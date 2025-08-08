NFL Transactions: Friday 8/8

49ers
- Placed WR Equanimeous St. Brown on injured reserve.
- Signed QB Tanner Mordecai.
Bills
- Signed K Caden Davis.
- Waived WR Kelly Akharaiyi and DE Hayden Harris from injured reserve with a settlement.
Buccaneers
- Waived DB Marcus Banks from injured reserve with a settlement.
Chargers
- TE Jordan Petaia reverted to injured reserve after clearing waivers.
Chiefs
- Waived DB Darius Rush from injured reserve with a settlement.
Cowboys
- Claimed G Nick Broeker off waivers from the Steelers.
- Placed G Robert Jones and C Dakoda Shepley on injured reserve.
- Signed RB Malik Davis.
Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?
Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!