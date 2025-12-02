NFL Transactions: Tuesday 12/2

By
Nate Bouda
-

Bengals

  • Signed DB Jalen Kimber to practice squad.

Bills

Broncos

  • Released DB Kyrese Rowan from practice squad.
  • Signed WR Elijah Moore to practice squad.

Browns

  • Placed DE Julian Okwara on practice squad injured list.
  • Placed DT Maliek Collins on injured reserve.
  • Released LB Eugene Asante from practice squad.
  • Signed DT Simeon Barrow, T Jack Conley, RB Ahmani Marshall, and LB Mark Robinson to practice squad.
  • Signed LB Sam Kamara to active roster.

Buccaneers

Cardinals

  • Released RB Montrell Johnson and RB Sincere McCormick from practice squad.
  • Signed LB Eku Leota to practice squad.
  • Signed RB Corey Kiner to active roster.

Chargers

  • Released WR Luke Grimm and T David Sharpe from practice squad.
  • Signed C Josh Kaltenberger and T Foster Sarell to practice squad.

Colts

Commanders

Dolphins

  • Released OL Braeden Daniels from practice squad.
  • Signed OL Kion Smith to practice squad.

Eagles

Giants

Jaguars

Jets

Packers

  • Released DB Tyron Herring and WR Mike Woods from practice squad.
  • Signed DB Shemar Bartholomew to practice squad.

Panthers

Raiders

Rams

  • Released G Wyatt Bowles from practice squad.
  • Signed K Joshua Karty to practice squad.

Ravens

Saints

  • Released RB Ian Wheeler from practice squad.
  • Signed DB Beanie Bishop to practice squad.
  • Waived WR Kevin Austin and T Barry Wesley from active roster.

Seahawks

Steelers

  • Claimed WR Adam Thielen off waivers from Vikings.
  • Released WR Cornell Powell from practice squad.
  • Signed DB Daequan Hardy to practice squad.
  • Waived CB Darius Slay via non-injury settlement.

Texans

Titans

  • Released LB Nate Lynn from practice squad.
  • Signed WR Kristian Wilkerson to practice squad.

Vikings

