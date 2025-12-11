NFL Transactions: Thursday 12/11

49ers
- Designated DE Yetur Gross-Matos to return from injured reserve.
Bengals
- Placed DE Trey Hendrickson on injured reserve.
Broncos
- Waived TE Marcedes Lewis from active roster.
Buccaneers
- Elevated DE Adam Gotsis and DB J.T. Gray from practice squad.
Chargers
- Released C Josh Kaltenberger from practice squad.
- Signed TE Tanner McLachlan to practice squad.
Dolphins
- Designated C Andrew Meyer to return from injured reserve.
Eagles
- Designated T Cameron Williams to return from injured reserve.
Falcons
- Elevated WR Chris Blair and DB Jammie Robinson from practice squad.
Giants
- Claimed WR Ryan Miller off waivers from Buccaneers.
Rams
- Signed LB Nick Hampton to practice squad.
Seahawks
- Waived RB Cam Akers and CB Shaquill Griffin from active roster.
Steelers
- Signed G Doug Nester to practice squad.
