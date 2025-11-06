NFL Transactions: Thursday 11/6

Bears
- Waived LB Carl Jones.
- Activated LB Amen Ogbongbemiga from injured reserve.
Broncos
- Signed WR Michael Bandy from practice squad.
Cardinals
- Signed QB Jeff Driskel to practice squad.
Dolphins
- Waived TE Tanner Conner.
Eagles
- Designated OL Willie Lampkin to return from injured reserve.
Raiders
- Activated DB Lonnie Johnson from injured reserve.
Ravens
- Elevated TE Marcedes Lewis and DB Reese Taylor from practice squad.
- Signed DB Sanoussi Kane to practice squad.
Seahawks
- Signed TE Marshall Lang to practice squad.
- Released OL Logan Brown from practice squad.
Steelers
- Waived DL DeMarvin Leal.
- Signed DL Brodric Martin from Chiefs’ practice squad.
Texans
- Waived DB Alijah Huzzie.
