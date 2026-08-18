NFL Transactions: Tuesday 8/18

49ers
- 49ers waived DE K.J. Henry and DE Titus Leo.
- 49ers signed DT Evan Anderson.
Bears
- Bears reverted TE Nikola Kalinic to injured reserve after he cleared waivers.
Browns
- Browns waived G Jack Conley.
- Browns signed WR Ben Patterson.
- Browns reverted TE Brenden Bates to injured reserve after he cleared waivers.
Buccaneers
- Buccaneers released DB Chase Lucas.
- Buccaneers reverted DB Marcus Banks and RB Kadarius Calloway to injured reserve after they cleared waivers.
Cardinals
- Cardinals released TE Kenny Yeboah.
Colts
- Colts waived WR E.J. Horton and T Bayron Matos.
- Colts signed T Roy Mbaeteka, TE Tyler Moore, and T Trey Wedig.
- Colts placed TE Carson Towt on injured reserve.
Commanders
- Commanders waived K Jake Moody.
- Commanders released P Matt Haack.
- Commanders signed LB Krys Barnes, DT Maurice Hurst, TE Tre’ McKitty, and RB Craig Reynolds.
- Commanders placed WR River Cracraft and RB Jerome Ford on injured reserve.
Cowboys
- Cowboys signed LB Von Miller.
Dolphins
- Dolphins waived DE Mason Reiger.
- Dolphins signed DE Seth Coleman.
Falcons
- Falcons signed LB Za’Darius Smith.
Giants
- Giants released WR JuJu Smith-Schuster and DB Sam Webb.
- Giants signed RB Najee Harris.
- Giants reverted RB Dante Miller to injured reserve after he cleared waivers.
Jets
- Jets waived DT Ben Barten and DE Kingsley Jonathan.
- Jets signed DB Keenan Garber and DE Nate Lynn.
Packers
- Packers claimed DE Arden Walker off waivers from the Vikings.
Patriots
- Patriots waived TE Mitchell Van Vooren.
- Patriots signed G Greg Van Roten.
Rams
- Rams waived WR Mario Williams.
- Rams signed WR Alex Bachman.
Ravens
- Ravens waived DB Jahquez Robinson.
- Ravens signed T David Sharpe.
Titans
- Titans reverted LB Sean Brown to injured reserve after he cleared waivers.
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