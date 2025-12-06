NFL Transactions: Saturday 12/6

By
Nate Bouda
-

Bears

Bills

Broncos

Browns

Buccaneers

Cardinals

Chiefs

Colts

Commanders

Dolphins

Falcons

Jaguars

Jets

Packers

Raiders

Ravens

Saints

Seahawks

Steelers

Texans

  • Elevated DB Alijah Huzzie and DT Haggai Chisom Ndubuisi from practice squad.
  • Placed DB Jaylen Reed on injured reserve.
  • Signed DB Jalen Mills to active roster from practice squad.

Vikings

Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?

Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Leave a Reply