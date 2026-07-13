NFL Career Earnings Leaders

Here’s a look at the highest career earnings for NFL players, as tracked by Over The Cap. The first table is the top 100 players, followed by tables for each position.
Active players are noted by an open dash in the years played column. For example, Steelers QB Aaron Rodgers (2005-).
Top 100 Highest-Paid Players
|Rank
|Player
|Pos.
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Matt Stafford
|QB
|2009‑
|$408,000,000
|2
|Aaron Rodgers
|QB
|2005‑
|$395,812,794
|3
|Kirk Cousins
|QB
|2012‑
|$331,469,288
|4
|Tom Brady
|QB
|2000‑2022
|$317,619,794
|5
|Russell Wilson
|QB
|2012‑2025
|$315,840,123
|6
|Matt Ryan
|QB
|2008‑2022
|$306,205,882
|7
|Dak Prescott
|QB
|2016‑
|$295,437,392
|8
|Drew Brees
|QB
|2001‑2020
|$273,933,000
|9
|Ben Roethlisberger
|QB
|2004‑2021
|$266,724,382
|10
|Jared Goff
|QB
|2016‑
|$259,607,504
|11
|Peyton Manning
|QB
|1998‑2015
|$247,714,000
|12
|Trent Williams
|LT
|2010‑
|$242,916,257
|13
|Philip Rivers
|QB
|2004‑2025
|$242,428,889
|14
|Deshaun Watson
|QB
|2017‑
|$234,761,982
|15
|Eli Manning
|QB
|2004‑2019
|$232,490,000
|16
|Patrick Mahomes
|QB
|2017‑
|$231,902,962
|17
|Alex Smith
|QB
|2005‑2020
|$210,000,000
|18
|Josh Allen
|QB
|2018‑
|$207,404,439
|19
|Kyler Murray
|QB
|2019‑
|$206,791,784
|20
|Derek Carr
|QB
|2014‑2024
|$205,519,283
|21
|Von Miller
|EDGE
|2011‑2025
|$198,744,881
|22
|Khalil Mack
|EDGE
|2014‑
|$197,273,002
|23
|Ryan Tannehill
|QB
|2012‑2023
|$195,050,979
|24
|Lamar Jackson
|QB
|2018‑
|$186,987,652
|25
|Danielle Hunter
|EDGE
|2015‑
|$186,091,224
|26
|Joe Flacco
|QB
|2008‑
|$185,485,338
|27
|Myles Garrett
|EDGE
|2017‑
|$185,156,342
|28
|Larry Fitzgerald
|WR
|2004‑2020
|$182,490,000
|29
|Tua Tagovailoa
|QB
|2020‑
|$178,314,083
|30
|Joe Burrow
|QB
|2020‑
|$177,155,118
|31
|Laremy Tunsil
|LT
|2016‑
|$174,763,532
|32
|Carson Palmer
|QB
|2003‑2017
|$172,500,000
|33
|Ndamukong Suh
|DT, DE
|2010‑2022
|$168,007,206
|34
|Mike Evans
|WR
|2014‑
|$166,953,360
|35
|Daniel Jones
|QB
|2019‑
|$166,856,856
|36
|Lane Johnson
|RT, LT
|2013‑
|$166,268,940
|37
|Aaron Donald
|DE
|2014‑2023
|$162,028,500
|38
|Cameron Heyward
|DE
|2011‑
|$161,255,028
|39
|Julius Peppers
|EDGE
|2002‑2018
|$159,297,706
|40
|Jimmy Garoppolo
|QB
|2014‑2025
|$157,956,145
|41
|Leonard Williams
|DE
|2015‑
|$157,282,368
|42
|Justin Herbert
|QB
|2020‑
|$156,082,754
|43
|Joey Bosa
|EDGE
|2016‑2025
|$156,073,672
|44
|T.J. Watt
|EDGE
|2017‑
|$154,902,281
|45
|Calais Campbell
|DE, EDGE
|2008‑
|$154,269,500
|46
|Cameron Jordan
|EDGE
|2011‑
|$153,638,635
|47
|Chris Jones
|DT
|2016‑
|$150,247,912
|48
|Davante Adams
|WR
|2014‑
|$149,858,402
|49
|Stefon Diggs
|WR
|2015‑2025
|$149,545,594
|50
|Jake Matthews
|LT
|2014‑
|$149,484,323
|51
|DeAndre Hopkins
|WR
|2013‑2025
|$148,145,588
|52
|Julio Jones
|WR
|2011‑2023
|$147,319,044
|53
|Jalen Ramsey
|CB
|2016‑
|$144,653,998
|54
|Tyreek Hill
|WR
|2016‑2025
|$143,684,785
|55
|Brett Favre
|QB
|1991‑2010
|$141,407,000
|56
|Demarcus Lawrence
