NFL Transactions: Tuesday 8/18

By
Nate Bouda
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49ers

Bears

  • Bears reverted TE Nikola Kalinic to injured reserve after he cleared waivers.

Browns

  • Browns waived G Jack Conley.
  • Browns signed WR Ben Patterson.
  • Browns reverted TE Brenden Bates to injured reserve after he cleared waivers.

Buccaneers

  • Buccaneers released DB Chase Lucas.
  • Buccaneers reverted DB Marcus Banks and RB Kadarius Calloway to injured reserve after they cleared waivers.

Cardinals

Colts

  • Colts waived WR E.J. Horton and T Bayron Matos.
  • Colts signed T Roy Mbaeteka, TE Tyler Moore, and T Trey Wedig.
  • Colts placed TE Carson Towt on injured reserve.

Commanders

Cowboys

Dolphins

  • Dolphins waived DE Mason Reiger.
  • Dolphins signed DE Seth Coleman.

Falcons

Giants

Jets

  • Jets waived DT Ben Barten and DE Kingsley Jonathan.
  • Jets signed DB Keenan Garber and DE Nate Lynn.

Packers

  • Packers claimed DE Arden Walker off waivers from the Vikings.

Patriots

  • Patriots waived TE Mitchell Van Vooren.
  • Patriots signed G Greg Van Roten.

Rams

Ravens

  • Ravens waived DB Jahquez Robinson.
  • Ravens signed T David Sharpe.

Titans

  • Titans reverted LB Sean Brown to injured reserve after he cleared waivers.

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