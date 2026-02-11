Full List Of 319 Players Invited To 2026 NFL Scouting Combine

The NFL announced on Wednesday the full list of players invited to the 2026 NFL Scouting Combine, scheduled for the week of February 23rd through March 2nd in Indianapolis. 

The total is 319 players, listed below and broken out by position: 

QUARTERBACKS

  1. Drew Allar, Penn State
  2. Luke Altmyer, Illinois
  3. Carson Beck, Miami
  4. Jalon Daniels, Kansas
  5. Joe Fagnano, UConn
  6. Taylen Green, Arkansas
  7. Haynes King, Georgia Tech
  8. Cade Klubnik, Clemson
  9. Fernando Mendoza, Indiana
  10. Behren Morton, Texas Tech
  11. Garrett Nussmeier, LSU
  12. Diego Pavia, Vanderbilt
  13. Cole Payton, North Dakota State
  14. Sawyer Robertson, Baylor
  15. Ty Simpson, Alabama

RUNNING BACKS

  1. Kaytron Allen, Penn State
  2. Max Bredeson, Michigan
  3. Demond Claiborne, Wake Forest
  4. Jonah Coleman, Washington
  5. CJ Donaldson, Ohio State
  6. Rahsul Faison, South Carolina
  7. Eli Heidenreich, Navy
  8. Roman Hemby, Indiana
  9. Robert Henry Jr., UTSA
  10. Emmett Johnson, Nebraska
  11. Jeremiyah Love, Notre Dame
  12. Seth McGowan, Kentucky
  13. Jam Miller, Alabama
  14. Le’Veon Moss, Texas A&M
  15. Jadarian Price, Notre Dame
  16. Adam Randall, Clemson
  17. Desmond Reid, Pittsburgh
  18. Nicholas Singleton, Penn State
  19. J’Mari Taylor, Virginia
  20. Mike Washington Jr., Arkansas
  21. Noah Whittington, Oregon

WIDE RECEIVERS

  1. Aaron Anderson, LSU
  2. Vinny Anthony II, Wisconsin
  3. Chris Bell, Louisville
  4. Dillon Bell, Georgia
  5. Skyler Bell, UConn
  6. Malik Benson, Oregon
  7. Germie Bernard, Alabama
  8. Denzel Boston, Washington
  9. Zachariah Branch, Georgia
  10. Chris Brazzell II, Tennessee
  11. Barion Brown, LSU
  12. Deion Burks, Oklahoma
  13. Jeff Caldwell, Cincinnati
  14. Josh Cameron, Baylor
  15. Kevin Coleman Jr., Missouri
  16. KC Concepcion, Texas A&M
  17. Omar Cooper Jr., Indiana
  18. CJ Daniels, Miami
  19. Caleb Douglas, Texas Tech
  20. Malachi Fields, Notre Dame
  21. Emmanuel Henderson Jr., Kansas
  22. Chris Hilton Jr., LSU
  23. Jordan Hudson, SMU
  24. Ted Hurst, Georgia State
  25. Caullin Lacy, Louisville
  26. Bryce Lance, North Dakota State
  27. Ja’Kobi Lane, USC
  28. Kendrick Law, Kentucky
  29. Makai Lemon, USC
  30. Eric McAlister, TCU
  31. Donaven McCulley, Michigan
  32. Eric Rivers, Georgia Tech
  33. Chase Roberts, BYU
  34. Elijah Sarratt, Indiana
  35. De’Zhaun Stribling, Mississippi
  36. J. Michael Sturdivant, Florida
  37. Carnell Tate, Ohio State
  38. Zavion Thomas, LSU
  39. Brenen Thompson, Mississippi State
  40. Jordyn Tyson, Arizona State
  41. Reggie Virgil, Texas Tech
  42. Harrison Wallace III, Mississippi
  43. Jalen Walthall, Incarnate Word
  44. Kaden Wetjen, Iowa
  45. Antonio Williams, Clemson
  46. Colbie Young, Georgia

TIGHT ENDS

  1. Dallen Bentley, Utah
  2. Nate Boerkircher, Texas A&M
  3. Josh Cuevas, Alabama
  4. Oscar Delp, Georgia
  5. Khalil Dinkins, Penn State
  6. Jack Endries, Texas
  7. John Michael Gyllenborg, Wyoming
  8. Matthew Hibner, SMU
  9. Justin Joly, N.C. State
  10. Will Kacmarek, Ohio State
  11. Jaren Kanak, Oklahoma
  12. Miles Kitselman, Tennessee
  13. Max Klare, Ohio State
  14. Marlin Klein, Michigan
  15. Tanner Koziol, Houston
  16. RJ Maryland, SMU
  17. Lake McRee, USC
  18. Riley Nowakowski, Indiana
  19. Eli Raridon, Notre Dame
  20. DJ Rogers, TCU
  21. Sam Roush, Stanford
  22. Joe Royer, Cincinnati
  23. Kenyon Sadiq, Oregon
  24. Bauer Sharp, LSU
  25. Eli Stowers, Vanderbilt
  26. Michael Trigg, Baylor
  27. Dae’Quan Wright, Mississippi