|EDGE
|2014‑
|$140,883,035
|57
|Keenan Allen
|WR
|2013‑2025
|$139,164,800
|58
|Amari Cooper
|WR
|2015‑2024
|$138,337,120
|59
|DeForest Buckner
|DT
|2016‑
|$137,568,990
|60
|Cam Newton
|QB
|2011‑2021
|$134,735,498
|61
|Carson Wentz
|QB
|2016‑
|$134,415,396
|62
|Mario Williams
|EDGE
|2006‑2016
|$132,400,000
|63
|Nick Bosa
|EDGE
|2019‑
|$131,927,395
|64
|Chandler Jones
|EDGE
|2012‑2022
|$131,507,054
|65
|Sam Bradford
|QB
|2010‑2017
|$129,982,500
|66
|J.J. Watt
|DE
|2011‑2022
|$129,706,498
|67
|Fletcher Cox
|DT
|2012‑2023
|$128,422,551
|68
|Jay Cutler
|QB
|2006‑2017
|$127,874,999
|69
|Tony Romo
|QB
|2003‑2016
|$127,420,000
|70
|Ronnie Stanley
|LT
|2016‑
|$126,570,920
|71
|Gerald McCoy
|DT, DE
|2010‑2021
|$126,088,333
|72
|Darrelle Revis
|CB
|2007‑2017
|$125,014,441
|73
|Tyron Smith
|LT
|2011‑2024
|$124,785,098
|74
|Brandin Cooks
|WR
|2014‑2025
|$124,628,433
|75
|Joe Haden
|CB
|2010‑2021
|$123,756,742
|76
|Geno Smith
|QB
|2013‑
|$123,714,603
|77
|David Bakhtiari
|LT
|2013‑2023
|$122,939,930
|78
|Grady Jarrett
|DT
|2015‑
|$120,875,440
|79
|Jason Peters
|LT, RG, RT
|2004‑2024
|$119,902,735
|80
|Darius Slay
|CB
|2013‑2025
|$119,409,441
|81
|Bobby Wagner
|LB
|2012‑2025
|$118,645,298
|82
|Michael Vick
|QB
|2001‑2015
|$118,645,000
|83
|A.J. Green
|WR
|2011‑2022
|$118,335,098
|84
|Trey Hendrickson
|EDGE
|2017‑
|$117,218,758
|85
|Andy Dalton
|QB
|2011‑
|$116,589,198
|86
|Baker Mayfield
|QB
|2018‑
|$115,800,980
|87
|Terron Armstead
|LT
|2013‑2024
|$115,771,377
|88
|Stephon Gilmore
|CB
|2012‑2024
|$115,376,444
|89
|Duane Brown
|LT, RT
|2008‑2023
|$114,286,823
|90
|Arik Armstead
|DE, EDGE
|2015‑
|$114,040,393
|91
|Patrick Peterson
|CB
|2011‑2023
|$113,911,480
|92
|Terrell Suggs
|EDGE
|2003‑2019
|$113,310,000
|93
|Javon Hargrave
|DT
|2016‑
|$112,863,373
|94
|Travis Kelce
|TE
|2013‑
|$112,604,466
|95
|Robert Quinn
|EDGE
|2011‑2022
|$112,358,826
|96
|Andrew Whitworth
|LT
|2006‑2021
|$112,030,000
|97
|Jordan Love
|QB
|2020‑
|$111,848,176
|98
|Zack Martin
|RG
|2014‑2024
|$111,658,798
|99
|Jalen Hurts
|QB
|2020‑
|$111,397,560
|100
|Cooper Kupp
|WR
|2017‑
|$110,973,924
Quarterbacks
|Rank
|Player
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Matt Stafford
|2009‑
|$408,000,000
|2
|Aaron Rodgers
|2005‑
|$395,812,794
|3
|Kirk Cousins
|2012‑
|$331,469,288
|4
|Tom Brady
|2000‑2022
|$317,619,794
|5
|Russell Wilson
|2012‑2025
|$315,840,123
|6
|Matt Ryan
|2008‑2022
|$306,205,882
|7
|Dak Prescott
|2016‑
|$295,437,392
|8
|Drew Brees
|2001‑2020
|$273,933,000
|9
|Ben Roethlisberger
|2004‑2021
|$266,724,382
|10
|Jared Goff
|2016‑
|$259,607,504
|11
|Peyton Manning
|1998‑2015
|$247,714,000
|12
|Philip Rivers
|2004‑2025
|$242,428,889
|13
|Deshaun Watson
|2017‑
|$234,761,982
|14
|Eli Manning
|2004‑2019
|$232,490,000
|15
|Patrick Mahomes
|2017‑
|$231,902,962
|16
|Alex Smith
|2005‑2020
|$210,000,000
|17
|Josh Allen
|2018‑
|$207,404,439
|18
|Kyler Murray
|2019‑
|$206,791,784
|19
|Derek Carr
|2014‑2024
|$205,519,283
|20
|Ryan Tannehill
|2012‑2023
|$195,050,979
|21
|Lamar Jackson
|2018‑
|$186,987,652
|22
|Joe Flacco
|2008‑
|$185,485,338
