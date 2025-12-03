NFL Transactions: Wednesday 12/3

By
Nate Bouda
-

Bengals

Bills

Browns

Buccaneers

  • Designated WR Mike Evans to return from injured reserve.

Cardinals

Chargers

Chiefs

  • Placed T Josh Simmons on injured reserve.
  • Signed OL Esa Pole to active roster from practice squad.
  • Signed OT Matt Waletzko to practice squad.

Colts

Falcons

  • DB Malik Verdon reverted back to injured reserve.

Jaguars

Jets

  • Designated LB Cam Jones to return from injured reserve.

Packers

  • Signed DL Jordon Riley to active roster from Giants’ practice squad.
  • Signed WR Will Sheppard to practice squad.

Raiders

Saints

Seahawks

Steelers

  • Designated DB Donte Kent to return from injured reserve.
  • Signed DB Asante Samuel Jr. to active roster from practice squad.
  • Signed LB Kana’i Mauga to practice squad.

Texans

Vikings

  • Designated RB Ty Chandler to return from injured reserve.
  • Signed WR Joaquin Davis to practice squad.

Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?

Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Leave a Reply