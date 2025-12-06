NFL Transactions: Saturday 12/6

Bears
- Elevated LB Jalen Reeves-Maybin from practice squad.
- Released LB Carl Jones from practice squad.
- Signed G Jordan McFadden to active roster from practice squad.
Bills
- Elevated DT Morgan Fox and LB Baylon Spector from practice squad.
Broncos
- Elevated LB Jordan Turner from practice squad.
- Released LB Garret Wallow from practice squad.
- Signed TE Marcedes Lewis to active roster from practice squad.
Browns
- Elevated DE K.J. Henry from practice squad.
Buccaneers
- Elevated CB Marcus Banks from practice squad.
Cardinals
- Elevated WR Jalen Brooks and WR Trent Sherfield from practice squad.
- Placed WR Greg Dortch on injured reserve.
- Signed LB Channing Tindall to active roster from practice squad.
Chiefs
- Elevated G C.J. Hanson from practice squad.
- Placed DB Christian Roland-Wallace on injured reserve.
- Signed DB Mike Edwards to active roster from practice squad.
Colts
- Activated LB Jaylon Carlies from injured reserve.
- Elevated K Blake Grupe and DT Chris Wormley from practice squad.
Commanders
- Activated WR Noah Brown from injured reserve.
- Elevated DE DeMarcus Walker from practice squad.
- Released WR Chris Moore from practice squad.
Dolphins
- Elevated T Kion Smith from practice squad.
Falcons
- Elevated CB C.J. Henderson from practice squad.
- Placed DB DeMarcco Hellams on injured reserve.
- Signed WR Deven Thompkins to active roster from practice squad.
Jaguars
- Activated DB Eric Murray from injured reserve.
- Elevated DB Cam’Ron Silmon-Craig and WR Austin Trammell from practice squad.
- Released RB Cody Schrader from practice squad.
Jets
- Elevated DB Tre Brown and DB Nik Needham from practice squad.
- Placed CB Jarvis Brownlee and LB Marcelino McCrary-Ball on injured reserve.
- Signed DB Jordan Clark and QB Brady Cook to active roster from practice squad.
Packers
- Activated WR Jayden Reed from injured reserve.
- Released WR Malik Heath from practice squad.
Raiders
- Elevated WR Shedrick Jackson and WR D.J. Turner from practice squad.
Ravens
- Elevated DB Sanoussi Kane and NT Josh Tupou from practice squad.
Saints
- Elevated WR Kevin Austin and K Charlie Smyth from practice squad.
Seahawks
- Activated DB Julian Love and NT Jarran Reed from injured reserve.
- Elevated WR Velus Jones from practice squad.
Steelers
- Elevated T Dylan Cook and WR Marquez Valdes-Scantling from practice squad.
Texans
- Elevated DB Alijah Huzzie and DT Haggai Chisom Ndubuisi from practice squad.
- Placed DB Jaylen Reed on injured reserve.
- Signed DB Jalen Mills to active roster from practice squad.
Vikings
- Elevated CB Dwight McGlothern and NT Taki Taimani from practice squad.
- Signed QB John Wolford to active roster from practice squad.