|23
|Tua Tagovailoa
|2020‑
|$178,314,083
|24
|Joe Burrow
|2020‑
|$177,155,118
|25
|Carson Palmer
|2003‑2017
|$172,500,000
|26
|Daniel Jones
|2019‑
|$166,856,856
|27
|Jimmy Garoppolo
|2014‑2025
|$157,956,145
|28
|Justin Herbert
|2020‑
|$156,082,754
|29
|Brett Favre
|1991‑2010
|$141,407,000
|30
|Cam Newton
|2011‑2021
|$134,735,498
Running Backs
|Rank
|Player
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Adrian Peterson
|2007‑2021
|$102,596,360
|2
|Christian McCaffrey
|2017‑
|$97,405,363
|3
|Derrick Henry
|2016‑
|$81,849,106
|4
|Saquon Barkley
|2018‑
|$80,192,750
|5
|Ezekiel Elliott
|2016‑2024
|$75,852,027
|6
|Alvin Kamara
|2017‑
|$67,645,037
|7
|Reggie Bush
|2006‑2016
|$63,043,750
|8
|Frank Gore
|2005‑2020
|$62,949,625
|9
|LeSean McCoy
|2009‑2020
|$61,247,123
|10
|LaDainian Tomlinson
|2001‑2011
|$60,450,000
|11
|Marshawn Lynch
|2007‑2019
|$58,085,000
|12
|Emmitt Smith
|1990‑2004
|$56,276,000
|13
|Joe Mixon
|2017‑2025
|$55,390,486
|14
|Steven Jackson
|2004‑2015
|$52,336,618
|15
|Marshall Faulk
|1994‑2007
|$51,765,000
|16
|Todd Gurley
|2015‑2020
|$51,503,202
|17
|Aaron Jones
|2017‑
|$51,493,242
|18
|Jonathan Stewart
|2008‑2018
|$51,218,750
|19
|Clinton Portis
|2002‑2010
|$48,544,750
|20
|Darren McFadden
|2008‑2016
|$47,637,500
|21
|Chris Johnson
|2008‑2016
|$47,190,304
|22
|Curtis Martin
|1995‑2006
|$46,882,633
|23
|Josh Jacobs
|2019‑
|$46,265,574
|24
|DeAngelo Williams
|2006‑2016
|$45,125,000
|25
|Le’Veon Bell
|2013‑2021
|$44,808,885
|26
|Darren Sproles
|2005‑2019
|$44,651,100
|27
|Matt Forte
|2008‑2017
|$43,714,625
|28
|Jamaal Charles
|2008‑2017
|$41,957,647
|29
|Dalvin Cook
|2017‑2024
|$41,480,319
|30
|Nick Chubb
|2018‑2025
|$40,764,666
Fullbacks
|Rank
|Player
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Kyle Juszczyk
|2013‑
|$46,287,055
|2
|Patrick Ricard
|2017‑
|$25,294,000
|3
|C.J. Ham
|2020‑2025
|$17,753,500
|4
|Alec Ingold
|2022‑
|$16,060,000
|5
|Mike Tolbert
|2008‑2017
|$15,847,500
|6
|John Kuhn
|2005‑2017
|$14,212,284
|7
|Derek Watt
|2016‑2022
|$12,219,680
|8
|Marcel Reece
|2008‑2016
|$11,910,848
|9
|Jerome Felton
|2008‑2016
|$11,749,041
|10
|Reggie Gilliam
|2020‑
|$11,299,000
|11
|Le’Ron McClain
|2007‑2013
|$11,040,000
|12
|Jamize Olawale
|2012‑2020
|$10,948,665
|13
|Keith Smith
|2016‑2023
|$10,789,442
|14
|Michael Burton
|2015‑
|$10,047,150
|15
|Anthony Sherman
|2011‑2018
|$9,996,900
Wide Receivers
|Rank
|Player
|Years Active
|
|1
|Larry Fitzgerald
|2004‑2020
|$182,490,000
|2
|Mike Evans
|2014‑
|$166,953,360
|3
|Davante Adams
|2014‑
|$149,858,402
|4
|Stefon Diggs
|2015‑2025
|$149,545,594
|5
|DeAndre Hopkins
|2013‑2025
|$148,145,588
|6
|Julio Jones
|2011‑2023
|$147,319,044
|7
|Tyreek Hill
|2016‑2025
|$143,684,785
|8
|Keenan Allen
|2013‑2025
|$139,164,800
|9
|Amari Cooper
|2015‑2024
|$138,337,120
|10
|Brandin Cooks
|2014‑2025
|$124,628,433
|11
|A.J. Green
|2011‑2022
|$118,335,098
|12
|Cooper Kupp
|2017‑
|$110,973,924
|13
|Calvin Johnson
|2007‑2015
|$110,750,000
|14
|Andre Johnson
|2003‑2015
|$106,023,529
|15
|Chris Godwin
|2017‑
|$102,631,664
|16
|Odell Beckham Jr.
