NFL Transactions: Wednesday 12/17

By
Nate Bouda
-

49ers

Bills

Broncos

  • Designated LB Karene Reid to return from injured reserve.
  • Signed G Nash Jones to practice squad.

Browns

Buccaneers

Cardinals

Chiefs

  • Placed QB Patrick Mahomes on injured reserve.
  • Signed DT Zacch Pickens to active roster from practice squad.
  • Signed WR Jimmy Holiday to practice squad.

Cowboys

  • Designated DB Josh Butler to return from the PUP list.
  • Designated RB Phil Mafah to return from injured reserve.

Dolphins

Packers

  • Activated RB MarShawn Lloyd from injured reserve.
  • Designated G John Williams to return from the PUP list.
  • Placed LB Micah Parsons on injured reserve.

Panthers

  • Designated WR David Moore to return from injured reserve.
  • Signed RB Montrell Johnson to practice squad.

Patriots

Raiders

  • Signed DE Jahfari Harvey to active roster from practice squad.
  • Signed G McClendon Curtis to practice squad.

Ravens

  • Designated LB Jay Higgins to return from injured reserve.

Steelers

  • Signed WR John Rhys Plumlee and RB Trey Sermon to practice squad.

Texans

Titans

Vikings

  • Designated TE Gavin Bartholomew to return from the PUP list.
  • Placed LB Jonathan Greenard and DB Josh Metellus on injured reserve.
  • Signed T Caleb Etienne to practice squad.

