BALTIMORE
- First Day: 6-Apr
- Voluntary Minicamp: April 20-22
- OTA Offseason Workouts: May 18-19, May 21, May 26-28, June 1-2, June 4
- Mandatory Minicamp: June 9-11
- Rookie Minicamp: May 1-2
BUFFALO
- First Day: 7-Apr
- Voluntary Minicamp: April 20-22
- OTA Offseason Workouts: May 18-19, May 21, May 26-28, June 1-4
- Mandatory Minicamp: June 9-11
- Rookie Minicamp: May 8-9
CAROLINA
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 26-27, May 29, June 1-2, June 4
- Mandatory Minicamp: June 9-11
- Rookie Minicamp: May 8-9
CHICAGO
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 27-29, June 2-4
- Mandatory Minicamp: June 9-11
- Rookie Minicamp: May 8-9
CINCINNATI
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: June 1-3, June 9-11
- Mandatory Minicamp: June 16-18
- Rookie Minicamp: May 8-9
CLEVELAND
- First Day: 7-Apr
- Voluntary Minicamp: April 21-23
- OTA Offseason Workouts: May 19-21, May 26-28, June 2-5
- Mandatory Minicamp: June 9-11
- Rookie Minicamp: May 8-10
DALLAS
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: June 1-2, June 4, June 8-9, June 11
- Mandatory Minicamp: June 16-18
- Rookie Minicamp: May 1-3
DENVER
- First Day: 4-May
- OTA Offseason Workouts: June 2-4, June 8-11
- Mandatory Minicamp: June 16-18
- Rookie Minicamp: May 8-9
DETROIT
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 27-29, June 2-4, June 9-11
- Mandatory Minicamp: June 16-17
GREEN BAY
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 26-27, May 29, June 1-2, June 4, June 15-16, June 18
- Mandatory Minicamp: June 9-11
- Rookie Minicamp: May 1-2
HOUSTON
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 27-29, June 1-2, June 4
- Mandatory Minicamp: June 9-11
- Rookie Minicamp: May 7-9
INDIANAPOLIS
- First Day: 21-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 26-27, May 29, June 1-2, June 4
- Mandatory Minicamp: June 9-11
- Rookie Minicamp: May 8-9
JACKSONVILLE
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 26, May 28-29, June 1-2, June 4, June 15-17
- Mandatory Minicamp: June 9-11
- Rookie Minicamp: May 8-10
KANSAS CITY
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 26-28, June 1-3
- Mandatory Minicamp: June 9-11
- Rookie Minicamp: May 1-3
LAS VEGAS
- First Day: 7-Apr
- Voluntary Minicamp: April 20-22
- OTA Offseason Workouts: May 18, May 20-21, May 26, May 28-29, June 1-4
- Mandatory Minicamp: June 6-11
- Rookie Minicamp: May 1-3
L.A. CHARGERS
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 26-27, May 29, June 2-4, June 8-11
- Mandatory Minicamp: June 16-18
- Rookie Minicamp: May 8-10
L.A. RAMS
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 26-28, June 1-2, June 4, June 8-9, June 11
- Mandatory Minicamp: June 15-16
- Rookie Minicamp: May 8-10
MIAMI
- First Day: 7-Apr
- Voluntary Minicamp: April 21-23
- OTA Offseason Workouts: May 18-19, May 21, May 26-27, May 29, June 8-9, June 11
- Mandatory Minicamp: June 2-4
- Rookie Minicamp: May 8-10
MINNESOTA
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 26-27, May 29, June 1-2, June 4, June 15-18
- Mandatory Minicamp: June 9-11
- Rookie Minicamp: May 8-9
NEW ENGLAND
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 27, May 29, June 1-2, June 4, June 8-9, June 11
- Mandatory Minicamp: June 15-17
- Rookie Minicamp: May 8-10
NEW ORLEANS
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 27-28, June 1, June 3-4, June 8, June 10-11
- Mandatory Minicamp: June 16-17
- Rookie Minicamp: May 8-9
N.Y. GIANTS
- First Day: 7-Apr
- Voluntary Minicamp: April 21-23
- OTA Offseason Workouts: May 19-21, May 27-29, June 1-4
- Mandatory Minicamp: June 8-10
- Rookie Minicamp: May 8-10
N.Y. JETS
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 27-29, June 1-2, June 4, June 8-11
- Mandatory Minicamp: June 16-18
- Rookie Minicamp: May 8-10
PHILADELPHIA
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 26-27, May 29, June 1-2, June 4
- Mandatory Minicamp: June 9-10
- Rookie Minicamp: May 1-2
PITTSBURGH
- First Day: 7-Apr
- Voluntary Minicamp: April 20-22
- OTA Offseason Workouts: May 18, May 20-21, May 26, May 28-29, June 8-9, June 11-12
- Mandatory Minicamp: June 2-4
- Rookie Minicamp: May 8-10
SAN FRANCISCO
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 27-29, June 1, June 3-4
- Mandatory Minicamp: June 9-10
- Rookie Minicamp: May 8-9
SEATTLE
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 26, May 28-29, June 1, June 3-4
- Mandatory Minicamp: June 9-11
- Rookie Minicamp: May 1-2
TAMPA BAY
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 26-28, June 2-4, June 9-11
- Mandatory Minicamp: June 16-18
- Rookie Minicamp: May 8-10
TENNESSEE
- First Day: 7-Apr
- Voluntary Minicamp: April 21-23
- OTA Offseason Workouts: May 18-19, May 21, May 26-27, May 29, June 8-9, June 11-12
- Mandatory Minicamp: June 16-17
- Rookie Minicamp: May 1-2
WASHINGTON
- First Day: 20-Apr
- OTA Offseason Workouts: May 27-29, June 2-4, June 9-11
- Mandatory Minicamp: June 16-18
- Rookie Minicamp: May 8-9