|2014‑
|$99,115,198
|17
|D.J. Moore
|2018‑
|$96,171,314
|18
|D.K. Metcalf
|2019‑
|$96,130,123
|19
|Allen Robinson
|2014‑2024
|$95,187,525
|20
|Tyler Lockett
|2015‑2025
|$92,571,530
|21
|Terry McLaurin
|2019‑
|$91,483,789
|22
|DeSean Jackson
|2008‑2021
|$91,477,300
|23
|A.J. Brown
|2019‑
|$91,367,061
|24
|Adam Thielen
|2013‑2025
|$88,540,573
|25
|Antonio Brown
|2010‑2020
|$88,228,369
|26
|Mike Williams
|2017‑2024
|$86,220,056
|27
|Randy Moss
|1998‑2012
|$84,809,392
|28
|Justin Jefferson
|2020‑
|$83,115,806
|29
|Deebo Samuel
|2019‑2025
|$82,757,010
|30
|Steve Smith Sr.
|2001‑2016
|$81,874,471
Tight Ends
|Rank
|Player
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Travis Kelce
|2013‑
|$112,604,466
|2
|George Kittle
|2017‑
|$83,684,530
|3
|Jimmy Graham
|2010‑2023
|$82,615,640
|4
|Zach Ertz
|2013‑2025
|$80,799,868
|5
|Vernon Davis
|2006‑2019
|$79,468,750
|6
|Jason Witten
|2003‑2020
|$76,003,000
|7
|Hunter Henry
|2016‑
|$74,502,013
|8
|Tony Gonzalez
|1997‑2013
|$74,293,750
|9
|Rob Gronkowski
|2010‑2021
|$72,418,125
|10
|Antonio Gates
|2003‑2018
|$71,363,765
|11
|Mark Andrews
|2018‑
|$71,024,219
|12
|David Njoku
|2017‑
|$70,226,579
|13
|Greg Olsen
|2007‑2020
|$69,198,718
|14
|Marcedes Lewis
|2006‑2025
|$65,020,554
|15
|Evan Engram
|2017‑
|$63,066,252
|16
|Dallas Goedert
|2018‑
|$62,697,632
|17
|T.J. Hockenson
|2019‑
|$61,413,520
|18
|Kyle Pitts
|2021‑
|$60,573,496
|19
|Kyle Rudolph
|2011‑2022
|$59,879,851
|20
|Jared Cook
|2009‑2021
|$57,620,000
|21
|Dalton Schultz
|2018‑
|$56,086,944
|22
|Jonnu Smith
|2017‑2025
|$53,126,993
|23
|Taysom Hill
|2021‑2025
|$52,414,000
|24
|Tyler Higbee
|2016‑
|$51,383,213
|25
|Dawson Knox
|2019‑
|$48,392,180
|26
|Delanie Walker
|2006‑2019
|$46,868,875
|27
|Austin Hooper
|2016‑
|$45,894,524
|28
|Heath Miller
|2005‑2015
|$45,590,000
|29
|Darren Waller
|2015‑2025
|$44,050,241
|30
|Kellen Winslow
|2004‑2013
|$39,456,912
Offensive Tackles
|Rank
|Player
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Trent Williams
|2010‑
|$242,916,257
|2
|Laremy Tunsil
|2016‑
|$174,763,532
|3
|Lane Johnson
|2016‑
|$149,644,558
|4
|Jake Matthews
|2014‑
|$149,484,323
|5
|Ronnie Stanley
|2016‑
|$126,570,920
|6
|Tyron Smith
|2011‑2024
|$124,785,098
|7
|David Bakhtiari
|2013‑2023
|$122,939,930
|8
|Jason Peters
|2004‑2024
|$119,384,957
|9
|Terron Armstead
|2013‑2024
|$115,771,377
|10
|Andrew Whitworth
|2006‑2021
|$112,030,000
|11
|Joe Thomas
|2007‑2017
|$110,000,000
|12
|Russell Okung
|2010‑2020
|$109,249,999
|13
|Duane Brown
|2012‑2023
|$106,094,735
|14
|Taylor Decker
|2016‑2025
|$101,386,978
|15
|Garett Bolles
|2017‑
|$98,062,751
|16
|Taylor Moton
|2017‑
|$97,463,150
|17
|Jack Conklin
|2016‑2025
|$95,603,541
|18
|Joe Staley
|2007‑2019
|$89,052,250
|19
|D.J. Humphries
|2015‑2025
|$88,888,582
|20
|Kolton Miller
|2018‑
|$88,600,310
|21
|Dion Dawkins
|2017‑
|$85,993,528
|22
|Eric Fisher
|2013‑2022
|$82,770,137
|23
