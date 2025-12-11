NFL Transactions: Thursday 12/11

By
Nate Bouda
-

49ers

Bengals

Broncos

Buccaneers

Chargers

  • Released C Josh Kaltenberger from practice squad.
  • Signed TE Tanner McLachlan to practice squad.

Dolphins

  • Designated C Andrew Meyer to return from injured reserve.

Eagles

  • Designated T Cameron Williams to return from injured reserve.

Falcons

Giants

Rams

Seahawks

Steelers

  • Signed G Doug Nester to practice squad.

