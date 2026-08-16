NFL Transactions: Sunday 8/16

By
Nate Bouda
-

Bears

Cardinals

  • Cardinals signed RB Tre Stewart.

Dolphins

  • Dolphins waived DB Ethan Robinson.
  • Dolphins signed QB Mark Gronowski and LB Cam Riley.
  • Dolphins placed G Jamaree Salyer on injured reserve.

Giants

  • Giants placed DB Sam Webb on the retired list.

Lions

Rams

  • Rams signed P Jack Bouwmeester.

Ravens

Texans

  • Texans signed TE Louis Hansen.

Titans

  • Titans signed TE Matt Lauter and RB Dominic Richardson.
  • Titans placed LB Jaylen Harrell and TE Jaren Kanak on injured reserve.

Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?

Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Leave a Reply