|Taylor Lewan
|2014‑2022
|$82,573,239
|24
|Mike McGlinchey
|2018‑
|$81,981,876
|25
|Tytus Howard
|2019‑
|$81,524,608
|26
|Andrew Thomas
|2020‑
|$81,273,529
|27
|Brian O’Neill
|2018‑
|$78,695,970
|28
|Braden Smith
|2018‑
|$77,585,730
|29
|Jordan Mailata
|2018‑
|$76,487,569
|30
|Anthony Castonzo
|2011‑2020
|$76,251,096
Guards
|Rank
|Player
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Zack Martin
|2014‑2024
|$111,658,798
|2
|Brandon Scherff
|2015‑2024
|$110,306,638
|3
|Joel Bitonio
|2014‑2025
|$107,079,346
|4
|Joe Thuney
|2016‑
|$101,269,428
|5
|Kevin Zeitler
|2012‑2025
|$101,069,200
|6
|Quenton Nelson
|2018‑
|$100,711,971
|7
|Chris Lindstrom
|2019‑
|$77,410,756
|8
|Rodger Saffold
|2014‑2023
|$72,489,855
|9
|Marshal Yanda
|2007‑2019
|$70,219,347
|10
|Shaquille Mason
|2015‑2024
|$63,354,200
|11
|Elgton Jenkins
|2022‑
|$60,967,530
|12
|Wyatt Teller
|2018‑2025
|$60,566,536
|13
|Brandon Brooks
|2012‑2021
|$58,639,436
|14
|Laken Tomlinson
|2015‑2025
|$58,054,129
|15
|Andrew Norwell
|2014‑2022
|$58,028,000
|16
|David DeCastro
|2012‑2020
|$57,133,898
|17
|Gabe Jackson
|2014‑2023
|$56,166,086
|18
|Jahri Evans
|2006‑2017
|$55,648,300
|19
|Steve Hutchinson
|2001‑2012
|$55,424,000
|20
|Andrus Peat
|2015‑2022
|$54,868,496
|21
|Alan Faneca
|1998‑2010
|$54,765,000
|22
|Justin Pugh
|2013‑2023
|$54,240,749
|23
|Robert Hunt
|2020‑
|$53,348,867
|24
|Isaac Seumalo
|2016‑
|$53,340,864
|25
|Kelechi Osemele
|2012‑2020
|$51,933,370
|26
|Logan Mankins
|2005‑2015
|$51,915,294
|27
|Josh Sitton
|2008‑2018
|$51,696,500
|28
|Mike Iupati
|2010‑2020
|$47,047,863
|29
|Cody Whitehair
|2019‑2024
|$44,376,078
|30
|Trai Turner
|2014‑2023
|$44,124,499
Centers
|Rank
|Player
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Jason Kelce
|2011‑2023
|$88,840,432
|2
|Alex Mack
|2009‑2021
|$83,600,000
|3
|Rodney Hudson
|2011‑2022
|$83,286,100
|4
|Ryan Kelly
|2016‑2025
|$79,298,633
|5
|Ryan Kalil
|2007‑2019
|$75,353,750
|6
|Maurkice Pouncey
|2010‑2020
|$74,660,434
|7
|Ryan Jensen
|2013‑2023
|$72,046,415
|8
|Corey Linsley
|2014‑2023
|$65,512,000
|9
|Mitch Morse
|2015‑2024
|$65,083,082
|10
|Mike Pouncey
|2011‑2020
|$61,259,695
|11
|Frank Ragnow
|2018‑2024
|$57,812,728
|12
|Nick Mangold
|2006‑2016
|$56,328,000
|13
|Eric Wood
|2009‑2017
|$48,135,000
|14
|Max Unger
|2009‑2018
|$45,527,000
|15
|Erik McCoy
|2019‑
|$45,055,047
Interior Defenders
|Rank
|Player
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Ndamukong Suh
|2010‑2022
|$168,007,206
|2
|Aaron Donald
|2014‑2023
|$162,028,500
|3
|Cameron Heyward
|2011‑
|$161,255,028
|4
|Leonard Williams
|2015‑
|$157,282,368
|5
|Calais Campbell
|2008‑2025
|$152,019,500
|6
|Chris Jones
|2016‑
|$150,247,912
|7
|DeForest Buckner
|2016‑
|$137,568,990
|8
|J.J. Watt
|2011‑2022
|$129,706,498
|9
|Fletcher Cox
|2012‑2023
|$128,422,551
|10
|Gerald McCoy
|2010‑2021
|$126,088,333
|11
|Grady Jarrett
|2015‑
|$120,875,440
|12
