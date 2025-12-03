NFL Transactions: Wednesday 12/3

Bengals
- Designated LB Shaka Heyward to return from injured reserve.
Bills
- Claimed CB Darius Slay off waivers from Steelers.
- Released DB Ja’Marcus Ingram from practice squad.
Browns
- Designated QB Deshaun Watson to return from PUP list.
Buccaneers
- Designated WR Mike Evans to return from injured reserve.
Cardinals
- Designated DE L.J. Collier to return from injured reserve.
- Signed TE Pharaoh Brown to active roster from practice squad.
- Signed WR Bryson Green and RB Jermar Jefferson to practice squad.
Chargers
- Designated RB Hassan Haskins to return from injured reserve.
Chiefs
- Placed T Josh Simmons on injured reserve.
- Signed OL Esa Pole to active roster from practice squad.
- Signed OT Matt Waletzko to practice squad.
Colts
- Released C Jimmy Morrissey from practice squad.
- Signed K Blake Grupe to practice squad.
Falcons
- DB Malik Verdon reverted back to injured reserve.
Jaguars
- Signed WR Austin Trammell to practice squad.
Jets
- Designated LB Cam Jones to return from injured reserve.
Packers
- Signed DL Jordon Riley to active roster from Giants’ practice squad.
- Signed WR Will Sheppard to practice squad.
Raiders
- Signed WR Brenden Rice to practice squad.
Saints
- Signed WR Dante Pettis and G William Sherman to active roster from practice squad.
Seahawks
- Designated DB Julian Love, NT Jarran Reed, and WR Dareke Young to return from injured reserve.
- Released DT Johnathan Hankins from practice squad.
- Signed OL Logan Brown to practice squad.
Steelers
- Designated DB Donte Kent to return from injured reserve.
- Signed DB Asante Samuel Jr. to active roster from practice squad.
- Signed LB Kana’i Mauga to practice squad.
Texans
- Signed DE Solomon Byrd and DB Ameer Speed to active roster from practice squad.
- Signed OL Jaylon Thomas and LB Xavier Thomas to practice squad.
Vikings
- Designated RB Ty Chandler to return from injured reserve.
- Signed WR Joaquin Davis to practice squad.
