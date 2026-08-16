NFL Transactions: Sunday 8/16

Bears
- Bears waived DB K.C. Eziomume, WR Kyron Hudson, and DB Gervarrius Owens.
- Bears activated T Ozzy Trapilo from an injured list.
Cardinals
- Cardinals signed RB Tre Stewart.
Dolphins
- Dolphins waived DB Ethan Robinson.
- Dolphins signed QB Mark Gronowski and LB Cam Riley.
- Dolphins placed G Jamaree Salyer on injured reserve.
Giants
- Giants placed DB Sam Webb on the retired list.
Lions
- Lions waived RB Kye Robichaux and DB Loren Strickland.
- Lions signed DB Ekow Boye-Doe and RB Trayveon Williams.
Rams
- Rams signed P Jack Bouwmeester.
Ravens
- Ravens signed RB Jonathan Ward.
Texans
- Texans signed TE Louis Hansen.
Titans
- Titans signed TE Matt Lauter and RB Dominic Richardson.
- Titans placed LB Jaylen Harrell and TE Jaren Kanak on injured reserve.
Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?
Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!