|Javon Hargrave
|2016‑
|$112,863,373
|13
|Kenny Clark
|2016‑
|$104,749,056
|14
|Geno Atkins
|2010‑2020
|$95,982,448
|15
|Jonathan Allen
|2017‑
|$93,546,775
|16
|Jeffery Simmons
|2019‑
|$92,673,305
|17
|Quinnen Williams
|2019‑
|$91,140,448
|18
|Marcell Dareus
|2011‑2019
|$89,532,006
|19
|Richard Seymour
|2001‑2012
|$89,505,000
|20
|Daron Payne
|2018‑
|$89,390,693
|21
|Haloti Ngata
|2006‑2018
|$86,031,250
|22
|D.J. Reader
|2016‑
|$82,927,793
|23
|Vita Vea
|2018‑
|$76,382,207
|24
|Christian Wilkins
|2019‑2024
|$75,996,098
|25
|Jurrell Casey
|2011‑2020
|$73,299,936
|26
|David Onyemata
|2016‑
|$73,238,226
|27
|Dexter Lawrence
|2019‑
|$72,706,922
|28
|Linval Joseph
|2010‑2024
|$72,526,676
|29
|Malik Jackson
|2012‑2021
|$72,050,612
|30
|Dalvin Tomlinson
|2017‑
|$71,042,690
Edge Rushers
|Rank
|Player
|Years Active
|
|1
|Von Miller
|2011‑2025
|$198,744,881
|2
|Khalil Mack
|2014‑
|$197,273,002
|3
|Danielle Hunter
|2015‑
|$186,091,224
|4
|Myles Garrett
|2017‑
|$185,156,342
|5
|Julius Peppers
|2002‑2018
|$159,297,706
|6
|Joey Bosa
|2016‑2025
|$156,073,672
|7
|T.J. Watt
|2017‑
|$154,902,281
|8
|Cameron Jordan
|2011‑
|$153,638,635
|9
|Demarcus Lawrence
|2014‑
|$140,883,035
|10
|Mario Williams
|2006‑2016
|$132,400,000
|11
|Nick Bosa
|2019‑
|$131,927,395
|12
|Chandler Jones
|2012‑2022
|$131,507,054
|13
|Trey Hendrickson
|2017‑
|$117,218,758
|14
|Terrell Suggs
|2003‑2019
|$113,310,000
|15
|Robert Quinn
|2011‑2022
|$112,358,826
|16
|Bradley Chubb
|2018‑
|$109,595,240
|17
|Justin Houston
|2011‑2023
|$107,097,248
|18
|Josh Hines-Allen
|2019‑
|$101,605,224
|19
|Jason Pierre-Paul
|2010‑2025
|$101,587,000
|20
|Brandon Graham
|2010‑2025
|$100,852,444
|21
|Jadeveon Clowney
|2014‑2025
|$99,520,469
|22
|Brian Burns
|2019‑
|$97,602,182
|23
|Dwight Freeney
|2002‑2017
|$97,224,316
|24
|Maxx Crosby
|2019‑
|$95,908,264
|25
|Rashan Gary
|2019‑
|$94,860,018
|26
|Chris Long
|2008‑2018
|$92,940,000
|27
|Jared Allen
|2004‑2015
|$92,552,569
|28
|Leonard Floyd
|2016‑2025
|$91,582,990
|29
|Jerry Hughes
|2010‑2024
|$91,544,118
|30
|Za’Darius Smith
|2015‑2024
|$91,511,637
Linebackers
|Rank
|Player
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Bobby Wagner
|2012‑2025
|$118,645,298
|2
|Lavonte David
|2012‑2025
|$103,796,732
|3
|C.J. Mosley
|2014‑2024
|$98,756,002
|4
|Ray Lewis
|1996‑2012
|$95,735,000
|5
|Tremaine Edmunds
|2018‑
|$93,375,544
|6
|Roquan Smith
|2018‑
|$88,472,166
|7
|Demario Davis
|2012‑
|$87,574,960
|8
|Fred Warner
|2018‑
|$83,032,796
|9
|Karlos Dansby
|2004‑2017
|$69,947,000
|10
|Shaq Thompson
|2015‑2025
|$69,114,550
|11
|Thomas Davis
|2005‑2020
|$68,905,794
|12
|Lawrence Timmons
|2007‑2017
|$67,088,426
|13
|Anthony Barr
|2014‑2023
|$63,446,766
|14
|Luke Kuechly
|2012‑2019
|$63,436,779
|15
|Matt Milano
|2017‑2025
|$61,040,369
|16
|Brian Urlacher
|2000‑2012
|$60,675,000
|17
|Foyesade Oluokun
|2018‑
|$60,261,981
|18
|Junior Seau
|1990‑2009
