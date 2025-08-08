NFL Transactions: Friday 8/8

By
Nate Bouda
-

49ers

Bills

  • Signed K Caden Davis.
  • Waived WR Kelly Akharaiyi and DE Hayden Harris from injured reserve with a settlement.

Buccaneers

  • Waived DB Marcus Banks from injured reserve with a settlement.

Chargers

  • TE Jordan Petaia reverted to injured reserve after clearing waivers.

Chiefs

  • Waived DB Darius Rush from injured reserve with a settlement.

Cowboys