OFFENSIVE LINEMEN

  1. Chris Adams, Memphis
  2. Austin Barber, Florida
  3. Evan Beerntsen, Northwestern
  4. Markel Bell, Miami
  5. Chase Bisontis, Texas A&M
  6. Jude Bowry, Boston College
  7. Parker Brailsford, Alabama
  8. Joshua Braun, Kentucky
  9. Travis Burke, Memphis
  10. Jager Burton, Kentucky
  11. DJ Campbell, Texas
  12. Fernando Carmona, Arkansas
  13. Kage Casey, Boise State
  14. Pat Coogan, Indiana
  15. Anez Cooper, Miami
  16. Dametrious Crownover, Texas A&M
  17. Enrique Cruz Jr., Kansas
  18. JC Davis, Illinois
  19. Garrett DiGiorgio, UCLA
  20. Gennings Dunker, Iowa
  21. Fa’alili Fa’amoe, Wake Forest
  22. Spencer Fano, Utah
  23. Jalen Farmer, Kentucky
  24. Monroe Freeling, Georgia
  25. Matt Gulbin, Michigan State
  26. Alex Harkey, Oregon
  27. Sam Hecht, Kansas State
  28. Alan Herron, Maryland
  29. Max Iheanachor, Arizona State
  30. Olaivavega Ioane, Penn State
  31. Logan Jones, Iowa
  32. Connor Lew, Auburn
  33. Caleb Lomu, Utah
  34. Francis Mauigoa, Miami
  35. Blake Miller, Clemson
  36. Micah Morris, Georgia
  37. Febechi Nwaiwu, Oklahoma
  38. Brian Parker II, Duke
  39. Diego Pounds, Mississippi
  40. Emmanuel Pregnon, Oregon
  41. Kadyn Proctor, Alabama
  42. Ar’maj Reed-Adams, Texas A&M
  43. Jaeden Roberts, Alabama
  44. Keylan Rutledge, Georgia Tech
  45. Billy Schrauth, Notre Dame
  46. Drew Shelton, Penn State
  47. Jake Slaughter, Florida
  48. Beau Stephens, Iowa
  49. Logan Taylor, Boston College
  50. Caleb Tiernan, Northwestern
  51. Keagen Trost, Missouri
  52. Dillon Wade, Auburn
  53. Aamil Wagner, Notre Dame
  54. Carver Willis, Washington
  55. Isaiah World, Oregon
  56. Jeremiah Wright, Auburn
  57. Trey Zuhn III, Texas A&M

DEFENSIVE LINEMEN

  1. Vincent Anthony Jr., Duke
  2. David Bailey, Texas Tech
  3. Rueben Bain Jr., Miami
  4. Cameron Ball, Arkansas
  5. Caleb Banks, Florida
  6. Jaishawn Barham, Michigan
  7. Nick Barrett, South Carolina
  8. Rayshaun Benny, Michigan
  9. DeMonte Capehart, Clemson
  10. Brandon Cleveland, N.C. State
  11. Dontay Corleone, Cincinnati
  12. Keyron Crawford, Auburn
  13. Caden Curry, Ohio State
  14. Dani Dennis-Sutton, Penn State
  15. Zane Durant, Penn State
  16. Bryson Eason, Tennessee
  17. Deven Eastern, Minnesota
  18. Logan Fano, Utah
  19. Keldric Faulk, Auburn
  20. Skyler Gill-Howard, Texas Tech
  21. George Gumbs Jr., Florida
  22. David Gusta, Kentucky
  23. Gracen Halton, Oklahoma
  24. Zxavian Harris, Mississippi
  25. Romello Height, Texas Tech
  26. Cashius Howell, Texas A&M
  27. Aidan Hubbard, Northwestern
  28. Lee Hunter, Texas Tech
  29. Quintayvious Hutchins, Boston College
  30. Gabe Jacas, Illinois
  31. Darrell Jackson Jr., Florida State
  32. Bobby Jamison-Travis, Auburn
  33. Marvin Jones Jr., Oklahoma
  34. Joshua Josephs, Tennessee
  35. Tim Keenan III, Alabama
  36. Nyjalik Kelly, UCF
  37. Malachi Lawrence, UCF
  38. Max Llewellyn, Iowa
  39. Anthony Lucas, USC
  40. Jackie Marshall, Baylor
  41. Chris McClellan, Missouri
  42. Kayden McDonald, Ohio State
  43. Akheem Mesidor, Miami
  44. Christen Miller, Georgia
  45. Derrick Moore, Michigan
  46. Trey Moore, Texas
  47. Tyler Onyedim, Texas A&M
  48. Domonique Orange, Iowa State
  49. LT Overton, Alabama
  50. T.J. Parker, Clemson
  51. Patrick Payton, LSU
  52. Kaleb Proctor, Southeastern Louisiana
  53. Jack Pyburn, LSU
  54. Albert Regis, Texas A&M
  55. Mason Reiger, Wisconsin
  56. Tyreak Sapp, Florida
  57. Gary Smith III, UCLA
  58. R Mason Thomas, Oklahoma
  59. Nadame Tucker, Western Michigan
  60. Damonic Williams, Oklahoma
  61. Wesley Williams, Duke
  62. Peter Woods, Clemson
  63. Zion Young, Missouri

