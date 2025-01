70 Underclassmen Declare For 2025 NFL Draft

According to Dane Brugler, the NFL has received a list of 70 underclassmen who declared for the 2025 NFL Draft before Wednesday night’s deadline.

This does not include players from Ohio State or Notre Dame, who have until after their game in the national championship to decide.

There’s also a three-day grace period for players to withdraw from the draft and return to school.

Here’s the full list:

Syracuse RB LeQuint Allen Miami TE Elijah Arroyo Stanford WR Elic Ayomanor Texas T Kelvin Banks Mississippi State LB Stone Blanton Texas RB Jaydon Blue Texas WR Isaiah Bond Alabama G Tyler Booker Missouri WR Luther Burden Alabama LB Jihaad Campbell Louisiana State T Will Campbell Penn State DE Abdul Carter Oregon T Josh Conerly South Carolina DB Nick Emmanwori Florida RB Trevor Etienne Texas QB Quinn Ewers Georgia G Dylan Fairchild Bowling Green TE Harold Fannin Florida State DT Joshua Farmer Nebraska TE Thomas Fidone Syracuse TE Oronde Gadsden Kansas State RB D.J. Giddens Texas WR Matthew Golden Oklahoma State RB Ollie Gordon Michigan DT Mason Graham Michigan DT Kenneth Grant Marshall DE Mike Green Kentucky DB Maxwell Hairston North Carolina RB Omarion Hampton Oregon DT Derrick Harmon Colorado DB Travis Hunter Georgia DT Tyrion Ingram-Dawkins Oregon RB Jordan James Florida LB Shemar James Boise State RB Ashton Jeanty Iowa RB Kaleb Johnson Michigan DB Will Johnson Louisiana State T Emery Jones Boston College C Drew Kendall Penn State LB Kobe King Michigan TE Colston Loveland Oklahoma State LB Nick Martin Miami RB Damien Martinez Purdue G Marcus Mbow Arizona WR Tetairoa McMillan Missouri T Armand Membou South Dakota WR Tristan Michaud Alabama QB Jalen Milroe Mississippi DT Walter Nolen Kansas State DB Jacob Parrish Mississippi DL Chris Paul Tennessee DE James Pearce Maryland DT Jordan Phillips Tennessee RB Dylan Sampson South Carolina DT T.J. Sanders Arizona T Jonah Savaiinaea UCLA LB Carson Schwesinger Texas A&M DE Nic Scourton Ohio State T Josh Simmons Georgia DB Malaki Starks Texas A&M DE Shemar Stewart Louisiana State TE Mason Taylor Florida State DB Azareye’h Thomas Iowa State DB Malik Verdon Kentucky DT Deone Walker Georgia LB Jalon Walker Texas T Cameron Williams Georgia DL Mykel Williams Georgia C Jared Wilson Penn State DB Kevin Winston