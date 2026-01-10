Voting Breakdown For 2025 All-Pro Team By Position

By
Nate Bouda
-

On Saturday, the Associated Press released their first- and second-team All-Pro squads for the 2025 season. 

NFL Logo

 

Here’s a breakdown of the voting this year by position:

OFFENSE

Quarterbacks

Running Backs

Fullbacks

Wide Receivers

Tight Ends

All Purpose

  • Christian McCaffrey, San Francisco, 117 (35); Bijan Robinson, Atlanta, 64 (15); Jahmyr Gibbs, Detroit, 9; Jonathan Taylor, Indianapolis, 4; De’Von Achane, Miami, 3; James Cook, Buffalo, 2; Derrick Henry, Baltimore, 1.

Left Tackles

Left Guards

Centers

Right Guards

Right Tackles

DEFENSE

Edge Rushers

Interior Linemen

Linebackers

Cornerbacks

Slot Cornerbacks

Safeties

SPECIAL TEAMS

Placekickers

Punters

Kick Returners

Punt Returners

  • Chimere Dike, Tennessee, 90 (27); Marcus Jones, New England, 71 (17); Rashid Shaheed, Seattle, 12 (3); Marvin Mims Jr., Denver, 11 (1); Isaiah Williams, New York Jets, 11 (1); Jaylin Noel, Houston, 3 (1); Myles Price, Minnesota, 1; Parker Washington, Jacksonville, 1.

Special Teamers

Long Snappers

Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?

Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Leave a Reply