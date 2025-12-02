NFL Transactions: Tuesday 12/2

Bengals
- Signed DB Jalen Kimber to practice squad.
Bills
- Signed DE Andre Jones to practice squad.
Broncos
- Released DB Kyrese Rowan from practice squad.
- Signed WR Elijah Moore to practice squad.
Browns
- Placed DE Julian Okwara on practice squad injured list.
- Placed DT Maliek Collins on injured reserve.
- Released LB Eugene Asante from practice squad.
- Signed DT Simeon Barrow, T Jack Conley, RB Ahmani Marshall, and LB Mark Robinson to practice squad.
- Signed LB Sam Kamara to active roster.
Buccaneers
- Signed RB Owen Wright to practice squad.
Cardinals
- Released RB Montrell Johnson and RB Sincere McCormick from practice squad.
- Signed LB Eku Leota to practice squad.
- Signed RB Corey Kiner to active roster.
Chargers
- Released WR Luke Grimm and T David Sharpe from practice squad.
- Signed C Josh Kaltenberger and T Foster Sarell to practice squad.
Colts
- Waived K Michael Badgley from active roster.
Commanders
- Released LS Zach Triner from practice squad.
- Signed WR Robbie Chosen to practice squad.
Dolphins
- Released OL Braeden Daniels from practice squad.
- Signed OL Kion Smith to practice squad.
Eagles
- Designated S Marcus Epps to return from injured reserve.
- Released DB Parry Nickerson from practice squad.
Giants
- Waived LB Tomon Fox from active roster.
Jaguars
- Signed DT Matt Dickerson to active roster.
Jets
- Released WR Brandon Smith from practice squad.
- Signed CB Samuel Womack to practice squad.
- Waived DT Byron Cowart from active roster.
Packers
- Released DB Tyron Herring and WR Mike Woods from practice squad.
- Signed DB Shemar Bartholomew to practice squad.
Panthers
- Waived DB Kalen King from active roster.
Raiders
- Released K Greg Joseph from practice squad.
- Signed DB Greedy Vance to active roster.
- Waived LB Jamin Davis from active roster.
Rams
- Released G Wyatt Bowles from practice squad.
- Signed K Joshua Karty to practice squad.
Ravens
- Designated DB Ar’Darius Washington to return from PUP list.
- Designated LB Tavius Robinson to return from injured reserve.
- Placed LB Chandler Martin on practice squad injured list.
- Signed LB William Kwenkeu and RB Jonathan Ward to practice squad.
Saints
- Released RB Ian Wheeler from practice squad.
- Signed DB Beanie Bishop to practice squad.
- Waived WR Kevin Austin and T Barry Wesley from active roster.
Seahawks
- Released C Doug Kramer and WR Brenden Rice from practice squad.
- Signed WR Ja’Markis Weston to practice squad.
- Waived RB Myles Gaskin from active roster.
Steelers
- Claimed WR Adam Thielen off waivers from Vikings.
- Released WR Cornell Powell from practice squad.
- Signed DB Daequan Hardy to practice squad.
- Waived CB Darius Slay via non-injury settlement.
Texans
- Waived G Laken Tomlinson from active roster.
Titans
- Released LB Nate Lynn from practice squad.
- Signed WR Kristian Wilkerson to practice squad.
Vikings
- Released QB Desmond Ridder from practice squad.
