NFL Transactions: Friday 8/28

By
Nate Bouda
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49ers

Browns

  • Browns waived TE Drew Biber, T Jeremiah Byers, P Nik Constantinou, DB Chris Edmonds, DB Nate Evans, DT Coziah Izzard, NT Patrick Jenkins, DB Jeremiah McClendon, T Izavion Miller, DE Jamil Muhammad, WR Ben Patterson, and TE Jermaine Terry.
  • Browns claimed DB Mekhi Blackmon off waivers from the Colts.
  • Browns released DB Tre Avery, DB Tyler Hall, T Tyre Phillips, and TE Jack Stoll.

Jets

  • Jets waived WR Caullin Lacy.

Seahawks

  • Seahawks reverted LB Chris Paul to injured reserve after he cleared waivers.

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