|$60,223,235
|19
|David Harris
|2007‑2017
|$57,085,000
|20
|Eric Kendricks
|2015‑2025
|$56,093,137
|21
|Derrick Johnson
|2005‑2017
|$54,675,000
|22
|Deion Jones
|2016‑2025
|$53,961,451
|23
|London Fletcher
|1998‑2013
|$53,611,000
|24
|Jamie Collins
|2013‑2022
|$53,467,250
|25
|Shaquille Leonard
|2018‑2023
|$52,534,764
|26
|Lance Briggs
|2003‑2014
|$52,527,600
|27
|Dont’a Hightower
|2012‑2021
|$52,014,066
|28
|Chad Greenway
|2006‑2016
|$51,875,000
|29
|Paul Posluszny
|2007‑2017
|$51,250,000
|30
|A.J. Hawk
|2006‑2015
|$50,500,809
Cornerbacks
|Rank
|Player
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Jalen Ramsey
|2016‑
|$144,653,998
|2
|Darrelle Revis
|2007‑2017
|$125,014,441
|3
|Joe Haden
|2010‑2021
|$123,756,742
|4
|Darius Slay
|2013‑2025
|$119,409,441
|5
|Stephon Gilmore
|2012‑2024
|$115,376,444
|6
|Patrick Peterson
|2011‑2023
|$113,911,480
|7
|Champ Bailey
|1999‑2013
|$108,132,025
|8
|Marshon Lattimore
|2017‑2025
|$104,706,324
|9
|Denzel Ward
|2018‑
|$103,254,299
|10
|Marlon Humphrey
|2017‑
|$100,841,480
|11
|Charles Woodson
|1998‑2012
|$93,330,500
|12
|Xavien Howard
|2016‑2023
|$89,791,927
|13
|Johnathan Joseph
|2006‑2020
|$84,358,052
|14
|Richard Sherman
|2011‑2021
|$80,133,424
|15
|Janoris Jenkins
|2012‑2022
|$78,029,304
|16
|Jaire Alexander
|2018‑2024
|$75,624,904
|17
|Carlton Davis
|2018‑
|$74,757,347
|18
|Tre’Davious White
|2017‑2025
|$73,831,815
|19
|Josh Norman
|2012‑2023
|$72,412,110
|20
|Aqib Talib
|2008‑2019
|$72,107,115
|21
|Nnamdi Asomugha
|2003‑2012
|$71,125,750
|22
|Byron Jones
|2015‑2022
|$71,062,938
|23
|Brandon Carr
|2008‑2019
|$69,209,276
|24
|Trumaine Johnson
|2012‑2019
|$68,506,576
|25
|Charvarius Ward
|2018‑
|$68,299,000
|26
|Chris Harris Jr.
|2011‑2022
|$68,105,110
|27
|Desmond Trufant
|2013‑2021
|$64,372,652
|28
|Tramon Williams
|2006‑2020
|$64,088,118
|29
|Marcus Peters
|2015‑2022
|$63,776,321
|30
|Kyle Fuller
|2014‑2022
|$63,687,000
Safeties
|Rank
|Player
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Harrison Smith
|2012‑2025
|$107,148,311
|2
|Tyrann Mathieu
|2013‑2024
|$97,356,853
|3
|Eric Berry
|2010‑2018
|$93,701,000
|4
|Minkah Fitzpatrick
|2018‑
|$92,572,003
|5
|Devin McCourty
|2010‑2022
|$92,567,500
|6
|Derwin James
|2018‑
|$91,765,090
|7
|Budda Baker
|2017‑
|$88,059,787
|8
|Earl Thomas
|2010‑2019
|$82,700,000
|9
|Kevin Byard
|2016‑
|$76,575,192
|10
|Malcolm Jenkins
|2009‑2021
|$75,700,000
|11
|Troy Polamalu
|2003‑2014
|$71,622,000
|12
|Eric Weddle
|2007‑2021
|$69,915,525
|13
|Jamal Adams
|2017‑2023
|$69,806,708
|14
|Justin Simmons
|2016‑2024
|$69,758,420
|15
|Jessie Bates III
|2018‑
|$69,137,115
|16
|Antrel Rolle
|2005‑2015
|$62,115,000
|17
|Marcus Williams
|2017‑2025
|$61,184,076
|18
|Reshad Jones
|2010‑2019
|$58,106,182
|19
|Antoine Bethea
|2006‑2019
|$55,693,375
|20
|Quandre Diggs
|2015‑2025
|$55,263,046
|21
|Micah Hyde
|2013‑2024
|$53,741,711
|22
|Antoine Winfield, Jr.
