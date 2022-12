The NFL officially announced the 2023 Pro Bowl Rosters Wednesday night.

The NFL changed the Pro Bowl format this year and will introduce the “Pro Bowl Games,” which is a week-long event that includes flag football games between six NFL teams of at least five players.

Here’s a breakdown of this year’s AFC and NFC squads:

“*” = Starter

AFC PRO BOWL ROSTER BY POSITION

Quarterback (3)

Running back (3)

Fullback (1)

Patrick Ricard, Baltimore Ravens*

Wide receiver (4)

Tight end (2)

Travis Kelce , Kansas City Chiefs*

, Kansas City Chiefs* Mark Andrews, Baltimore Ravens

Offensive tackle (3)

Offensive guard (3)

Center (2)

Creed Humphrey , Kansas City Chiefs*

, Kansas City Chiefs* Mitch Morse, Buffalo Bills

Defensive end (3)

Interior linemen (3)

Outside linebacker (3)

Inside/middle linebacker (2)

Roquan Smith , Baltimore Ravens*

, Baltimore Ravens* C.J. Mosley, New York Jets

Cornerback (4)

Sauce Gardner , New York Jets*

, New York Jets* Pat Surtain II, Denver Broncos*

Marlon Humphrey , Baltimore Ravens

, Baltimore Ravens Xavien Howard, Miami Dolphins

Free safety (1)

Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh Steelers*

Strong safety (2)

Derwin James , Los Angeles Chargers*

, Los Angeles Chargers* Jordan Poyer, Buffalo Bills

Long snapper (1)

Morgan Cox, Tennessee Titans*

Punter (1)

Tommy Townsend, Kansas City Chiefs*

Placekicker (1)

Justin Tucker, Baltimore Ravens*

Return specialist (1)

Devin Duvernay, Baltimore Ravens*

Special teamer (1)

Justin Hardee, New York Jets*

NFC PRO BOWL ROSTER BY POSITION

Quarterback (3)

Running back (3)

Fullback (1)

Kyle Juszczyk, San Francisco 49ers*

Wide receiver (4)

Tight end (2)

George Kittle , San Francisco 49ers*

, San Francisco 49ers* T.J. Hockenson, Minnesota Vikings

Offensive tackle (3)

Offensive guard (3)

Center (2)

Jason Kelce , Philadelphia Eagles*

, Philadelphia Eagles* Frank Ragnow, Detroit Lions

Defensive end (3)

Nick Bosa , San Francisco 49ers*

, San Francisco 49ers* Brian Burns , Carolina Panthers*

, Carolina Panthers* Demarcus Lawrence, Dallas Cowboys

Interior linemen (3)

Outside linebacker (3)

Inside/middle linebacker (2)

Fred Warner , San Francisco 49ers*

, San Francisco 49ers* Demario Davis, New Orleans Saints

Cornerback (4)

Free safety (1)

Quandre Diggs, Seattle Seahawks*

Strong safety (2)

Budda Baker , Arizona Cardinals*

, Arizona Cardinals* Talanoa Hufanga, San Francisco 49ers

Long snapper (1)

Andrew DePaola, Minnesota Vikings*

Punter (1)

Tress Way, Washington Commanders*

Placekicker (1)

Jason Myers, Seattle Seahawks*

Return specialist (1)

KaVontae Turpin, Dallas Cowboys*

Special teamer (1)

Jeremy Reaves, Washington Commanders*