LINEBACKERS

  1. CJ Allen, Georgia
  2. Lander Barton, Utah
  3. Wesley Bissainthe, Miami
  4. Bryce Boettcher, Oregon
  5. Kendal Daniels, Oklahoma
  6. Kaleb Elarms-Orr, TCU
  7. Keyshaun Elliott, Arizona State
  8. Aiden Fisher, Indiana
  9. Eric Gentry, USC
  10. Jake Golday, Cincinnati
  11. Owen Heinecke, Oklahoma
  12. Anthony Hill Jr., Texas
  13. Justin Jefferson, Alabama
  14. Jack Kelly, BYU
  15. Deontae Lawson, Alabama
  16. Kyle Louis, Pittsburgh
  17. Red Murdock, Buffalo
  18. Namdi Obiazor, TCU
  19. Harold Perkins Jr., LSU
  20. Arvell Reese, Ohio State
  21. Jacob Rodriguez, Texas Tech
  22. Jimmy Rolder, Michigan
  23. Karson Sharar, Iowa
  24. Xavian Sorey Jr., Arkansas
  25. Sonny Styles, Ohio State
  26. Josiah Trotter, Missouri
  27. Scooby Williams, Texas A&M
  28. Wade Woodaz, Clemson
  29. Taurean York, Texas A&M

DEFENSIVE BACKS

  1. Keith Abney II, Arizona State
  2. Marcus Allen, North Carolina
  3. Jadon Canady, Oregon
  4. Brandon Cisse, South Carolina
  5. Bud Clark, TCU
  6. Tacario Davis, Washington
  7. Mansoor Delane, LSU
  8. Charles Demmings, Stephen F. Austin
  9. Thaddeus Dixon, North Carolina
  10. Caleb Downs, Ohio State
  11. Daylen Everette, Georgia
  12. Bishop Fitzgerald, USC
  13. Andre Fuller, Toledo
  14. Jaylon Guilbeau, Texas
  15. TJ Hall, Iowa
  16. Ahmari Harvey, Georgia Tech
  17. A.J. Haulcy, LSU
  18. Colton Hood, Tennessee
  19. Jalen Huskey, Maryland
  20. Davison Igbinosun, Ohio State
  21. Domani Jackson, Alabama
  22. Chris Johnson, San Diego State
  23. Dalton Johnson, Arizona
  24. Jalon Kilgore, South Carolina
  25. Will Lee III, Texas A&M
  26. Hezekiah Masses, Cal
  27. Jermod McCoy, Tennessee
  28. Latrell McCutchin Sr., Houston
  29. Emmanuel McNeil-Warren, Toledo
  30. Devin Moore, Florida
  31. Louis Moore, Indiana
  32. Ahmaad Moses, SMU
  33. Malik Muhammad, Texas
  34. Julian Neal, Arkansas
  35. Xavier Nwankpa, Iowa
  36. VJ Payne, Kansas State
  37. D’Angelo Ponds, Indiana
  38. Toriano Pride Jr., Missouri
  39. Ephesians Prysock, Washington
  40. Kamari Ramsey, USC
  41. Chandler Rivers, Duke
  42. Keionte Scott, Miami
  43. DeShon Singleton, Nebraska
  44. Avery Smith, Toledo
  45. Genesis Smith, Arizona
  46. Robert Spears-Jennings, Oklahoma
  47. Treydan Stukes, Arizona
  48. Lorenzo Styles Jr., Ohio State
  49. Michael Taaffe, Texas
  50. Avieon Terrell, Clemson
  51. Dillon Thieneman, Oregon
  52. Jakobe Thomas, Miami
  53. Zakee Wheatley, Penn State
  54. Collin Wright, Stanford

SPECIALISTS

  1. Tommy Doman Jr., Florida
  2. Ryan Eckley, Michigan State
  3. Trey Smack, Florida
  4. Drew Stevens, Iowa
  5. Jack Stonehouse, Syracuse
  6. Brett Thorson, Georgia
  7. Dominic Zvada, Michigan

