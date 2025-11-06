NFL Transactions: Thursday 11/6

Bears

Broncos

Cardinals

Dolphins

Eagles

  • Designated OL Willie Lampkin to return from injured reserve.

Raiders

Ravens

Seahawks

  • Signed TE Marshall Lang to practice squad.
  • Released OL Logan Brown from practice squad.

Steelers

Texans

  • Waived DB Alijah Huzzie.

