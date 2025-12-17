NFL Transactions: Wednesday 12/17

49ers
- Signed QB Adrian Martinez to practice squad.
Bills
- Designated WR Mecole Hardman to return from injured reserve.
- Signed K Michael Badgley to practice squad.
Broncos
- Designated LB Karene Reid to return from injured reserve.
- Signed G Nash Jones to practice squad.
Browns
- Signed C Wesley French to practice squad.
Buccaneers
- Activated DB Rashad Wisdom from injured reserve.
- Waived DB Kaevon Merriweather from active roster.
Cardinals
- Waived DT Justin Jones from active roster.
Chiefs
- Placed QB Patrick Mahomes on injured reserve.
- Signed DT Zacch Pickens to active roster from practice squad.
- Signed WR Jimmy Holiday to practice squad.
Cowboys
- Designated DB Josh Butler to return from the PUP list.
- Designated RB Phil Mafah to return from injured reserve.
Dolphins
- Released TE Tanner Conner from practice squad.
- Signed LB Andre Carter to practice squad.
- Signed LB Jackson Woodard to active roster from Texans’ practice squad.
- Waived LB Matt Judon from active roster.
Packers
- Activated RB MarShawn Lloyd from injured reserve.
- Designated G John Williams to return from the PUP list.
- Placed LB Micah Parsons on injured reserve.
Panthers
- Designated WR David Moore to return from injured reserve.
- Signed RB Montrell Johnson to practice squad.
Patriots
- Signed LB Amari Gainer to practice squad.
Raiders
- Signed DE Jahfari Harvey to active roster from practice squad.
- Signed G McClendon Curtis to practice squad.
Ravens
- Designated LB Jay Higgins to return from injured reserve.
Steelers
- Signed WR John Rhys Plumlee and RB Trey Sermon to practice squad.
Texans
- Designated DE Darrell Taylor to return from injured reserve.
- Signed DT Marcus Harris to practice squad.
Titans
- Designated LB Ali Gaye, LB Oluwafemi Oladejo, and WR Bryce Oliver to return from injured reserve.
Vikings
- Designated TE Gavin Bartholomew to return from the PUP list.
- Placed LB Jonathan Greenard and DB Josh Metellus on injured reserve.
- Signed T Caleb Etienne to practice squad.
