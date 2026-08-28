NFL Transactions: Friday 8/28

49ers
- 49ers released RB Patrick Taylor.
Browns
- Browns waived TE Drew Biber, T Jeremiah Byers, P Nik Constantinou, DB Chris Edmonds, DB Nate Evans, DT Coziah Izzard, NT Patrick Jenkins, DB Jeremiah McClendon, T Izavion Miller, DE Jamil Muhammad, WR Ben Patterson, and TE Jermaine Terry.
- Browns claimed DB Mekhi Blackmon off waivers from the Colts.
- Browns released DB Tre Avery, DB Tyler Hall, T Tyre Phillips, and TE Jack Stoll.
Jets
- Jets waived WR Caullin Lacy.
Seahawks
- Seahawks reverted LB Chris Paul to injured reserve after he cleared waivers.
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