|2020‑
|$53,693,747
|23
|Landon Collins
|2015‑2022
|$51,442,091
|24
|Ed Reed
|2002‑2013
|$51,060,000
|25
|Jalen Thompson
|2019‑
|$50,429,979
|26
|Eddie Jackson
|2017‑2024
|$50,319,330
|27
|Justin Reid
|2018‑
|$49,967,592
|28
|Jimmie Ward
|2019‑2025
|$49,387,328
|29
|Donte Whitner
|2006‑2016
|$48,553,985
|30
|Kam Chancellor
|2010‑2018
|$48,171,131
Kickers
|Rank
|Player
|Years Active
|Career Earnings
|1
|Adam Vinatieri
|1996‑2019
|$51,132,000
|2
|Graham Gano
|2014‑2025
|$51,050,000
|3
|Justin Tucker
|2012‑2024
|$51,046,000
|4
|Sebastian Janikowski
|2000‑2018
|$48,770,500
|5
|Chris Boswell
|2015‑
|$47,081,947
|6
|Stephen Gostkowski
|2006‑2020
|$43,495,875
|7
|Ka’imi Fairbairn
|2016‑
|$39,485,500
|8
|Brandon McManus
|2016‑2025
|$36,514,903
|9
|Matt Prater
|2015‑2025
|$35,905,000
|10
|Phil Dawson
|1998‑2018
|$35,705,000
|11
|Jason Myers
|2015‑
|$34,582,059
|12
|Wil Lutz
|2016‑
|$33,179,167
|13
|Ryan Succop
|2009‑2022
|$32,800,250
|14
|Jake Elliott
|2017‑
|$31,792,055
|15
|Matt Bryant
|2002‑2018
|$31,350,736
|16
|Harrison Butker
|2017‑
|$30,234,442
|17
|Mason Crosby
|2016‑2023
|$29,258,888
|18
|Dustin Hopkins
|2013‑2024
|$27,395,797
|19
|Greg Zuerlein
|2012‑2024
|$25,757,826
|20
|Daniel Carlson
|2018‑2025
|$23,690,837
|21
|Cairo Santos
|2017‑
|$22,965,324
|22
|Younghoe Koo
|2019‑2024
|$22,394,141
|23
|Robbie Gould
|2017‑2022
|$22,250,000
|24
|Matt Gay
|2019‑
|$22,016,513
|25
|Jason Elam
|1993‑2009
|$21,050,902
|26
|Jason Sanders
|2018‑
|$20,861,200
|27
|Nick Folk
|2017‑
|$20,581,846
|28
|Dan Bailey
|2014‑2020
|$19,300,000
|29
|Jason Hanson
|1992‑2012
|$18,822,500
|30
|Mike Nugent
|2005‑2020
|$17,524,184
Punters
|Rank
|Player
|Years Active
|
|1
|Thomas Morstead
|2012‑2025
|$40,218,334
|2
|Shane Lechler
|2000‑2017
|$34,837,000
|3
|Andy Lee
|2004‑2022
|$33,969,500
|4
|Johnny Hekker
|2014‑
|$31,724,424
|5
|Bryan Anger
|2012‑
|$29,230,254
|6
|Dustin Colquitt
|2013‑2021
|$26,299,640
|7
|Kevin Huber
|2013‑2022
|$25,087,000
|8
|Michael Dickson
|2018‑
|$24,823,211
|9
|Sam Martin
|2013‑
|$24,557,800
|10
|Tress Way
|2016‑
|$24,538,500
|11
|Brett Kern
|2015‑2022
|$22,698,888
|12
|Sam Koch
|2015‑2021
|$21,600,000
|13
|Bradley Pinion
|2015‑
|$20,911,700
|14
|Rigoberto Sanchez
|2017‑
|$18,327,000
|15
|A.J. Cole
|2019‑
|$17,289,500
Long Snappers
|Rank
|Player
|Years Active
|
|1
|J.J. Jansen
|2012‑
|$15,875,000
|2
|Morgan Cox
|2013‑
|$14,825,000
|3
|Aaron Brewer
|2012‑2025
|$14,004,882
|4
|Josh Harris
|2014‑
|$13,317,500
|5
|Joe Cardona
|2015‑
|$12,093,382
|6
|Jake McQuaide
|2013‑2025
|$11,997,755
|7
|Jon Dorenbos
|2003‑2016
|$11,326,678
|8
|Charley Hughlett
|2017‑2025
|$11,035,377
|9
|Clark Harris
|2013‑2022
|$10,850,000
|10
|James Winchester
|2017‑
|$10,782,500
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