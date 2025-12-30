15 Modern-Era Finalists For 2026 Pro Football Hall Of Fame Class

The Pro Football Hall of Fame released the list of 15 modern-era finalists for the 2026 Hall of Fame class on Tuesday.
Five of the 15 players will be selected for the class during the week of the Super Bowl.
Here’s the full list of 15 modern-era finalists:
- Willie Anderson, OT — 1996-2007 Cincinnati Bengals, 2008 Baltimore Ravens | (Times as a Semifinalist: 6 – 2021-2026)
- Drew Brees, QB — 2001-2005 San Diego Chargers, 2006-2020 New Orleans Saints | (Times as a Semifinalist: 1 – 2026)
- Jahri Evans, G — 2006-2016 New Orleans Saints, 2017 Green Bay Packers | (Times as a Semifinalist: 4 – 2023-2026)
- Larry Fitzgerald, WR — 2004-2020 Arizona Cardinals | (Times as a Semifinalist: 1 – 2026)
- Frank Gore, RB — 2005-2014 San Francisco 49ers, 2015-2017 Indianapolis Colts, 2018 Miami Dolphins, 2019 Buffalo Bills, 2020 New York Jets | (Times as a semifinalist: 1 – 2026)
- Torry Holt, WR — 1999-2008 St. Louis Rams, 2009 Jacksonville Jaguars | (Times as a Semifinalist: 12 – 2015-2026)
- Luke Kuechly, LB — 2012-19 Carolina Panthers | (Times as a Semifinalist: 2 – 2025-2026)
- Eli Manning, QB — 2004-2019 New York Giants | (Times as a Semifinalist: 2 – 2025-2026)
- Terrell Suggs, LB/DE — 2003-2018 Baltimore Ravens, 2019 Arizona Cardinals, 2019 Kansas City Chiefs | (Times as a Semifinalist: 2 – 2025-2026)
- Adam Vinatieri, PK — 1996-2005 New England Patriots, 2006-2019 Indianapolis Colts | (Times as a Semifinalist: 2 – 2025-2026)
- Reggie Wayne, WR — 2001-2014 Indianapolis Colts | (Times as a Semifinalist: 7 – 2020-2026)
- Kevin Williams, DT — 2003-2013 Minnesota Vikings, 2014 Seattle Seahawks, 2015 New Orleans Saints | (Times as a Semifinalist: 1 – 2026)
- Jason Witten, TE — 2003-2017 Dallas Cowboys, 2019 Dallas Cowboys, 2020 Las Vegas Raiders | (Times as a Semifinalist: 1 – 2026)
- Darren Woodson, S — 1992-2003 Dallas Cowboys | (Times as a Semifinalist: 9 – 2015, 2017, 2019-2026)
- Marshal Yanda, G/T — 2007-2019 Baltimore Ravens | (Times as a Semifinalist: 1 – 2026)
